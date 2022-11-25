Какой пылесос купить на Черную пятницу 2022. Выбрали лучшие модели

Черная пятница на АлиЭкспресс — возможно, главная распродажа года, а также отличный повод купить подарок на Новый год или просто сэкономить деньги, выбрав товар по привлекательной цене. Что приобрести — решайте сами, но я рекомендую встретить 2023-й в чистоте, так как на этот раз символом года является кот. Избавиться от шерсти и прочей грязи поможет хороший пылесос для дома, коих в линейке компании Dreame наберется свыше одного десятка. Мы выбрали 8 лучших моделей, чтобы вы смогли определиться, какой пылесос купить.

Беспроводной пылесос для дома

Цена: 21 000 ₽

Купить Dreame T30

Это мощный вертикальный пылесос, который порадует вас силой всасывания 27 000 Па. Для ручной модели — отличный показатель, позволяющий убирать не только гладкие поверхности, но и не слишком ворсистые ковры. Также пылесос Dreame T30 готов похвастать широким комплектом поставки с насадками на любые случаи жизни.

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Данную модель можно использовать как обычный вертикальный пылесос, так и в качестве пылесоса для мебели. А еще Dreame T30 имеет щетку с LED-подсветкой, помогающую добраться до самых труднодоступных мест. Беспроводной пылесос работает 90 минут от одного заряда, чего точно хватит для уборки большого дома.

Робот-пылесос с влажной уборкой

Цена: 16 000 ₽

Купить Dreame Bot D9

В линейке Dreame есть место и недорогому роботу-пылесосу. Это Dreame Bot D9 для сухой и влажной уборки. Как и положено, управление осуществляется со смартфона через приложение Mi Home. Однако пылесос Dreame сможет составить маршрут и без вашей помощи, благодаря лазерной навигации и системе интеллектуального планирования.

Отличительной особенностью этой модели является комбинация хорошей мощности 3 000 Па и низкого уровня шума, так что Dreame Bot D9 не нарушит покой членов вашей семьи. Кроме того, пылесос обладает емким аккумулятором. Его полного заряда хватает на 150 минут работы или уборку помещения площадью до 250 м².

Мощный робот-пылесос Dreame L10 Pro

Цена: 20 000 ₽

Купить Dreame L10 Pro (черный)

Купить Dreame L10 Pro (белый)

Если мощности предыдущей модели вам покажется мало, то можно купить Dreame L10 Pro. Этот аппарат работает 150 минут от одного заряда и предлагает силу всасывания 4 000 Па, что является едва ли не рекордным показателем для робота-пылесоса. Несмотря на завидную мощность, Dreame L10 Pro — довольно тихий пылесос, чей уровень шума не превышает 65 дБ.

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По аналогии с iPhone 14 Pro умный пылесос оснащен LiDAR-сканером, осуществляющим 3D-моделирование помещения. Поэтому битва Dreame L10 Pro с табуреткой исключена. Ну и, конечно же, пылесос поддерживает и сухую, и влажную уборку.

Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки

Цена: 20 600 ₽

Купить Dreame H11 Max

Если же вам ближе вертикальный пылесос с влажной уборкой, то обратите внимание на Dreame H11 Max. С этим аппаратом даже не нужно самостоятельно устанавливать уровень мощности, так как он автоматически регулирует силу всасывания в зависимости от обнаруженных загрязнений.

В то же время мощность — не главный конек Dreame H11 Max, а потому его лучше использовать только для уборки гладких поверхностей. С этой задачей он справляется настолько здорово, всасывая мусор из сантиметровых щелей, что все минусы хочется отбросить в сторону и сосредоточиться на крутых фишках вроде самоочистки.

Недорогой вертикальный пылесос

Цена: 14 400 ₽

Купить Dreame H11

Если цена Dreame H11 Max кажется слишком высокой, то есть альтернатива в лице Dreame H11. Отсутствие приставки «Max» не лишает этот ручной пылесос для дома функции влажной уборки. Также упрощенная модель поддерживает самоочистку. И в чем же тогда, спрашивается, Dreame H11 уступает Max-версии?

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Отличий всего три: старшая модель получила более емкий аккумулятор (4000 мАч вместо 2500 мАч), увеличенную мощность всасывания (200 Вт против 170 Вт) и функцию автоматической регулировки мощности. Впрочем, если вы планируете убирать только гладкие поверхности, а 30-ти минут для уборки вполне достаточно — не переплачивайте за Max-версию и покупайте Dreame H11.

Лучший робот-пылесос Dreame

Цена: 27 000 ₽

Купить Dreame Bot D10 Plus

Dreame Bot D10 Plus можно смело назвать пылесосом для ленивых. Во-первых, он самостоятельно строит маршрут с высокой точностью, опираясь на данные LiDAR. Во-вторых, пылесос обладает внушительным мешком объемом 2,5 литра. Наконец, Dreame Bot D10 Plus сам возвращается на ДОК-станцию после уборки. Таким образом, вы можете заниматься своими делами 30-45 дней, совершенно не обращая внимания на робот-пылесос.

Если же вам вдруг захочется самостоятельно регулировать работу устройства, то к вашим услугам приложение Mi Home. В нем вы можете настроить предпочитаемый режим очистки и даже отрегулировать расход воды.

Dreame Bot Z10 Pro — робот-пылесос с самоочисткой

Цена: 27 700 ₽

Купить Dreame Bot Z10 Pro

Ну а самым ленивым стоит купить Dreame Bot Z10 Pro. Для него производитель заявляет аж 65 дней уборки, за что нужно поблагодарить самозапечатывающийся мешок объемом 4 литра. Кроме того, робот-пылесос обладает функцией самоочистки.

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В целом, перед нами едва ли не лучший робот-пылесос со всеми технологическими фишками 2022 года. Тут тебе и LiDAR-сканер, и функция предотвращения падений с лестницы, и роликовая щетка, которой не грозит спутывание волос.

Лучший вертикальный пылесос Dreame

Цена: 26 000 ₽

Купить Dreame H12

Завершить рейтинг лучших пылесосов для дома хочу одним из самых новых устройств — Dreame H12. Эта модель появилась в 2022 году, и она выгодно отличается от предыдущего поколения наличием открытой щетки, что упрощает уборку вдоль стен и плинтусов.

Как бы то ни было, это все тот же беспроводной аппарат, автоматически регулирующий мощность в зависимости от уровня загрязнения и поддерживающий функцию влажной уборки. Сегодня он определенно является лучшим вертикальным пылесосом Dreame, но стоит ли переплачивать только за усовершенствованную конструкцию — решайте сами.