В конце октября на AliExpress проходит масштабная распродажа гаджетов, в которой участвуют десятки именитых брендов. Xiaomi, UGREEN, Dreame и другие компании продают товары с большими скидками, и на это накладывается относительно низкий курс доллара. Все говорит о том, что нет времени откладывать покупки и пора бы приобрести какое-нибудь полезное устройство для дома из нашей подборки гаджетов с AliExpress.

Классные гаджеты с AliExpress, на которые действует скидка. Собрали топовые гаджеты в одном месте. Фото.

Собрали топовые гаджеты в одном месте

USB-кабель с дисплеем

USB-кабель с дисплеем. Редкий кабель с информативным дисплеем. Фото.

Редкий кабель с информативным дисплеем

Рейтинг: 5.0

Цена: от 961 ₽

В отличие от обычных кабелей, у этого есть дисплей. Он показывает мощность подаваемого тока и протокол зарядки, позволяющий понять, сколько будет заряжаться смартфон. Важно, что кабель AOHI выдает до 140 Вт и обладает плетеной структурой, обеспечивающей надежную защиту провода от износа.

Купить USB-кабель

Полноразмерные наушники UGREEN

Полноразмерные наушники UGREEN. Топовые наушники за бесценок. Фото.

Топовые наушники за бесценок

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 085 ₽

Удивительное дело, но в период распродажи гаджетов AliExpress можно приобрести полноразмерные наушники UGREEN Studio Max 2 всего за тысячу рублей. Причем это не какая-то бюджетная модель, а самый настоящий топ с проводным и беспроводным подключением, активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов.

Купить наушники

Повербанк с вилкой и кабелем

Повербанк с вилкой и кабелем. Таких приколов я не видел. Фото.

Таких приколов я не видел

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 481 ₽

Таких внешних аккумуляторов вы точно не видели. Повербанк MOVESPEED обладает не только встроенным кабелем, но и откидной вилкой для подключения к розетке. То есть для его полноценного использования не нужны дополнительные аксессуары. В остальном — тоже топ: 10000 мАч, зарядка до 22.5 Вт, а также информативный дисплей.

Купить повербанк

Что можно взять на AliExpress за 100 рублей

Тактический фонарь с аккумулятором

Тактический фонарь с аккумулятором. Удобный и очень мощный фонарь. Фото.

Удобный и очень мощный фонарь

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 823 ₽

Мощный фонарик с дальностью света до полутора километров. Обладает встроенным аккумулятором и телескопическим зумом для точечной настройки. Уровень заряда показывается на маленьком LED-дисплее, а для зарядки подойдет любой кабель формата USB-C. Кстати, один из таких уже лежит в комплекте.

Купить фонарь

Фитнес-браслет Mi Band 10

Фитнес-браслет Mi Band 10. Самый популярный фитнес-браслет на планете. Фото.

Самый популярный фитнес-браслет на планете

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 101 ₽

Новая модель сверхпопулярного фитнес-браслета Xiaomi. Mi Band 10 выполнен в премиальном корпусе из алюминия и обладает невероятно ярким AMOLED-экраном. Браслет умеет буквально все: и пульс посчитать, и уровень кислорода в крови измерить, и сон проанализировать. Также поддерживается отображение уведомлений со смартфона и дистанционное управление им.

Купить Mi Band 10

Настольная зарядка Baseus

Настольная зарядка Baseus. Удобная зарядка для вашего стола. Фото.

Удобная зарядка для вашего стола

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 208 ₽

Современная замена сетевым фильтрам. Это универсальная станция, способная заряжать 4 устройства одновременно, выдавая до 100 Вт тока. У настольной зарядки Baseus есть встроенный кабель, а еще 3 разъема на выбор: 1хUSB-A и 2хUSB-C.

Купить настольную зарядку

Складная Bluetooth-клавиатура

Складная Bluetooth-клавиатура. Клавиатура для дома и путешествий. Фото.

Клавиатура для дома и путешествий

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 858 ₽

Беспроводная клавиатура, которую можно брать с собой, ведь она складывается и становится невероятно компактной. Кроме того, такая конструкция позволяет защитить клавиши от пыли. Очень удобно, а сами клавиши отличаются коротким ходом, характерным для клавиатуры ноутбука.

Купить клавиатуру

Читайте также: Хайповые товары с AliExpress, которые обсуждает весь интернет

Мощная Bluetooth-колонка

Мощная Bluetooth-колонка. Одна из самых крутых Bluetooth-колонок. Фото.

Одна из самых крутых Bluetooth-колонок

Рейтинг: 4.9

Цена: от 5 382 ₽

Бестселлер от проверенной компании Tronsmart. Колонка Tronsmart T8 вышла относительно недавно, но уже стала невероятно популярной, ведь она выдает 40 Вт стереозвука, нагружая басами всю квартиру. На корпусе присутствует классная RGB-подсветка, а в мобильном приложении можно настроить звучание по своему усмотрению.

Купить колонку

Моющий пылесос Dreame

Моющий пылесос Dreame. Пылесос, который реально моет. Фото.

Пылесос, который реально моет

Рейтинг: 5.0

Цена: от 16 417 ₽

Dreame H12 Pro — определенно лучший моющий пылесос за свои деньги. За счет безрамочной конструкции он убирает пол от кромки до кромки, работая без подзарядки целый час. При возвращении на станцию он не только заряжается, но и чистит валик, после чего — сушит его. Ну просто идеальный инструмент для мытья пола.

Купить пылесос

Мощный смартфон POCO X7 Pro

Мощный смартфон POCO X7 Pro. Недорогой, но очень мощный смартфон. Фото.

Недорогой, но очень мощный смартфон

Рейтинг: 4.8

Цена: от 19 053 ₽

На распродаже гаджетов AliExpress нельзя обойти стороной смартфоны, среди которых самым выгодным предложением выглядит POCO X7 Pro. Он работает на невероятно мощном процессоре Dimensity 8400-Ultra, благодаря чему можно играть на максималках и не переживать, что через несколько лет смартфон начнет тормозить. Помимо производительного железа здесь также сочный экран, камера Sony с оптостабом и большая батарея на 6000 мАч.

Купить POCO X7 Pro

