Какую камеру наблюдения купить для дома

Мы часто говорим о безопасности данных, забывая о собственной жизни. Дом — это крепость, но некоторые события, о которых говорят в новостях, заставляют задуматься. Несмотря на это, мы все равно пренебрегаем вниманием к опасностям, думая, что нас это обойдет стороной. Подобрали для вас лучшие IP-видеокамеры, которые помогут не только следить за сохранностью дома или дачи, но и присматривать за своими детьми. В нашей подборке вы найдете отличные доступные варианты и те, что подороже, чтобы не только видеть собственную квартиру, но и слышать. Приятных покупок!

Всепогодная IP-камера Reolink

Компания Reolink — один из лидеров рынка умных камер. Данная модель RLC-820A — один из самых лучших вариантов. Работает в любую погоду, записывает видео в 4К и отлично снимает даже ночью. Отправляет уведомления на ваш смартфон, если у дома есть незнакомец, представляющий опасность.

Цена: от 5400 рублей

IP-камера Reolink

Уличная IP-камера Anbiux с 4-кратным зумом

Камера с LED-подсветкой в темное время суток. Корпус вращается на 360 градусов вокруг своей оси, осмотреться, что происходит вблизи дома можно с помощью смартфона. Благодаря ИК-датчикам и встроенной подсветке, в ночное время суток автоматически включается освещение. Также записывает аудио и имеет встроенный динамик.

Цена: от 1900 рублей

Камера Anbiux

Недорогая камера от Xiaomi

Работает с умным домом Xiaomi, показывает отличную детализацию даже в темное время суток и записывает аудио. Снимает в 1080р или в 1296р — за такую цену сложно просить чего-то большего от этого гаджета. Не забудьте добавить в корзину!

Цена: 1360 рублей

Видеокамера Xiaomi Mijia

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Отличная камера с высоким разрешением Anbiux

Еще один продукт от Anbiux, который отличается более широким углом обзора. Присылает уведомления, в случае приближения к дому незнакомцев. Приложение позволяет смотреть «в глазок» сразу нескольким пользователям на разных устройствах, поворачивая камеру в любую сторону прямо с телефона. Выберите у продавца комплект без MicroSD или с нужным объемом памяти.

Цена: от 2600 рублей

Anbiux Full HD

Удобная камера-лампа с датчиком обнаружения

Очень неожиданное решение — камера, которую можно вкрутить вместо лампы! Отлично подходит для небольших помещений или для того, чтобы повесить ее над входной дверью на даче. Кстати, не забудьте выбрать вариант, который нужен вам: для уличного наблюдения или для дома. Они имеют разное разрешение и размеры. В отзывах очень хвалят это нестандартное решение и качество съемки.

Цена: от 1700 рублей

Камера-лампочка

Универсальная камера Zosi с микрофоном

Мы уже рассказывали про этот бренд, который славится своей надежностью и приятной ценой. Удобно то, что камера может работать автономно без источника энергии — аккумулятор на 6700 мА*ч позволит работать очень долго. В комплекте с камерой можно прикупить солнечную батарею, чем не источник энергии?

Учтите, что камера работает только в связке с Wi-Fi 2,4 ГГц! Не знаете, в чем отличия? Загляните в наш Яндекс.Дзен — там мы подробно рассказываем об отличиях Wi-Fi.

Цена: от 4300 рублей

Камера ZOSI

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Самая необычная IP-камера в часах

Вот точный пример того, что наша техника следит за нами. От кого точно не ожидаешь этого — от будильника. Камера встроена очень удачно, ее сложно заметить. Есть встроенный аккумулятор на 5000 мА*ч, что позволит устройству работать автономно. На выбор есть 2 цвета.

Цена: 4060 рублей

Камера в будильнике

Удобная камера Lenovo с датчиком движения

Надежная камера от Lenovo, несмотря на то, что работает только от источника питания. Работает только с приложением для Android. В отзывах покупателям нравится надежность и возможность использования камеры для видеозвонков — неожиданно, да? Подходит только для использования в доме или квартире. Читатели нашего Telegram-чата однозначно одобрят такой выбор!

Цена: 3500 рублей

IP-камера Lenovo

Самая компактная IP-камера для дома и дачи

Миниатюрная камера с функцией съемки в ночи — широкоугольный объектив позволит следить за порядком. К сожалению, аккумулятора в такой крохе хватит только на 90 минут съемки без источника энергии, зато это прекрасное решение, если вам кажется, что в квартире без вас происходит что-то неладное.

Цена: 1500 рублей

Мини-камера с Wi-Fi

Камера с широкоугольным объективом

Еще одно неожиданное решение от Lenovo — камера с «рыбьим глазом», которая работает вместо лампочки и дает хороший обзор, записывая звук. Возможно, качество съемки оставляет желать лучшего, но за такие деньги — это прекрасная покупка. В комплекте есть карта на 32 Гб.

Цена: 1700 рублей

Камера с широкоугольным объективом

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