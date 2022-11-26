Какой робот-пылесос с Лидаром и влажной уборкой купить в Черную Пятницу

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Иван Герасимов 0

Роботов-пылесосов на рынке так много на рынке, что выбрать какой-то один крайне сложно. Тем не менее, среди них популярные варианты, которые можно встретить в любом магазине электроники, а есть действительно топовые, которых днем с огнем не сыщешь, так как их раскупают в мгновение ока. Lydsto R1 Pro — как раз один из них. На данный момент, по совокупности характеристик он серьезно превосходит своих конкурентов в этой ценовой категории. Объясняем, почему стоит купить робот-пылесос, чтобы забыть об уборке дома раз и навсегда.

Какой робот-пылесос с Лидаром и влажной уборкой купить в Черную Пятницу. Lydsto R1 Pro отдают с бешеной скидкой. Рассказываем, чем он хорош и где купить. Фото.

Lydsto R1 Pro отдают с бешеной скидкой. Рассказываем, чем он хорош и где купить

Для справки: Lydsto - это суббренд Xiaomi, который занимается изготовлением самой разной техники для дома. Компания делает действительно крутые роботы-пылесосы - сейчас мы подробно расскажем об одном из них.

Робот-пылесос с самоочисткой

В 2022 году робот-пылесос со станцией самоочистки уже никого не удивляет — ну, и не надо! Главное, что все работает без вашего участия: гаджет просто подъезжает к ней и сбрасывает весь мусор. Инженеры Lydsto продумали все до мелочей: пылесборник надежно спрятан в корпусе, а весь мусор всасывается через специальный воздушный канал. Условия — стерильные, не иначе: технология сброса мусора AD2.5 уменьшает риск распространения пыли, поэтому аллергикам бояться совершенно нечего.

Робот-пылесос с самоочисткой. Станция самоочистки не такая большая, как кажется на первый взгляд. Фото.

Станция самоочистки не такая большая, как кажется на первый взгляд

Внутри станции находится трехлитровый мешок и сетчатый фильтр, который время от времени нужно промывать и чистить от мелкого мусора. Производитель отмечает, что объёма мешка для сбора мусора хватит на месяц, но тут многое зависит от частоты уборок. В любом случае, разобраться с ней несложно — на обратной стороне станции самоочистки есть небольшая инструкция для новичков.

Какой робот-пылесос лучше купить

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой

Lydsto R1 Pro — робот-пылесос с влажной уборкой: внутри него установлен резервуар на 250 мл, а подача воды увеличивается самим устройством при обнаружении наиболее загрязненных участков пола. Может показаться, что этого ничтожно мало, но данный объём позволяет вымыть около 200 квадратных метров помещения, а весь секрет заключается в интеллектуальной трехуровневой системе подачи воды.

Мощный робот-пылесос с влажной уборкой. Сброс мусора происходит очень быстро — без участия пользователя. Фото.

Сброс мусора происходит очень быстро — без участия пользователя

На нижней части устройства установлена моющая салфетка: разработчики не пожалели и положили в комплект сразу 30 штук — должно хватить надолго! При этом Lydsto R1 Pro автоматически увеличивает клиренс и мощность всасывания, распознавая ковёр, чтобы тряпка не засорилась. Традиционно слив грязной воды происходит без вашего участия и без попадания наружу — во многом, это заслуга трехслойной системы фильтрации, где главным элементом является HEPA-фильтр.

Характеристики Lydsto R1 Pro

Lydsto R1 Pro — робот-пылесос с бесщеточным двигателем, что позволяет ему не только работать с частотой до 50 000 оборотов в минуту с мощностью 3200 Па. Удивительно, но при этом он все равно остается очень тихим — уровень шума достигает максимум 65 дБ, что сравнимо с разговором людей на кухне. Неплохо, да?

Робот-пылесос с Лидаром 2022

Гаджеты для уборки оборудуют различными датчиками, но лучше выбирать робот-пылесос с LiDAR — лазерный датчик наведения позволяет создать наиболее реалистичный план комнаты во время сканирования. Правда, одного датчика будет недостаточно — нужен еще хороший процессор и умные алгоритмы для вычислений.

В Lydsto R1 Pro это всё есть, поэтому он быстрее аналогов составляет карту помещения. Кроме того, во время уборки робот-пылесос передвигается по дугообразной траектории, чтобы захватить как можно больше пространства, не упустив загрязнения из виду.

Робот-пылесос с Лидаром 2022. Управлять пылесосом легко через фирменное приложение Mi Home. Фото.

Управлять пылесосом легко через фирменное приложение Mi Home

Управлять роботом-пылесосом можно через приложение Mi Home: в свою очередь, это означает, что Lydsto R1 Pro будет работать с остальными устройствами Яндекса. Внутри приложения отображаются не только различные настройки и построение плана комнаты, но и информация о расходных материалах вроде фильтров и щеток.

Благодаря Mi Home робот-пылесос присылает на телефон уведомления, в том числе, о различных неполадках. Например, если щетка застряла. К слову, это большая редкость: он преодолевает небольшие препятствия, хоть имеет небольшой клиренс. Есть даже датчик падения, который сработает, если вдруг одно колесо потеряет сцепление с полом.

Робот-пылесос Lydsto R1 Pro

К тому же, вы всегда можете запретить Lydsto R1 Pro убирать определенную комнату на карте, сделав это через приложение — например, если это место под невысоким креслом, где робот-пылесос может застрять.

Какой робот-пылесос купить

Важно отметить, что Lydsto R1 Pro — это не только умный робот-пылесос, но и устройство с мощной батареей: аккумулятор рассчитан на 5200 мА*ч — этого хватит на 2-2,5 часа уборки помещения без перерыва. Разработчики хорошенько упаковали гаджет: помимо станции самоочистки и самого пылесоса, в комплекте вы найдете 7 мешков для сбора пыли, салфетки для влажной уборки и даже инструкцию на русском языке — настолько важны компании потребители из России.

Какой робот-пылесос купить. У Lydsto R1 Pro богатый комплект с разными расходными материалами. Фото.

У Lydsto R1 Pro богатый комплект с разными расходными материалами

В честь «Черной пятницы» производитель отдает робот-пылесос с бешеной скидкой: вместо 585 долларов его можно купить всего за 348! Учитывая его функциональность, качественную сборку и богатый комплект — приятный сюрприз, от которого явно не стоит отказываться.

Купить Lydsto R1 Pro со скидкой

Естественно, акция ограничена по времени: долго не раздумывайте и скорее заказывайте, чтобы не остаться без крутого гаджета для дома. Обратите внимание на значок «Plus» на странице — это значит, что робот-пылесос доставят быстро, за считанные дни.

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