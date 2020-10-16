Какие Xiaomi Mi Band бывают, чем они отличаются и стоит ли покупать китайские версии

Не знаю, обращали ли вы внимание, но среди владельцев смартфонов на Android почти нет тех, кто бы пользовался умными часами. Несмотря на огромное количество вариантов, из которых можно было бы выбрать, все почему-то выбирают фитнес-браслеты. Сказывается невысокая цена и зачастую даже более обширная функциональность. Но, если бы не Xiaomi со своей линейкой Mi Band, так бы и довольствовались мы решениями Fitbit и других ныне не существующих производителей, выпускающих продукцию по невменяемым ценам. Другое дело, что широкий ассортимент доступных фитнес-браслетов не только не облегчает задачу по их выбору, а, напротив, усложняет её.

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Начнём с того, что сегодня в продаже присутствует три поколения фитнес-браслетов Xiaomi: Mi Band 3, Mi Band 4 и Mi Band 5. В принципе есть ещё Mi Band 4C, но на самом деле это российская версия Redmi Band, которая не представляет особенного интереса с точки зрения функциональных возможностей. Если вам интересно, что это за модель, можете почитать подробнее по этой ссылке. Однако в рамках данной статьи ни советовать её, ни даже упоминать о ней мы больше не будем, а сосредоточимся на настоящих Mi Band, их отличиях друг от друга, превосходстве одной модели над другой и, конечно, на том, что лучше купить.

Самый дешёвый фитнес-браслет Xiaomi

Xiaomi Mi Band 3 – это самая доступная версия Mi Band, которая присутствует сегодня в продаже. Если верить AliExpress, где продают самые доступные фитнес-браслеты, её можно купить за 1000-1300 рублей, что очень недорого для гаджета, который измеряет пульс, присылает уведомления, позволяя их прочесть прямо на запястье благодаря экранчику на 0,8 дюйма, уведомляет о входящих звонках, отслеживает качество сна и живёт при этом до трёх недель без подзарядки.

Купить Xiaomi Mi Band 3 на AliExpress

В целом, всё очень неплохо, и такой гаджет можно смело рекомендовать к покупке. Разве что нужно понимать, что китайские версии хоть и стоят дешевле, но не имеют русскоязычной локализации. Поэтому вам придётся заняться этим самостоятельно — скачать русифицированную прошивку и установить её через смартфон на свой браслет. Заморачиваться с этим лично мне бы не захотелось, поэтому я бы предпочёл переплатить 300 рублей за нормальную локализацию.

Какие версии бывают у Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 – это немного более совершенное устройство, хоть и чуть более сложное с точки зрения выбора. Всего существует три версии:

Mi Band 4 без NFC;

Mi Band 4 с NFC;

Mi Band 4 с NFC для Китая.

Стоит ли покупать китайский Mi Band

Самая простая версия по цене и своим функциональным возможностям почти не отличается от Xiaomi Mi Band 3, разве что дисплей стал чуть побольше. Однако брать её я бы не стал. А вот на версию с NFC внимание обратить явно стоит. Причём неважно, будет это модель для Китая или международного рынка. Несмотря на то что официально китайский Mi Band 4 с NFC не позволяет оплачивать покупки бесконтактным способом за пределами Китая, российские умельцы нашли способ обойти это ограничение.

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Как платить бесконтактно с помощью Mi Band 4 для Китая, мы рассказывали в отдельной статье. Сделать это очень просто. Поэтому объективных причин, чтобы переплачивать за международную версию, я действительно не вижу. А разница там, надо сказать, довольно существенная – почти в тысячу рублей. Если обычный Mi Band 4 без NFC стоит около 1600 рублей на AliExpress, то за версию с NFC просят уже 2500-2700 рублей.

Купить Xiaomi Mi Band 4 на AliExpress

Где купить Mi Band

Я специально привожу ссылки на AliExpress, потому что в России за Mi Band традиционно просят гораздо больше, чем в Китае. А поскольку заказать сегодня товар из-за границы не составляет никакого труда для подавляющего большинства пользователей, не вижу смысла переплачивать. Впрочем, если хотите приобрести официальную российскую версию, готовьте дополнительные 500 рублей и заказывайте по ссылке выше.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi Band 5

Mi Band 5 – это самый новый и функциональный фитнес-браслет Xiaomi. Он впервые получил поддержку функции измерения уровня кислорода в крови. Кстати, точно такой же оснащаются Apple Watch Series 6. Вот только Mi Band 5 стоит почти в 15 раз дешевле. Новый фитнес-браслет Xiaomi, как и предыдущий, тоже выпускается в версиях для глобального и для китайского рынка. Стоят они тоже по-разному:

Китайская версия без NFC – 2000 рублей;

Китайская версия с NFC – 2800 рублей;

Российская версия – 3200 рублей.

Китайская версия идёт в версиях с NFC и без, а глобальная, которую возят в Россию, – строго без NFC. Правда, заставить китайскую версию Mi Band 5 работать с российскими карточками, как Mi Band 4, к сожалению, не получается. Поэтому брать глобалку, которая ещё и стоит дороже, лично я при таком раскладе смысла не вижу вообще.

Купить Xiaomi Mi Band 5 на AliExpress

Так что же выбрать: Xiaomi Mi Band 4, который позволяет оплачивать покупки по NFC, или Mi Band 5, который умеет измерять уровень кислорода в крови? Ну, лично я бы выбрал прошлогоднюю модель только из-за функции бесконтактной оплаты. Всё-таки необходимости замерять содержание кислорода в крови на постоянной основе у меня нет, а вот оплачивать покупки в магазинах, не доставая бумажник, я надеюсь, что буду ещё долго.