Когда Google выпустит свои смарт-часы и выпустит ли вообще

Если вы заметили, то мы все еще не получили часы Google, которые так долго ждали. Причин может быть много. Возможно, виновата сама Google, которая просто не может по той или иной причине довести готовый продукт до прилавков. А может быть информаторы, которые постоянно называют все новые и новые сроки, ошибаются или просто их источники недостаточно компетентны. А скорее всего, есть и тот, и другой элемент. Но результат один — нас уже несколько раз обманывали, говоря о том, когда запустят Google Pixel Watch. Теперь известный в мире Android автор утечек Джон Проссер заявил, что Google ”планирует запуск” часов 26 мая 2022 года. Верить в это или нет? Давайте разбираться.

Когда выйдут умные часы Google

Первоначально Проссер утверждал, что Google объявит о запуске новых часов одновременно с Pixel 6 в октябре 2021 года, а затем Google перенесла премьеру на ”1 квартал 2022 года”. Независимо от того, были ли у Google когда-либо проекты для запуска в прошлом году, теперь Джон говорит, что эта утечка является ”первой, когда мы видели установленную дату на устройстве”, что делает ее более вероятной.

Если считать, что на этот раз дата 26 мая является правдой и мы действительно увидим новые часы в эту дату, можно предположить, что и конференция для разработчиков Google I/O состоится тогда же. А ведь на ней нам, по слухам, должны представить еще и новый Google Pixel 6a, который может оказаться более интересным, чем скомканные запуски предыдущих двух поколений смартфонов Pixel a-серии.

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В прошлом году Google на своей ежегодной конференции тоже не обошлась без громких анонсов, хотя и не таких громких, как полноценные собственные часы. Зато мы увидели Wear OS 3, которая легла в основу Samsung Galaxy Watch 4. Теперь, спустя год, компания действительно могла бы показать свое решение в этом направлении, которые имело бы некоторые уникальные возможности. Или просто заняло бы свою нишу среди пользователей телефонов Pixel.

Как будут выглядеть Pixel Watch

Мы видели несколько недавних утечек дизайна Pixel Watch, которые подтверждают идею о том, что часы Google все же выдут и сделают это совсем скоро. Одна из утечек, касающихся чипа, предполагает, что Google может использовать Exynos вместо Snapdragon Wear 4100, который есть в большинстве других часов Wear OS 3. А утечка маркетинговых материалов Pixel Watch показывает, что Google обещает ”круглый безрамочный дизайн”, который ”объединяет аппаратное и программное обеспечение”.

Часы с Wear OS 3

Мы также получили представление о том, как может выглядеть ”чистая” Wear OS 3 по сравнению с экраном часов на оболочке One UI, который можно увидеть на Galaxy Watch 4. Впрочем, пока неясно, действительно ли Pixel Watch будут использовать стандартное программное обеспечение или у них будет свой собственный подход к программному обеспечению, как и сам Pixel 6.

На текущем этапе развития Wear OS 3 можно предположить, что другие часы от Mobvoi и Fossil появятся не раньше ”середины 2022 года”. Таким образом, судя по этой утечке, Pixel Watch станут вторыми часами Wear OS 3, которые поступят в продажу.

Такой гаджет просто обязан быть в модельном ряду устройств Google. Даже несмотря на то, что ее телефоны продаются не самыми большими партиями, в том числе из-за официального отсутствия на территории большинства стран, часы действительно нужны.

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Почему Google должна выпустить часы

Во-первых, сейчас почти все производители выпускаются свои часы для дополнения собственных продуктов. Во-вторых, направление умных часов сейчас на очень крутом подъеме, и компании надо было выпускать свой продукт еще раньше. Но того сделано не было, а время еще не ушло, и продаже пока продолжают расти.

А еще часы станут для нас индикатором планов компании. Она уже выпускает много гаджетов, но из категории ”мобильная электроника” есть, по сути, только телефон и наушники. Время дополнить их часами, конечно, пришло. А если Google выпустит их, значит, и слухи о планшете не окажутся беспочвенными, и компания действительно планирует расширяться.

Скорее всего, ответы на все вопросы мы получим на Google I/O в мае этого года. Маловероятно, что что-то прояснится раньше. А еще не забывайте, что мы держим в уме складной Google Pixel, который тоже вызывает немало интереса.