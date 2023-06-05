Когда появился первый умный дом и как он развивался

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Артем Сутягин

С давних времен человек стремится облегчить свой быт, чтобы освободить время для более интересных и приятных дел. Проследив за историей человечества, можно сделать вывод, что так или иначе все изобретенные приспособления — от каменного ножа до микроволновой печи — делают рутину не такой утомительной. Со временем обычные вещи преобразовывались, приобретали все новые формы и функции, становились «умными» — микроволновка, подключившись к Wi-Fi, теперь общается с владельцем через смартфон, шкаф готов ухаживать за вещами, самостоятельно отпаривая и очищая одежду, пылесос сам наводит порядок на полу и так далее. Начав с малого, человек постепенно научил свой дом быть самостоятельным, но так, конечно, было не всегда.

Когда появился первый умный дом и как он развивался. Умный дом это не толко включение света с телефона, а целое явление, которые продолжает развиваться. Фото.

Умный дом это не толко включение света с телефона, а целое явление, которые продолжает развиваться.

Первый умный дом

Первое технологическое решение “умного дома”, облегчающее повседневные задачи, появилось в 1961 году. Да, именно в том же году, когда человечество открыло для себя космос, отправив туда Юрия Гагарина.

Джоэль и Рут Спира изобрели специальное устройство для плавной регулировки света, которое носило название диммер. Это изобретение в последующем стало поводом для создания компании Lutron Electronics Company. Она существует до сих пор и специализируется на производстве решений для комплексного управления освещением и других “умных” технологиях.

Первый умный дом. Первый диммер изменил в мире умного дома очень многое. н просто создал его. Фото.

Первый диммер изменил в мире умного дома очень многое. н просто создал его.

Как развивался умный дом

Другим крупным событием в развитии системы “умного дома” являлось создание бытовой автоматики спустя 14 лет — в 1975 году. С их помощью можно было управлять сразу несколькими домашними устройствами. Так система Х10 от шотландской компании Pico Electronics позволяла включать и выключать приборы, менять яркость света и получать данные о состоянии оборудования. Работала система с помощью обновленного компьютерного интерфейса и специального пульта. За счет довольно низкой цены и простоты установки система Х10 стала особенно популярна.

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Первым же прототипом полноценного “умного дома” стал один из жилых домов в Англии. Благодаря использованию широкополосной KNX-системы, которая представляет собой эффективную технологию автоматизации помещений, в доме регулировалось освещение, а также осуществлялось управление сигнализацией, жалюзи, отоплением и дверью гаража.

Как развивался умный дом. Так выглядела система X4 от Pico Electronics. Фото.

Так выглядела система X4 от Pico Electronics

Умный офис

С общественным прогрессом у человечества возникла потребность в том, чтобы облегчить свои рутинные задачи не только в быту, но и на работе. Именно поэтому помимо системы умного дома появилась идея создания умного офиса, который аналогичным образом облегчал бы рабочие задачи благодаря взаимодействию используемых устройств и интеллектуальному управлению.

Так, если в 2015 году один человек в среднем владел двумя умными девайсами, к 2025 году, по оценкам экспертов, это число достигнет девяти, заявляет компания «Statista». Все больше пользователей предпочитают работать на нескольких устройствах, а не только на компьютере, что свидетельствует о широком распространении концепции умного офиса.

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Переход к умному офису становится неотъемлемой частью современной бизнес-среды. Это удобно и это то, что нужно работникам. Тысячи компаний применяют системы аналитики данных и искусственного интеллекта для сбора и обработки информации. Также новые технологии используются для перехода сотрудников на гибридный или удалённый формат. А как бонус, они сокращают вредное воздействие на экологию посредством цифровизации и эффективного использования ресурсов. Да и просто работать так сотрудникам становится намного проще и комфортнее.

Умный офис. Офис сейчас это совсем не то, что раньше и он должен быть умным. Фото.

Офис сейчас это совсем не то, что раньше и он должен быть умным.

Например, Cisco разработала решение под названием Cisco DNA Spaces, которое предлагает искусственный интеллект для управления рабочими пространствами и оптимизации использования ресурсов в офисах. Оно позволяет контролировать движения сотрудников, анализировать пространство и готовить на основании собранных данных отчеты, которыми могут пользоваться руководители этих компаний или специалисты по работы с персоналом.

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Как удобнее всего работать на удаленке

С развитием идеи интеллектуального пространства набирал популярность и формат гибкого офиса, обозначающий множество функциональных зон, не закрепленных за конкретным сотрудником, и позволяющих ему передвигаться с устройством, выбирая наиболее комфортное для себя рабочее место.

Согласно исследованиям Apollax Space, к 2025 году этот рынок может вырасти до 13 миллиардов долларов. Можно представить, насколько экосистемные технологии в таком пространстве могут упростить рабочие процессы и повысить эффективность сотрудников.

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Общее движение в сторону умных рабочих пространств заставило многие технологические компании задуматься о развитии экосистем своих продуктов. Так, в 2016 году на Mobile World Congress компания Huawei представила ультрабук HUAWEI MateBook, изменивший подход к работе на нескольких устройствах. Уже тогда ноутбук поддерживал технологии Smart Office: функцию «Суперустройство», Huawei Share OneHop для передачи документов, фото- и видеоматериалов между устройствами без проводов, функцию «Мультискрин», умную видеоконференцию, интеллектуальный поиск AI Search и многое другое, что позволило бы организовать рабочий процесс в рамках одной системы.

Как удобнее всего работать на удаленке. Тема умного дома начала развиваться с ноутбуков и их экосистемы. Фото.

Тема умного дома начала развиваться с ноутбуков и их экосистемы.

Развитие подобных функций является большим преимуществом новых гаджетов, и всем производителям надо двигаться в этом направлении, что они и делают. Но больше всех в этом преуспели те, кто начал раньше остальных. Например, Huawei, которая распространила функцию “Суперустройство” на все свои ноутбуки. То есть, даже если у вас компьютер на Windows, а смартфон на HarmonyOS, их взаимодействие становится довольно простым и понятным.

“Мультискрин”, являющийся частью Суперустройства, позволяет синхронизировать, например, планшет и ноутбук, проецируя контент одного устройства на экран другого. В таком случае можно использовать планшет в качестве блокнота или скетч-бука или редактировать на нем фото и видео-контент. Функция поддерживает три режима: режим проекции, расширения и взаимодействия. Можно даже находить нужные файлы на подключенных к ноутбуку устройствах при помощи умного поиска AI Search.

Как удобнее всего работать на удаленке. Мультискрин системы пока являются чем-то новым, но очень перспективным в мире умного офиса. Фото.

Мультискрин системы пока являются чем-то новым, но очень перспективным в мире умного офиса.

Несмотря на то, что человек стремится оптимизировать и облегчить рабочий процесс, ему по-прежнему удобнее работать с привычными инструментами, такими как шариковая ручка или карандаш. Таким образом появилась потребность в создании аксессуаров, которые объединили бы письмо от руки и цифровой ввод данных. Так и пользоваться компьютером удобнее, и расход бумаги существенно сократится, а это опять же плюс для экологии.

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