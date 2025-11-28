Какой вертикальный пылесос купить для сухой и влажной уборки: есть две крутые модели Redroad

Уборка помещения должна быть не только сухой, но и влажной. Ведь после работы обычного пылесоса появляются в воздухе (а потом оседают) частички мелкодисперсной пыли, да и с жировыми загрязнениями такой прибор не справится. Поэтому настолько важен моющий пылесос. При этом у него есть недостатки в сравнении с обычной моделью: с коврами он не справляется, да и мебель с его помощью не почистишь. Чтобы в доме был настоящий порядок, нужны обе модели. И такие пылесосы есть у Redroad.

Моющий пылесос Redroad H15

Redroad H15 — это пылесос для сухой и влажной уборки. Причем он настолько мощный, что подходит даже для чистки ковров с небольшим ворсом. Он может как собирать пыль, так и отмывать поверхность от загрязнений.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Пылесос Redroad H15 работает без проводов, убирая до 280 м² площади на одном заряде, ведь его автономность со встроенным аккумулятором на 2600 мАч достигает 48 минут. После этого его можно вернуть на станцию, где он не только наберется сил, но и самостоятельно очистить валик для мытья пола.

Промокод на скидку 600 ₽: H152025PP

Купить Redroad H15

Высокая эффективность уборки при помощи Redroad H15 достигается за счет нескольких особенностей. Это и мощный двигатель, и конструкция щетки, практически не оставляющая слепых зон. Управлять пылесосом тоже удобно, поскольку на его корпусе располагаются кнопки переключения режимов, а информативный дисплей всегда покажет остаток заряда.

Вертикальный пылесос Redroad X18

Redroad X18 — беспроводной вертикальный пылесос. Он не предназначен для влажной уборки, однако эта модель еще эффективнее справляется с уборкой ковров, поскольку его сила всасывания достигает феноменальных 33 000 Па.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Мощный двигатель дополняется турбощеткой, которая вращается сама, как бы выбивая всю пыль из поверхности ковра. Кстати, для уборки мебели и укромных мест пылесос Redroad X18 тоже прекрасно подходит. А все потому, что в комплекте с ним идет сразу несколько насадок на все случаи жизни.

Промокод на скидку 300 ₽: X182025PP

Купить Redroad X18

Несмотря на впечатляющую мощность, Redroad X18 долго работает от одного заряда, позволяя за один подход убрать все помещение. А после того, как он справится с поставленной задачей, его можно очистить и подключить к источнику питания для подготовки к будущим свершениям.