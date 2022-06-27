Какой пылесос лучше купить для дома: робот или беспроводной

Роботы-пылесосы уже давно превратились из гиковских игрушек в обязательный атрибут практически любой квартиры. Ведь у современного человека, как правило, не так много времени, чтобы проводить уборку каждый день. А робот-пылесос, не привлекая к себе лишнего внимания, на постоянной основе поддерживает чистоту полов, собирая всю пыль, сор и даже проводя влажную уборку, что очень важно для семей с детьми. Однако тотальному распространению роботов-пылесосов мешает существование пылесосов беспроводных, которые, по мнению многих пользователей, во много раз лучше. Вот и посмотрим, какие предложения есть на рынке и можно ли их сравнивать.

Недорогой моющий робот-пылесос

Dreame Bot D9 — один из самых доступных роботов-пылесосов, которые представлены на рынке. Несмотря на низкую цену, он не просто собирает пыль, но ещё и проводит влажную уборку. Для этого он имеет резервуар для воды и специальную насадку-подошву, которой собирает остатки пыли и даже удаляет засохшие загрязнения. Обычно за такую цены пылесосы не предлагают функцию влажной уборки, но Dreame Bot D9 — это особенная модель.

Цена: 16 450 рублей (с 27 июня)

Купить Dreame Bot D9

Оптимальный сценарий использования Dreame Bot D9 — это уборка гладких полов: ламинат, линолеум, паркет, кварц-винил и т.п. С паласами он тоже справится, но силы всасывания, равной 3000 Па, может не хватить для эффективной уборки длинноворсовых ковров. Учитывайте этот момент. В остальном всё отлично. Тут есть поддержка Mi Home, Алисы, голосового и ручного управления через приложение, а аккумулятор на 5200 мА*ч позволяет пылесосу убрать до 250 кв.м. площади.

Робот-пылесос для ковров

Dreame Bot D9 Max, как ясно из названия, — это улучшенная модификация обычного D9. При всех достоинствах оригинала в виде длительного времени автономной работы, управления через умный дом и через приложение Max-версия получила более мощный мотор. Благодаря этому повысилась сила всасывания аж на 30% — до 4000 Па. Да с такой мощностью можно убираться не только на гладких поверхностях, но и на коврах. А особая конструкция щётки не позволяет волосам, которые пылесос соберёт с пола, запутываться и мешать уборке.

Цена: 21 700 рублей (с 27 июня)

Купить Dreame Bot D9 Max

Круто, что Dreame Bot D9 Max умеет самостоятельно регулировать мощность всасывания в зависимости от типа покрытия, на котором он убирается, и интенсивности загрязнения. Если это линолеум или ламинат без мусора крупной фракции, будет достаточного первого или второго уровня мощности. Но, если это ковёр или по полу рассыпали семена, крупы или что-то другое, тут уже подключается весь потенциал, и пылесос отрабатывает на максимуме, чтобы оставить после себя только чистоту. А поскольку D9 Max оснащён лазерным дальномером, он построит точную карту помещения и гарантированно не пропустит не убранные места.

Умный робот-пылесос — какой выбрать

Почти все современные роботы-пылесосы имеют встроенные лидары. Они используют их для построения карты и определения препятствий. Однако работают лазерные дальномеры не идеально. Поэтому роботы, неплохо справляясь с построением карты помещения, всё равно либо где-то застревают, либо натыкаются на разбросанные вещи, либо путаются в проводах. Фактически это делает их бесполезными до момента, пока не подойдёт хозяин и не вызволит их из ловушки.

Но Dreame L10 Pro — совершенно другое дело. Помимо стандартного лидара, он также оснащается особой трёхмерной системой лазерной навигации, которая позволяет ему видеть препятствия на расстоянии до 8 метров и строить свой маршрут так, чтобы обойти их. В отзывах пишут, что это реально работает. Если обычный робот-пылесос требует, чтобы вы предварительно убрали всё с пола, то Dreame L10 Pro это не требуется. Он самостоятельно разглядит все препятствия, объедет их и даже уберётся вокруг них так, чтобы не застрять.

Цена: 21 360 рублей (с 27 июня)

Купить Dreame L10 Pro (чёрный)

Купить Dreame L10 Pro (белый)

По факту — Dreame L10 Pro — это идеальный пылесос для тех, кто не терпит вообще никакой уборки. Ведь готовить пол для выезда робота — то ещё удовольствие. А тут вы можете не убирать ни игрушки за своим ребёнком, ни собственные носки, ни какие-то другие предметы, которые оказались на полу. Просто доверьте всю работу Dreame L10 Pro. Он всё сделает сам. По технической части тут тоже всё ок: сила всасывания 4000 Па, которой хватит даже для уборки ковров, ёмкий аккумулятор, способный убраться на территории до 250 кв. м., влажная уборка и, конечно, поддержка Mi Home и Алисы.

Беспроводной моющий пылесос — какой купить

Робот-пылесос удобен тем, что может убираться в квартире даже без вашего участия. Но, если речь заходит о труднодоступных местах или генеральной уборке, то тут он проигрывает полноценным пылесосам. Особенно, если они ещё и моющие. А особенно, если ещё и беспроводные. У Dreame есть и такие. Dreame H11 Max — беспроводной моющий пылесос, который справится с любыми загрязнениями благодаря мотору c мощностью всасывания 10 000 Па и двум резервуарам для жидкости. В один заливается чистая вода, а в другой — отработанная. Это позволяет пылесосу не развозить грязь по всей квартире, а реально очищать помещение.

Цена: 22 600 рублей (с 27 июня)

Купить Dreame H11 Max

Для вашего удобства на ручке пылесоса размещён цветной OLED-экран. Где вы ещё такое видели? На нём выводится вся актуальная информация — о мощности всасывания, режиме работы, состоянии аккумуляторной батареи, оставшемся времени работы до подзарядки и т.д., и т.п. Единственный минус такого типа пылесосов — короткое время работы: всего 36 минут. Но, с другой стороны, на рынке почти нет моделей, которые работают больше, не говоря уже о том, что вы скорее всего и так выбьетесь из сил за те полчаса, что он тянет без подзарядки.

Мощный беспроводной пылесос

Не уверены, что вам нужна влажная уборка, но хотите что-нибудь помощнее? Тогда ваш выбор — Dreame T30. Это самая мощная модель в линейке, которая имеет силу всасывания 27 000 Па. Больше сегодня не предлагает ни один другой пылесос в модельном ряду бренда. При всём при этом он работает целых 90 минут, за которые вы гарантированно умотаетесь, устав раньше, чем сам пылесос.

Dreame T30 не только имеет удобный цветной дисплей и стильную внешность, которая будет привлекать взгляды гостей, вопрошающих — «Это что, Дайсон?», но и несколько режимов работы благодаря сменным насадкам. Снимите длинную трубку и он превратится в пылесос для мебели. Наденьте на него гибкую подводку, и он позволит убраться за комодом, на полках и в других труднодоступных местах.

Цена: 23 700 рублей (с 27 июня)

Купить Dreame T30

Как и у многих других пылесосов Dreame, у T30 есть особый механизм, препятствующий накручиванию волос на щётку. Это значит, что вам не придётся разматывать или срезать их вручную после уборки. Специальный стопор просто соберёт их, а вам останется только собрать и выбросить вместе с пылью из контейнера для сбора мусора.