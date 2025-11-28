Китайские компании повально отказываются от выпуска тонких смартфонов. Во всем виновата Apple

iPhone Air должен был вернуть моду на тонкие устройства, но вместо этого стал примером того, как не стоит делать, и что даже самый громкий бренд может ошибаться в своих оценках. Слабый спрос на новинку оказался настолько показателен, что вынудил крупнейших китайских производителей отменить собственные проекты по выпуску сверхтонких смартфонов.

После анонса iPhone Air многие ожидали, что рынок получит новый виток развития. Ведь Apple редко идет на риск и чаще делает продукт, когда уверена, что идея выстрелит. Поэтому логично было предположить, что тонкие смартфоны вернутся в моду. Но все произошло наоборот: рынок отозвался слабо, а покупатели практически проигнорировали новинку.

Продажи iPhone Air оказались заметно ниже прогнозов, а вот остальные смартфоны линейки расходятся так быстро, что даже не всегда доступны в наличии. По сути, пользователи проголосовали кошельком: да, тонкий корпус выглядит эффектно, но ради красоты мало кто готов мириться со слабой автономностью, урезанной камерой и спорной прочностью корпуса. Это важный сигнал для всех: даже если идея кажется привлекательной, нужно смотреть, насколько она полезна в реальности.

Китайские производители это поняли очень быстро. Xiaomi, Oppo, Vivo и другие компании наблюдали за стартом iPhone Air почти как за экспериментом и сделали выводы: если у Apple ультратонкий смартфон не заходит, то у них ситуация будет еще хуже. В результате целый пласт устройств, готовившихся к выходу, был заморожен или отменен. Так что iPhone Air стал своеобразным краш-тестом для всей категории, показав: рынок умер прежде, чем успел возродиться.

Почему iPhone Air никому не нужен

Пожалуй, всем очевидно, что предпочтения покупателей уже несколько лет остаются почти без изменений. Люди все чаще выбирают смартфоны, которые:

живут дольше от одного заряда,

снимают лучше в любых условиях,

обладают запасом производительности на годы вперед,

не боятся падений.

Тонкие смартфоны неизбежно проигрывают по всем этим пунктам. Поэтому, какой бы красивой ни была идея невесомого флагмана, большинству она просто не подходит. Справедливо, что производители хотят вкладываться в те идеи, которые действительно нужны пользователям: в батареи, камеры, материалы, охлаждение и надежность. История iPhone Air как раз подчеркнула очевидное: мода может меняться хоть каждый год, но реальные потребности пользователя остаются практически без изменений всегда.