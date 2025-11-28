Китайские компании повально отказываются от выпуска тонких смартфонов. Во всем виновата Apple

  2. Темы
  3. Гаджеты
Юрий Кудлович

iPhone Air должен был вернуть моду на тонкие устройства, но вместо этого стал примером того, как не стоит делать, и что даже самый громкий бренд может ошибаться в своих оценках. Слабый спрос на новинку оказался настолько показателен, что вынудил крупнейших китайских производителей отменить собственные проекты по выпуску сверхтонких смартфонов.

Китайские компании повально отказываются от выпуска тонких смартфонов. Во всем виновата Apple. Тонкий смартфон пока никому не нужен. Изображение: nubia.com. Фото.

Тонкий смартфон пока никому не нужен. Изображение: nubia.com

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

После анонса iPhone Air многие ожидали, что рынок получит новый виток развития. Ведь Apple редко идет на риск и чаще делает продукт, когда уверена, что идея выстрелит. Поэтому логично было предположить, что тонкие смартфоны вернутся в моду. Но все произошло наоборот: рынок отозвался слабо, а покупатели практически проигнорировали новинку.

Продажи iPhone Air оказались заметно ниже прогнозов, а вот остальные смартфоны линейки расходятся так быстро, что даже не всегда доступны в наличии. По сути, пользователи проголосовали кошельком: да, тонкий корпус выглядит эффектно, но ради красоты мало кто готов мириться со слабой автономностью, урезанной камерой и спорной прочностью корпуса. Это важный сигнал для всех: даже если идея кажется привлекательной, нужно смотреть, насколько она полезна в реальности.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Китайские производители это поняли очень быстро. Xiaomi, Oppo, Vivo и другие компании наблюдали за стартом iPhone Air почти как за экспериментом и сделали выводы: если у Apple ультратонкий смартфон не заходит, то у них ситуация будет еще хуже. В результате целый пласт устройств, готовившихся к выходу, был заморожен или отменен. Так что iPhone Air стал своеобразным краш-тестом для всей категории, показав: рынок умер прежде, чем успел возродиться.

Китайские компании повально отказываются от выпуска тонких смартфонов. Во всем виновата Apple. И гнется, и трескается, несмотря на топовое стекло и титан в рамке. Изображение: appuals.com. Фото.

И гнется, и трескается, несмотря на топовое стекло и титан в рамке. Изображение: appuals.com

Почему iPhone Air никому не нужен

Пожалуй, всем очевидно, что предпочтения покупателей уже несколько лет остаются почти без изменений. Люди все чаще выбирают смартфоны, которые:

  • живут дольше от одного заряда,
  • снимают лучше в любых условиях,
  • обладают запасом производительности на годы вперед,
  • не боятся падений.

Тонкие смартфоны неизбежно проигрывают по всем этим пунктам. Поэтому, какой бы красивой ни была идея невесомого флагмана, большинству она просто не подходит. Справедливо, что производители хотят вкладываться в те идеи, которые действительно нужны пользователям: в батареи, камеры, материалы, охлаждение и надежность. История iPhone Air как раз подчеркнула очевидное: мода может меняться хоть каждый год, но реальные потребности пользователя остаются практически без изменений всегда.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX
Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло?
WhatsApp позволит писать пользователям других мессенджеров
Лонгриды для вас
Сравнение Xiaomi 17 vs Xiaomi 17 Pro: чем отличаются смартфоны и какой лучше

На прошлой неделе в Китае состоялась презентация Xiaomi 17. Впервые компания из Поднебесной показало сразу три флагманские модели, позаимствовав нейминг у Apple. И теперь Xiaomi 17 Pro — такой же компактный смартфон, как и базовый Xiaomi 17. Но чем они отличаются, и стоит ли гнаться за «прошкой»? Для ответа на этот вопрос мы провели сравнение Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro, опираясь на заявленные характеристики и первые обзоры смартфонов.

Читать далее
Выбрал лучшие смартфоны Xiaomi до 10000 рублей. Все работают как часы

Несмотря на то, что продукция Xiaomi планомерно лишается статуса топа за свои деньги, в линейке производители остаются хорошие смартфоны до 10000 рублей. Да, столь низкая цена действует лишь в период распродаж на AliExpress, но это не повод отказываться от заманчивого предложения. Тем более, что текущая акция длится до 7 ноября, и у вас есть возможность приобрести Xiaomi до 10 тысяч себе или в подарок (например, на Новый год).

Читать далее
Почему искусственный интеллект убивает настоящее искусство фотографии

Сегодня камеры в мобильных телефонах настолько совершенны, что способны конкурировать с профессиональными цифровыми фотоаппаратами. Несколько объективов, крупные сенсоры, мощная стабилизация изображения и нейро-процессоры — еще недавно все эти опции можно было встретить только у дорогой фототехники. Но несмотря на прогресс, само искусство фотографии, акт осмысленного запечатления момента, не выдерживает гонки со стремительным технологическим развитием камер. Сейчас получить яркое и резкое фото проще простого, однако выразительность и честность снимков часто остаются под вопросом. Почему же между технологиями и искусством все шире становится пропасть?

Читать далее
Новости партнеров
Почему на День благодарения в США готовят индейку
Почему на День благодарения в США готовят индейку
Биткоин по 80 тысяч долларов — это дно? Размышления бывшего руководителя криптобиржи BitMEX Артура Хейса
Биткоин по 80 тысяч долларов — это дно? Размышления бывшего руководителя криптобиржи BitMEX Артура Хейса
Как правильно перенести и активировать eSIM на новом iPhone
Как правильно перенести и активировать eSIM на новом iPhone