Какой робот-пылесос лучше выбрать в 2021

Классная всё-таки штука – робот-пылесос. Купил, подключил и наслаждаешься чистотой от ежедневной уборки, которую выполняешь не ты. Ну круто же. Волосы, крошки, пыль, остриженные ногти и прочий сор останутся в прошлом, потому что робота-пылесоса не нужно расталкивать и убеждать, что квартира скоро порастёт мхом. Он уберётся в точно заданное время и сам без дополнительных напоминаний. Другое дело, что на рынке просто куча роботизированных пылесосов, и очень хочется выбрать что-то по-настоящему надёжное и желательно по максимуму автоматизированное.

Всем известно, что лучшие роботы-пылесосы делает Xiaomi. Я с этим утверждением не спорю. Но даже в ассортименте этого производителя есть несколько моделей, которые, на первый взгляд, совершенно друг от друга не отличаются. Но по факту это не так.

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Одна модель умеет строить карты помещений, другая имеет функцию влажной уборки, третья обладает большой силой всасывания. Но что делать, если хочется всё это и даже немного больше? Конечно, брать Imilab V1 от Xiaomi.

Лучший робот-пылесос в 2021

Чем так хорош Imilab V1, что стоит купить именно его, а не какой-нибудь другой пылесос Xiaomi. Смотрите сами:

Imilab V1 – моющий робот-пылесос. Наливаете воду в специальный резервуар и в процессе сбора мусора он ещё и протирает вам полы. Это бомбическая функция для тех, кто не хочет задыхаться от пыли, которая, как ни крути, остаётся на полу.

Imilab V1 – очень мощный робот-пылесос. Его максимальная сила всасывания равняется 2700 Па. А это, на минуточку, уровень многих ручных пылесосов. То есть проблем со сбором пыли и мусора точно не будет. Пылесос соберёт всё, что есть на полу, даже рассыпанную крупу и орешки. А благодаря батарейке на 5200 мА*ч проработает таким макаром 4 часа кряду.

Imilab – это суббренд Xiaomi, который отвечает за выпуск секьюрити-камер. Так что не бойтесь. Производитель проверенный. Значит, и пылесосы делает хорошие. Просто, в отличие от традиционных роботов-пылесосов Xiaomi, этот имеет ряд выгодных преимуществ.

Imilab V1 – очень умный робот-пылесос с управлением голосом. Он обладает встроенным лидаром и сам строит карту помещений, распознаёт предметы на полу и старается их объезжать, а ещё он поддерживает приложение Mijia. Значит, его можно подключить к умному дому и управлять им вербально.

Imilab V1 – робот-пылесос с функцией самоочистки. Основная проблема всех роботов-пылесосов заключается в том, что их контейнеры нужно опорожнять раз в 2-3 дня. V1 поставляется в комплекте с базой со встроенным контейнером для сбора мусора, который не придётся чистить чаще раза в месяц.

Imilab V1 – ловкий. Благодаря особой конструкции он способен «перешагивать» через препятствия высотой до 2 сантиметров. То есть даже большой порог должен ему поддаться. С коврами у него вообще нет проблем. Их он чистит не хуже заправской прачки.

Робот-пылесос с самоочисткой

Казалось бы, робот-пылесос с базой самоочистки – такая простая штука, а сколько пользы она приносит! Теперь каждый раз, когда пылесос после уборки будет возвращаться на базу, после успешной стыковки она просто автоматически втянет в себя содержимое его собственного резервуара для пыли.

Не знаю, как для вас, но для меня возможность чистить контейнер робота-пылесоса раз в месяц – это реально значимая штука. Я очень ленивый. Чтобы вы понимали: я всегда забываю вовремя выливать скопившуюся в поддоне кофеварки жидкость, и она обычно начинает литься через край. С моим старым роботом-пылесосом было то же самое. Он просто отказывался нормально работать, потому что я забывал вытряхнуть из него мусор после предыдущих уборок. С Imilab V1 такого точно не будет.

Купить Imilab V1

Розничная цена Imilab V1 выше, чем у обычных роботов-пылесосов – 449 долларов. Да, недёшево, но это, извините меня, совершенно другой уровень. Это как пересесть на Мерседес после Приоры. Тут и гарантия соответствующая – целых два года против одного у обычных «пыликов». Впрочем, в период действия акции Imilab V1 можно урвать всего за 389 долларов. По этой ссылке вы сможете взять купон продавца номиналом 5 долларов, а по промокоду IMILAB005 скинете ещё столько же. Но не тяните. Скидка будет действовать в период с 16 августа по 9 сентября 2021 года.

Купив Imilab V1, вы получите лучший робот-пылесос и навсегда забудете об уборке. Нет, ну серьёзно. Этот робот-пылесос предлагает всё, что только нужно: высокая мощность, влажная уборка, самоочистка, высокая автономность, которая позволит убрать ему площадь в 100 квадратных метров, и высокий интеллект, благодаря которому он сам построит карту помещений, продумает стратегию движения и уберётся в квартире в кратчайшие сроки.