Какой пылесос для сухой и влажной уборки выбрать. Лучше этих двух вы ничего не найдете

Уборка в квартире подразумевает не только сухую чистку поверхностей, но и влажную, а одна мысль о ведре со шваброй еще больше вгоняет в уныние. И это объяснимо: ведь в процессе придется сначала пылесосить, затем мыть полы, время от времени отжимая тряпку и меняя воду, чтобы все было сделано на совесть. Вдобавок придется надышаться пылью, которая попадает куда угодно, но только не в мусоросборник. Но есть способ забыть об этих проблемах раз и навсегда и даже начать получать удовольствие от уборки! В этом вам помогут беспроводные пылесосы Deerma VX96W и VX910W.

Производитель оборудовал обе модели поддержкой сухой и влажной уборки, а также самоочисткой. Вертикальные пылесосы Deerma напоминают друг друга, но есть существенная разница в их функциональности и характеристиках. Вам остается лишь выбрать подходящий.

Недорогой беспроводной пылесос с влажной уборкой

Deerma VX96W — хоть и недорогой вертикальный пылесос, но достаточно мощный. Дело в том, что инженеры оснастили его движком с силой всасывания на 15 000 Па. При этом он сам же ее регулирует при помощи интеллектуальной системы обнаружения загрязнений, параллельно экономя заряд батареи. Его, кстати, хватит на полчаса уборки без пауз — подойдет практически для любой квартиры.

Но эффективность уборки с помощью Deerma VX96W возрастает еще и благодаря щетке с двумя роликами. Это позволяет мыть полы качественней, а также не оставлять после себя мусор — если первый ролик его пропускает, то второй убирает за ним. Вдобавок вам не нужно добавлять моющее средство: пылесос стерилизует воду, очищая ее от бактерий.

Оба валика встроены в бескаркасную конструкцию с кромкой в 6 мм, поэтому можно пылесосить вплотную к стенам и плинтусам. Вдобавок у этой щетки есть система защиты от наматывания волос, так что, вам не придется приостанавливать уборку, чтобы вытащить их. Ну, а о возникновении неполадок вам вежливо напомнит голосовой помощник, если вы увлечетесь уборкой.

Deerma VX96W поставляется в комплекте с зарядной станцией с самоочисткой, которая реализована максимально просто: в нее нужно установить пылесос и нажать на кнопку запуска для начала промывки. Вот и все! Можно отправляться по своим делам или сделать перерыв на чашечку кофе, пока пылесос моет сам себя. Купить беспроводной пылесос с сухой и влажной уборкой можно по приятной цене, но лучше не откладывать это на завтра.

Купить Deerma VX96W

Бренд Deerma временно отдает вышеописанную модель по приятной цене: купить пылесос со скидкой можно менее чем за 17 000 рублей при оплате с OZON-карты! Не забудьте использовать промокод TPSRSNG34500, чтобы получить дополнительную скидку в 500 рублей!

Мощный вертикальный пылесос с сухой и влажной уборкой

Однако есть и более продвинутый беспроводной пылесос — Deerma VX910W! Старшая модель отличается внешне, а также имеет движок помощнее, который выдает силу всасывания до 16 000 Па. Вроде и не так много, но во время уборки разница ощутима, особенно, вкупе с уже известной двойной роликовой щеткой, эффективно удаляющей загрязнения. Она так же оснащена системой защиты от намотки волос. Важную роль играет и бескаркасная конструкция с кромкой в 6 мм — она позволяет пылесосить вплотную у стен и углов, убирая полы дочиста.

При влажной уборке вода подается на валики, пройдя электролиз, поэтому не потребуется использовать моющие средства. В процессе использования будут срабатывать подсказки от голосового ассистента, например, он напомнит об уровне воды, оставшейся в резервуаре.

Существенное преимущество Deerma VX910W и в автономности: это беспроводной пылесос с мощной батареей, которой и помогает интеллектуальная система обнаружения загрязнений. Благодаря этим факторам гаджет способен проработать свыше 40 минут без пауз — пригодится, если у вас большая квартира или загородный дом. В этом случае, вам определенно стоит присмотреться к этой модели — вы точно не прогадаете.

Самое интересное то, как в Deerma VX910W реализована самоочистка в отличие от младшей модели: пылесос устанавливается в многофункциональную станцию, после чего система начинает промываться. Первоначально она автоматически наполняется водой из резервуара, а затем щетка сушится горячим воздухом при температуре в 55 градусов Цельсия. В процессе вода обогащается ионами серебра, что позволяет удалить неприятный запах и избежать сырости, способствующей распространению бактерий.

Купить Deerma VX910W

Но даже такой мощный вертикальный пылесос можно купить по выгодной цене. Заказать Deerma VX910W можно на OZON за 40 230 рублей — сумма внушительная, но ее можно снизить, использовав промокод TPSRSNG34500 на скидку в 500 рублей. В конце концов, деньги явно будут потрачены не зря: вам больше никогда не придется дышать пылью, мучаться тряпкой и ведром, тратя при этом полдня на уборку.

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