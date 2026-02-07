Когда выйдут новые TWS-наушники Sony, и какими они будут

Артем Сутягин

Многие фанаты наушников Sony ждали выхода нового поколения. Особенно те, кто не покупает их каждый раз после презентации, а ждет несколько лет и как раз пришло врем обновляться. И вот теперь компания официально подтвердила запуск новых наушников. 12 февраля 2026 года состоится презентация долгожданных беспроводных наушников WF-1000XM6, которые станут преемниками популярной модели WF-1000XM5, выпущенной в 2023 году. Тизер намекает на значительные изменения в дизайне, а утечки информации от ритейлеров позволяют составить представление о том, что нас ждет.

Когда выйдут новые TWS-наушники Sony, и какими они будут. Новые наушники вызывают много интереса. Изображение: Stereoindex. Фото.

Новые наушники вызывают много интереса. Изображение: Stereoindex

Новы дизайн наушников Sony

Новые наушники WF-1000XM6 получили существенное обновление внешнего вида. Вместо привычной круглой формы предыдущих моделей Sony выбрала таблетковидный дизайн, который должен обеспечить более удобную посадку в ухе. Зарядный кейс также претерпел изменения — теперь он имеет менее округлые формы и плоское дно, что делает его более устойчивым на поверхности.

Официальный тизер показывает кейс в перевернутом открытом виде, что создает интригу перед анонсом. Такой подход к презентации продукта типичен для Sony, которая любит поддерживать интерес аудитории до самого момента запуска.

Наушники с зазитой от воды

По информации из утечек, флагманские наушники будут доступны в трех цветовых вариантах: классическом черном, платиновом серебристом и песочно-розовом. Такой выбор позволит удовлетворить предпочтения разных пользователей — от любителей строгой классики до тех, кто предпочитает более яркие и современные оттенки.

Ожидается, что наушники получат степень защиты IPX4, что означает устойчивость к брызгам воды. Это важная характеристика для тех, кто планирует использовать наушники во время тренировок или в условиях переменчивой погоды. Впрочем, полное погружение в воду все еще не рекомендуется.

Наушники с зазитой от воды. Кейс станет совсем другим. Фото.

Кейс станет совсем другим

Серия WF-1000XM известна не только запутанной системой названий, но и высоким качеством звука и активным шумоподавлением. Каждое новое поколение приносило улучшения в технологиях обработки аудио, автономности работы и эргономике. От модели XM6 пользователи ожидают продолжения этой традиции.

Предыдущая версия WF-1000XM5 установила высокую планку с улучшенным процессором шумоподавления, увеличенным временем работы и более компактным дизайном. Новая модель должна не просто соответствовать этим характеристикам, но и превзойти их, особенно учитывая возросшую конкуренцию на рынке премиальных беспроводных наушников.

Презентация состоится 12 февраля 2026 года в 19:00 по московскому времени. До анонса остается совсем немного времени, и мы скоро узнаем все подробности о технических характеристиках, цене и дате начала продаж флагманских наушников Sony WF-1000XM6.

