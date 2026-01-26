Киберпонедельник на Ozon: обзор лучших Bluetooth-колонок Tronsmart с распродажи

26 января — день старта Киберпонедельника, первой большой распродажи в новом году. Она продлится всего несколько дней, и за это время можно успеть купить много интересных гаджетов, включая беспроводные колонки Tronsmart. На время распродажи бренд предлагает 3 интересные модели, которые подойдут для разных сценариев использования: для улицы, дома и больших вечеринок. Разберемся, какую Bluetooth-колонку стоит купить и почему.

Tronsmart Bang 2 — беспроводная колонка для вечеринок

Мощная беспроводная колонка, способная выдать 90 Вт чистого звука, чтобы закатить большую вечеринку. Благодаря аудиосистеме 2.1, Tronsmart Bang 2 обеспечивает четкие высокие и глубокие низкие частоты, а светомузыка создает уникальную атмосферу.

Цена: 12 999 ₽

Купить Tronsmart Bang 2

От одного заряда Bluetooth-колонка работает 26 часов и может использоваться как в помещении, так и на улице, где обязательно пригодятся встроенная ручка и съемный ремень.

Tronsmart Trip 2 — портативная колонка для отдыха

Эта колонка идеально подходит для активного отдыха. Она компактная, поэтому ее всегда можно брать с собой, просто закинув в рюкзак, а влагозащита корпуса по стандарту IPX7 позволяет не беспокоиться о возможных последствиях контакта устройства с водой.

Цена: 3 299 ₽

Купить Tronsmart Trip 2

Несмотря на компактные размеры, Tronsmart Trip 2 работает 20 часов от одного заряда и выдает громкий звук, который можно гибко настраивать через мобильное приложение Tronsmart.

Tronsmart Mirtune S100 — уличная Bluetooth-колонка

Мощная Bluetooth-колонка для улицы с системой звука 2.1, буквально созданная для использования на открытом воздухе. Во-первых, благодаря своей мощности 50 Вт. Во-вторых, за счет полноценной влагозащиты по стандарту IPX7.

Цена: 7 999 ₽

Купить Tronsmart Mirtune S100

Tronsmart Mirtune S100 удобно брать с собой, ведь она имеет встроенную ручку, и с такой колонкой можно рассчитывать на целый день музыки. Ведь от одного заряда она работает 20 часов, сопровождая непревзойденное звучание RGB-подсветкой.