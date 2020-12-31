Какой ноутбук купить в новом году

К тому, как выбрать смартфон, мы все более-менее привыкли. На слуху все основные производители, мы знаем, какие нам нужны функции, да и с ценой все более-менее понятно. Когда же дело доходит до выбора ноутбука, вот тут начинается куда больше проблем. Мы знаем только то, что хотим от него всего и сразу, но даже не представляем, на что стоит обратить внимание. В итоге многие теряются и покупают не совсем то, что им было нужно. В результате деньги потрачены, какой-то гаджет куплен, но удовольствия и пользы от покупки намного меньше, чем могло бы быть. Чтобы избежать этого, давайте рассмотрим, какие бывают варианты ноутбуков, для каких целей они нужны и, самое главное, какие современные функции в них можно найти.

Когда покупать ноутбук

Рассматривать аспекты выбора ноутбука мы будем на примере устройств серии MateBook от Huawei. Я сам некоторое время пользовался этими компьютерами и писал об этом отдельную статью. Интересно, что в ней многие раскритиковали не мое желание написать о нем, как это часто бывает, когда рассказываешь про конкретный гаджет, а мои замечания к нему.

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Как показывает практика, перед Новым годом выбор нового ноутбука наиболее актуален. Во-первых, хочется начать год с чего-то нового, во-вторых, на праздниках есть время на настройку и изучение новых для себя функций, а еще в конце года на ноутбуки часто бывают хорошие акции и скидки. Я сам три своих предыдущих ноутбука покупал в конце декабря. Получается, это может стать отличной идеей для новогоднего подарка.

Преимущества ноутбуков Huawei

Хотелось бы отметить, что в отличии от других производителей, которые в основном экспериментируют с формой, Huawei по большей части концентрируется на содержании. Выражается это в большом количестве функций, которые предлагают ее компьютеры. Некоторые из них по общему признанию и вовсе являются лучшим из того, что было в индустрии за последнее время.

Что такое Huawei Share и Мультискрин

С Huawei Share я впервые столкнулся на презентации новых устройств Huawei в рамках MWC 2019 в Барселоне. Это было так просто и так логично, что, как это часто бывает, пришла мысль ”почему никто не сделал этого раньше”. Позже функции улучшались и первый раз в деле я столкнулся с ними, когда в первой половине этого года начал пользоваться Huawei MateBook X.

Huawei Share — это функция, которая позволяет передать файлы со смартфона на ноутбук в одно касание и делать его надо не на экране в каком-то непонятном меню. Достаточно просто поднести смартфон в к ноутбуку и файлы передадутся. Мне это часто помогало, когда надо было быстро перекинуть фотографии с Huawei P40 Pro на компьютер.

Функция ”Мультискрин” не менее интересна и позволяет выводить управление смартфоном на экран компьютера. В итоге вы получаете доступ ко всем его функциям и можете управлять гаджетом с помощью трекпада и клавиатуры. Это удобно для использования WhatsApp на компьютере, ответа на звонки, работы с электронными письмами и многого другого. Для подключения смартфона также достаточно просто поднести его к NFC-метке ноутбука.

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Экран Huawei MateBook X

Кроме перечисленных функций, мне очень нравится, как Huawei подходит к экрану своих ноутбуков. Для того, чтобы сделать его больше, увеличивается не размер ноутбука, а полезная площадь. То есть экран делается почти безрамочным.

Для того, чтобы это стало возможным, камера выносится на клавиатуру и размещается в фальш-кнопке. Это решение еще и хорошо тем, что камеру не надо никак скрывать. Многие заклеивают ее, но в ноутбуках Huawei камера просто физически скрыта до тех пор, пока не понадобится ее использовать. Получилось красиво и практично.

Ноутбук с хорошим звуком

Huawei известна тем, сколько внимания уделяет в своих устройствах звуку. Для этого она даже часто сотрудничает с Harman Kardon. Свой подход она распространяет и на ноутбуки. В результате именно у Huawei, как ни кого другого, получается реализовать потенциал небольших динамиков внутри корпуса.

Физику не обманешь и миниатюрные динамики просто не смогут звучать как огромные корпусные колонки, но это от них никто этого и не ждет. Зато именно в ноутбуках Huawei и особенно в серии MateBook X звук намного лучше, чем у многих более именитых конкурентов.

Какие ноутбуки делает Huawei

Основной модельный ряд ноутбуков Huawei можно разделить на три линейки:

Huawei MateBook D — добротные и относительно недорогие ноутбуки на каждый день

— добротные и относительно недорогие ноутбуки на каждый день Huawei MateBook — основная серия устройств, которая является базовой в линейке

— основная серия устройств, которая является базовой в линейке Huawei MateBook X/X Pro — топовая линейка с самыми передовыми решениями для требовательных пользователей

Это базовые модели, каждая из которых имеет несколько модификаций. Можно выбрать объем памяти, но даже процессор (AMD или Intel) и даже тип видеокарты (интегрированная или дискретная).

Я пользовался Huawei MateBook X и даже для работы оценил, насколько это производительное устройство. Оно справлялось абсолютно со всеми задачами — от работы с текстовыми файлами до обработки фотографий и монтажа видео.

Если вам нужно купить что-то и не переживать за то, то вам не хватит производительности, советую обратить внимание именно на MateBook X. Если у вас более простые задачи (поработать с текстом, посидеть в интернете, посмотреть видео и тому подобное), можно смело покупать и самый недорогой MateBook D. Тем более, что все модели ноутбуков Huawei оснащены скрытой камерой, безрамочным экраном с высоким разрешением, Wi-Fi 6 и сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. В MateBook X Pro есть даже сенсорный экран. При том, что весит он всего 1 килограмм.

Лично мне нравится то, что Huawei держит марку и не пытается выпустить заведомо более дешевый ноутбук, который будет иметь низкие характеристики, но при этом стоить 10-15 тысяч рублей. Такой продукт привлечет внимание, но не даст того пользовательского опыта, что более серьезные и производительные модели. Кто пользовался ими, согласится со мной.

Основной упор Huawei делает именно на технологичность, дизайн и небольшие размеры своих ноутбуков, и если собрать все это воедино, понимаешь что продукт достигает очень высокого соотношения цена/качество.

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