Roborock в этом году выпустил сразу две интересные модели для российского рынка. Первая — это вертикальный моющий пылесос F25 ACE Pro с технологией микропенной очистки, которая реально оттирает то, с чем обычная швабра не справляется. Вторая — робот-пылесос с влажной уборкой Qrevo C Pro с AI-навигацией и мойкой тряпок горячей водой при 75 °C. Обе модели сейчас продаются со скидками на маркетплейсах, а мы разбираемся, чем они хороши и кому подойдут. Ну и главное — как купить со скидкой!

Вертикальный пылесос Roborock F25 ACE Pro для сухой и влажной уборки

Roborock F25 ACE Pro — это вертикальный пылесос 2-в-1, который одновременно пылесосит и моет пол. Но главная фишка не в этом, а в технологии микропенной очистки. Одним нажатием кнопки создаётся 167 миллионов микропузырьков, которые проникают в поры покрытия и выталкивают грязь наружу. В сочетании с мощностью всасывания 25 000 Па и давлением щётки 30Н это позволяет за один проход удалить даже стойкие пятна: засохший борщ на кухне, жирные следы после готовки, грязь от обуви в прихожей.

Управлять пылесосом Roborock F25 ACE Pro предельно просто. Интеллектуальная двухмоторная система с полным приводом и функцией автоматического запуска сама подстраивается под тип покрытия. Достаточно взять его в руки и начать движение. Резервуар для чистой воды на 1000 мл и отсек для отработанной — на 720 мл, а также время работы до 60 минут позволяют убрать большую квартиру за один заход без дозаправки и подзарядки.

Самоочистка и антибактериальная защита Roborock F25 ACE Pro

Одна из главных проблем моющих пылесосов для дома в том, что после уборки они начинают неприятно пахнуть. F25 ACE Pro решает это радикально: самоочистка щётки происходит при температуре 95 °C, после чего включается сушка горячим воздухом.

Антибактериальный модуль с нейтрализацией запахов позволяет не сливать грязную воду до 14 дней, и никакого запаха не будет. Для семей с детьми и домашними животными это особенно актуально, ведь на полу не остаётся ни грязи, ни бактерий. Нужны ли еще причины, чтобы его купить?

Робот-пылесос Roborock Qrevo C Pro с AI-навигацией

Если вам нужен робот-пылесос для квартиры, который практически не требует вашего участия, Roborock Qrevo C Pro станет отличным выбором. Это флагманская модель линейки Qrevo с мощностью всасывания 18 500 Па, которая вытягивает пыль даже из глубоких слоёв ковров. Комбинированная щётка эффективно собирает шерсть, крошки и мелкий мусор с любых покрытий, а при заезде на ковёр мощность автоматически увеличивается.

Конструкция с прижимом к краям всего 1 мм не оставляет шансов загрязнениям вдоль плинтусов. Именно в этих местах обычные роботы оставляют больше всего грязи, но Qrevo C Pro отрабатывает их практически как ручная уборка. Интеллектуальная система AI распознаёт и обходит до 240 видов препятствий: игрушки, провода, миски с водой, обувь. Даже находясь на работе, можно запустить уборку через приложение и вернуться в чистую квартиру.

Мойка швабр и самоочистка Roborock Qrevo C Pro

После каждого цикла робот-пылесос с самоочисткой Qrevo C Pro возвращается на базу, где происходит полный цикл обслуживания. Тряпки промываются горячей водой при 75 °C, что обеспечивает уровень стерилизации 99,99%. Затем включается сушка горячим воздухом, а пыль автоматически собирается в мешок. С жиром на кухне робот тоже справляется, что делает его безопасным решением для семей с детьми и домашними животными.

Управление доступно через фирменное приложение Roborock, где можно настроить расписание, зоны уборки и интенсивность. Qrevo C Pro совместим с экосистемой умного дома, поэтому им можно управлять голосом через Алису. При обращении в службу поддержки Roborock можно получить дополнительную 2-летнюю гарантию на всякий случай, чтобы потом не переживать за сохранность пылесоса. Купить его легко, нажав кнопку ниже.

