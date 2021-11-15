Классные товары с AliExpress, для покупки которых не нужен повод

Масштабные распродажи на АлиЭкспресс позади, но это не значит, что есть причины завязывать с покупками. Напротив: для классных вещиц не нужен повод — просто приобретаете то, что вам нравится, и начинаете пользоваться! Мы собрали для вас самые простые приспособления, которые помогут расслабиться после работы, нормально поужинать, поиграть, не переплачивать за перевес в аэропорту и многое другое. В общем, просто и со вкусом! Готовьте ваши карты в Google Pay — мы начинаем тратить деньги на то, что действительно необходимо для комфортной жизни!

Необычная клавиатура для ПК

Соскучились по механической клавиатуре? Смотрите, что мы нашли: классная олдскульная клавиатура для вашего ПК с ярким дизайном и Num-падом! Во-первых, цвет можно переключать с помощью сочетания клавиш. Во-вторых, у этого варианта есть русская раскладка — это удобно, ведь не придется мучаться с наклеиванием русских букв. В общем, настоящий мастхэв для настоящих геймеров.

Цена: 1355 рублей

Клавиатура с подсветкой

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Держатель для бокала вина

После работы не хочется лишний раз вставать, а рук не хватает, чтобы донести все до комнаты с телевизором? Мастера-выдумщики с AliExpress придумали хитрое приспособление: надеваете его на шею и несете бокал с собой. Разлить уж точно не получится!

Цена: 189 рублей

Держатель для бокала

TWS-наушники Lenovo

Беспроводных наушников невероятно много, но качественных мало. Обычно я рекомендую Motorola, но есть и более доступный вариант, не уступающий в качестве. Время работы наушников превышает 3 часа, а заряда кейса хватит на то, чтобы продлить жизнь аксессуару еще на 12 часов. И все это за такие смешные деньги. Берем?

Цена: 1028 рублей

Недорогие наушники Lenovo

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Недорогие рации

Недавно мой друг достал из кладовки рации. Помните, как мы мечтали в детстве о таком приспособлении? Это удобно и классно. Нашел на AliExpress доступный вариант: аккумулятор 1000 мА*ч, работают на расстоянии до 3 км, а заряжаются с помощью microUSB. Кстати, при покупке одной рации вторую вы получите в подарок!

Цена: 762 рубля

Две рации по цене одной

Компактные мини-весы для багажа

Любите путешествовать с багажом, но не любите переплачивать? Я тоже. Хитрые правила у лоукостеров так и норовят заплатить за перевес: больше никаких лишних трат! Эти классные электронные весы работают очень точно — вы будете уверены в том, сколько весит ваш чемодан. Кстати, аксессуар достаточно компактный — можно брать с собой в поездки.

Цена: 372 рубля

Весы для чемодана

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Удобный ремень против храпа

Храп — это очень вредное явление. Про него говорят много: начиная с того, что у вас проблемы с дыхательными путями, и заканчивая проблемами с сердцем. Самый простой вариант — это просто избавиться от него. Такой ремень удобно взять с собой и надевать перед сном, фиксируя подбородок. И вам спокойнее, и близкие поспят, поблагодарив вас.

Цена: 256 рублей

Ремень от храпа

Надувная подушка для сна

Вы любите спать? Я — очень. Особенно желание вздремнуть настигает в рабочее время: около 16-17 часов трудно сдержаться, чтобы не поспать минут 20. Но с такой подушкой это можно делать там, где вам удобно: хоть на работе, хоть в самолете. Решать вам, а я, пожалуй, добавлю это приспособление в корзину.

Цена: 824 рубля

Подушка для сна везде

Удобный держатель для кабелей

Обратите внимание на то, как хранится ваш кабель для зарядки. Наверняка вы не слишком переживаете за его сохранность: тем не менее, вам точно нужен удобный держатель, чтобы не терять провода из виду. Теперь они всегда будут под рукой и не потеряются. В такой держатель можно вставить до 5 проводов. Не забудьте выбрать необходимый вариант на странице продавца.

Цена: 195 рублей

Держатель для кабелей

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Крутая маска для сна

Сон в маске — лучшее, что придумало человечество (не считая YouTube и компьютерных игр). Несмотря на это обычные маски оставляют на лице отпечатки и натирают затылок. А вот с таким вариантом будет хорошо абсолютно всем: она не будет давить ни на голову, ни на глаза, а благодаря приятной ткани кожа лица будет дышать. Еще она совсем не пропускает свет, что важно во время отдыха.

Цена: 373 рубля

Маска для сна