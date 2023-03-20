Какое МФУ выбрать для дома и нужно ли оно вообще

Мы уже говорили о том, что многим дома нужно МФУ. Даже если кажется, что можно распечатать пару документов на работе, все равно можно с ходу вспомнить несколько ситуаций, когда дома действительно нужно иметь свое такое устройство. Особенно, если у вас есть школьники или студенты в семье, которым постоянно приходится печатать бесчисленное множество рефератов, домашних заданий, поделок и тому подобного. Да даже просто билет на концерт распечатать иногда бывает необходимо. Ведь технологии дошли до того, чтобы покупать билеты онлайн, но не дошли до того, чтобы быть спокойным за проход на мероприятие по QR-коду с телефона.

Для чего нужно МФУ дома

Сейчас, в 2023 году, наличие дома МФУ (притер, сканер, копир в одном устройстве) облегчает жизнь пользователей несмотря на стремление отказаться от бумажных носителей в пользу электронных.

Печатать действительно приходится все меньше, но мы продолжаем это делать. А еще время от времени надо что-то отсканировать, чтобы отправить коллегам или еще кому-то. Мне кажется, что «второе дыхание» МФУ и принтеров пришлось на год пандемии, когда многие оборудовали дома офисы и начали работать удаленно.

Примеры ситуаций, когда без МФУ дома действительно сложно обойтись:

Нужно отправить скан-копию паспорта в бухгалтерию или для оформления какой-то услуги. Фотография в этом случае часто не принимается из-за неподобающего качества

Приходится распечатывать посадочный талон (на всякий случай, особенно на поезд) и страховку в путешествие

Нужно сделать несколько копий справки, больничного

Требуется оформить возврат товара или билетов на мероприятия. Сделать это без заполненного заявления не получится

Распечатать полис ОСАГО для автомобиля, ведь сейчас его можно купить в электронном виде

Может показаться, что такие запросы возникают не регулярно, но если попробовать их вспомнить, можно легко собрать несколько таких ситуаций, в которых наличие дома МФУ сильно облегчило бы выполнение задачи.

А еще это будет актуально для родителей школьников. У них точно часто бывают случаи, когда надо что-то распечатать. Наличие дома собственного устройства позволит сильно сэкономить на обращениях в типографию для распечатывания рефератов и других работ. А еще типографии есть не в каждом доме. Можно, конечно, распечатать что-то на работе, но иногда это нужно сделать срочно и/или не хочется держать в голове эту задачу.

Что еще можно распечатать дома, чтобы взять с собой? Например, билеты на спортивные мероприятия. Особенно актуально это в небольших городах. Ну, и конечно, это не будет лишним при подтверждении бронирования в гостинице, где тоже время от времени требуют распечатку подтверждения.

Но если это все не массовые случаи, то из бытовых можно назвать удобство распечатки квитанции для почты, чтобы не тратить время на оформление, или других документов для курьеров. А еще добавим сюда подготовку отчетов по работе и понимаем, что МФУ дома действительно нужно. Накидывать варианты можно долго. Многие, например, распечатывают страницы из Интернета, чтобы были с собой в дороге или просто было удобно читать. Кто-то даже печатает книги на бумаге (ниже расскажу, почему это выгодно). Больше примеров вы можете придумать сами, просто посмотрев по сторонам.

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На что обратить внимание при покупке МФУ

Вот только сейчас со всеми этими ограничениями и то ли уходом, то ли не уходом брендов с российского рынка, становится сложно выбрать хорошее МФУ, которым будет выгодно пользоваться и который сам стоит не очень дорого. А главное, чтобы он продавался в массовом порядке во всех магазинах.

Сразу скажу, что ”вестись” на недорогие модели и покупать струйные МФУ за невысокую стоимость не стоит. Думать, что вы печатаете немного, и поэтому не будете менять картридж примерно никогда, не правильно. Чернила в нем засыхают, и через год-два картридж все равно придется менять.

Чтобы понимать, насколько это неэкономично, достаточно посмотреть на цену картриджей для некоторых устройств. Часто бывает так, что набор картриджей с чипом (другие работать не будут) стоит сопоставимо с МФУ. В редких случаях, если это совсем недорогая модели, набор расходников может оказаться даже дороже. Особенно в последнее время, когда есть определенная неразбериха с поставками.

А еще недорогие струйные МФУ печатают очень медленно, а сканирование через податчик у них настолько неудобное, что заправить лист с первого раза не всегда получается. Это я проверил на своем опыте.

Да, из плюсов вы получите возможность печатать в цвете. Но так ли это действительно необходимо, если можно купить модель, которая будет всего в два раза дороже, но картридж можно будет менять раз в 3-4 года и стоить он будет почти бесплатно — примерно 300-400 рублей. Этого картриджа хватит на 2000 страниц. Так даже книги можно печатать — будет дешевле, чем купить в магазине. Еще и на этом сэкономите.

Струйное или лазерное МФУ

А ведь сказанное относится не только к недорогим струйным, но и к лазерным МФУ. Поэтому, прежде чем покупать его, изучите, сколько стоят картриджи, есть ли недорогие аналоги и как производитель относится к присутствию на российском рынке, чтобы не оказаться в ситуации, когда картриджей не будет или они будут стоить очень дорого.

Обзор лазерного монохромного МФУ HIPER M-1005

МФУ для печати с телефона

Но есть лазерные МФУ, у которых с картриджами и обслуживанием проблем точно не будет. Примерами могут служить HIPER M-1005 или HIPER M-1005NW с возможностью подключения через LAN и Wi-Fi для того, чтобы печатать без проводов даже с телефона.

Как быстро печатает, сканирует и копирует лазерное МФУ

В основном это МФУ подойдет для школьников, студентов и людей, которые работают дома на удаленке. Домашние задания, материалы для уроков, доклады, рефераты, курсовые, отчеты, материалы для совещаний — все это можно распечатать легко и быстро со скоростью 22 страницы в минуту. Такого не позволит себе ни одно струйное МФУ. При этом первый лист вылезет из недр рассматриваемых моделей всего через 8,5 секунд.

Распечатывать материалы для работы на удаленке, для учебы или просто для бытовых задач удобнее непосредственно дома. Это дешевле и намного проще, чем искать типографию, где это сделают для вас за деньги.

Характеристики МФУ HIPER M-1005

Лазерная технология МФУ HIPER M-1005 позволяет печатать и сканировать с максимальным разрешением 600х600 DPI, которое самостоятельно можно настроить в приложении от HIPER. Для текстов, таблиц, сканов паспорта и заявлений этого более чем достаточно. А остальные характеристики приведены ниже:

Характеристика Значение Скорость печати (ч/б) 22 страницы в минуту Время выхода первого листа 8,5 секунды Максимальное количество листов в месяц 8000 Ресурс картриджа 2000 страниц Емкость лотка подачи 160 листов

Само МФУ имеет довольно строгий, но не ”кабинетный” дизайн, поэтому может хорошо смотреться дома почти в любом интерьере. На выбор предлагается два цвета, что дает еще больше разнообразия. А компактный размер 36,8 х 26,6 х 25,2 см позволит разместить его почти где угодно.

Подробнее о МФУ HIPER M-1005

Снизу находится податчик для бумаги на 160 листов. Поддерживаются любые варианты бумаги А4, которые можно купить в магазинах (80-105 гр/м2). Автоматической двусторонней печати нет, а если она нужна, придется брать отпечатанные листы сверху и подавать обратной стороной или задавать печать только нечетных, а потом четных страниц.

На боковой части верхней панели находятся кнопки управления, а также небольшой монохромный экран для управления МФУ и получения основной информации о его работе. Разъемы для подключения и кнопка отключения питания находятся сзади.

Обслуживание МФУ

Чтобы получить доступ к картриджу или механизму для устранения замятия бумаги, надо будет просто открыть крышку. То есть для обслуживания, как в лучших моделях, вам не понадобятся услуги специалиста. В комплекте сразу будет картридж на 2000 страниц.

Так как это в первую очередь домашняя модель, то нижний лоток можно закрыть. Из-за компактного размера МФУ в рабочем состоянии он будет немного выпирать, когда в нем будет лежать бумага, но если вы не планируете долго печатать, его можно закрыть. Заодно и пыль внутрь попадать не будет.

Возвращаясь к картриджам, наверное, сложно поверить, что можно купить его за 300-400 рублей, но вот пример картриджа CACTUS CS-Q2612AS для этого МФУ на 2000 страниц (одна страница примерно 20 копеек). Но в комплекте с МФУ уже идет картридж на 2000 страниц, которого вам хватит надолго. С HIPER M-1005 и HIPER M-1005NW можно использовать любые картриджи модели Q2612 (12A/12AS/12X), коих довольно много на рынке. Они производятся под такими брендами, как CACTUS, Colortek, Hi-Black, NV Print, Sakura, Target, Комус и другие. Большой выбор не только позволяет купить расходники того бренда, которому больше доверяешь, но и дает возможность выбора по цене.

Стоит ли покупать МФУ для дома

Каждый решает для себя сам, нужно ли ему МФУ дома. С одной стороны, и без него жить можно. Но ведь жить можно и без чайника, микроволновки и многих других благ цивилизации. Дома такой аппарат особенно пригодится, если в семье есть школьники, студенты или те, кто продолжают работать на удаленке (и не имеют доступа к офисному принтеру). В статье мы сделали краткий обзор МФУ 3-в-1 HIPER M-1005 — оно наиболее оптимально для домашнего использования с точки зрения цены и дальнейшего обслуживания.

Еще раз вспомним, какие преимущества дает такое устройство и какие возможности открывает перед владельцами:

Распечатка документов (в том числе и без компьютера, модель HIPER M-1005NW поддерживает Wi-Fi)

Распечатка и сканирование любые видов заявлений

Копирование больничных, справок и других документов

Сканирование паспорта, важных документов, а также их сохранение в электронном виде

Распечатка учебных материалов, сканов учебников, методичек, а также поделок и раскрасок для дошкольников

Применений много даже за рамками офиса, где уже давно используется электронный документооборот. Так что мы можем наблюдать, как второе рождение МФУ выводит их за пределы привычного, делая нормой на домашнем уровне.

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