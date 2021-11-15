Классные товары с AliExpress, для покупки которых не нужен повод

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Иван Герасимов 0

Масштабные распродажи на АлиЭкспресс позади, но это не значит, что есть причины завязывать с покупками. Напротив: для классных вещиц не нужен повод — просто приобретаете то, что вам нравится, и начинаете пользоваться! Мы собрали для вас самые простые приспособления, которые помогут расслабиться после работы, нормально поужинать, поиграть, не переплачивать за перевес в аэропорту и многое другое. В общем, просто и со вкусом! Готовьте ваши карты в Google Pay — мы начинаем тратить деньги на то, что действительно необходимо для комфортной жизни!

Рассказываем о гаджетах, которые можно и нужно купить просто так!

Необычная клавиатура для ПК

Кажется, такую клавиатуру стоит купить, даже если у вас уже есть клавиатура

Соскучились по механической клавиатуре? Смотрите, что мы нашли: классная олдскульная клавиатура для вашего ПК с ярким дизайном и Num-падом! Во-первых, цвет можно переключать с помощью сочетания клавиш. Во-вторых, у этого варианта есть русская раскладка — это удобно, ведь не придется мучаться с наклеиванием русских букв. В общем, настоящий мастхэв для настоящих геймеров.

Цена: 1355 рублей

Клавиатура с подсветкой

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Держатель для бокала вина

Не знаете, как донести бокал вина? Несите его… на шее!

После работы не хочется лишний раз вставать, а рук не хватает, чтобы донести все до комнаты с телевизором? Мастера-выдумщики с AliExpress придумали хитрое приспособление: надеваете его на шею и несете бокал с собой. Разлить уж точно не получится!

Цена: 189 рублей

Держатель для бокала

TWS-наушники Lenovo

Классные наушники с неплохой автономностью да еще и с LED-экраном в кейсе

Беспроводных наушников невероятно много, но качественных мало. Обычно я рекомендую Motorola, но есть и более доступный вариант, не уступающий в качестве. Время работы наушников превышает 3 часа, а заряда кейса хватит на то, чтобы продлить жизнь аксессуару еще на 12 часов. И все это за такие смешные деньги. Берем?

Цена: 1028 рублей

Недорогие наушники Lenovo

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Недорогие рации

Рации — мечта детства! Почему бы не воплотить ее в реальность?

Недавно мой друг достал из кладовки рации. Помните, как мы мечтали в детстве о таком приспособлении? Это удобно и классно. Нашел на AliExpress доступный вариант: аккумулятор 1000 мА*ч, работают на расстоянии до 3 км, а заряжаются с помощью microUSB. Кстати, при покупке одной рации вторую вы получите в подарок!

Цена: 762 рубля

Две рации по цене одной

Компактные мини-весы для багажа

С такими весами для чемодана вам не страшен перевес

Любите путешествовать с багажом, но не любите переплачивать? Я тоже. Хитрые правила у лоукостеров так и норовят заплатить за перевес: больше никаких лишних трат! Эти классные электронные весы работают очень точно — вы будете уверены в том, сколько весит ваш чемодан. Кстати, аксессуар достаточно компактный — можно брать с собой в поездки.

Цена: 372 рубля

Весы для чемодана

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Удобный ремень против храпа

Такой ремешок поможет избавиться от храпа

Храп — это очень вредное явление. Про него говорят много: начиная с того, что у вас проблемы с дыхательными путями, и заканчивая проблемами с сердцем. Самый простой вариант — это просто избавиться от него. Такой ремень удобно взять с собой и надевать перед сном, фиксируя подбородок. И вам спокойнее, и близкие поспят, поблагодарив вас.

Цена: 256 рублей

Ремень от храпа

Надувная подушка для сна

С такой подушкой спать можно не только сидя, но даже и стоя

Вы любите спать? Я — очень. Особенно желание вздремнуть настигает в рабочее время: около 16-17 часов трудно сдержаться, чтобы не поспать минут 20. Но с такой подушкой это можно делать там, где вам удобно: хоть на работе, хоть в самолете. Решать вам, а я, пожалуй, добавлю это приспособление в корзину.

Цена: 824 рубля

Подушка для сна везде

Удобный держатель для кабелей

Теперь ваши провода от разных устройств точно не потеряются

Обратите внимание на то, как хранится ваш кабель для зарядки. Наверняка вы не слишком переживаете за его сохранность: тем не менее, вам точно нужен удобный держатель, чтобы не терять провода из виду. Теперь они всегда будут под рукой и не потеряются. В такой держатель можно вставить до 5 проводов. Не забудьте выбрать необходимый вариант на странице продавца.

Цена: 195 рублей

Держатель для кабелей

Еще больше классных товаров вы можете найти в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы": заходите и выбирайте, что вам по душе!

Крутая маска для сна

Маска для сна не будет давить на голову и сползать: она хорошо фиксируется на глазах

Сон в маске — лучшее, что придумало человечество (не считая YouTube и компьютерных игр). Несмотря на это обычные маски оставляют на лице отпечатки и натирают затылок. А вот с таким вариантом будет хорошо абсолютно всем: она не будет давить ни на голову, ни на глаза, а благодаря приятной ткани кожа лица будет дышать. Еще она совсем не пропускает свет, что важно во время отдыха.

Цена: 373 рубля

Маска для сна

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