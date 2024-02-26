Кот доволен, а я вообще счастлив: с этим умным туалетом за пушистым даже не нужно убирать

Несмотря на то, что кошка является более чистоплотным животным, чем собака, отходы ее жизнедеятельности доставляют много хлопот. Не каждого пушистого зверя научишь ходить на унитаз и, конечно же, не заставишь самостоятельно нажимать кнопку слива. Поэтому запах кошачьего лотка добирается до каждого уголка квартиры, а его очистка становится крайне неприятным испытанием. К счастью, современные технологии готовы прийти на помощь, и сейчас умный туалет для кошки уже не является чем-то из ряда вон. Но автоматический лоток AmiCura cura 1 представляется действительно умным устройств, в котором продумано буквально все.

Автоматический лоток для кошек AmiCura cura 1

AmiCura cura 1 поступает в продажу 26 февраля. В честь этого события онлайн-магазин Ozon подготовил скидку на автоматический лоток для кошек. Его можно будет купить примерно за 32 000 ₽ вместо официально заявленных 50 000 ₽.

Купить AmiCura cura 1

Предложение действует до 3 марта, но даже с ним умный туалет для кошек кажется дорогим. Особенно для человека, который никогда не имел дело с подобными устройствами. Так в чем же фишка кошачьего лотка AmiCura cura 1?

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Как работает умный туалет для кошки

Автоматический лоток для кошек подключается к розетке. Затем в него нужно засыпать наполнитель, и дело в шляпе: только и смотри, как пушистый исследует чудо техники.

Подробнее о возможностях туалета

После каждого похода кошки в туалет лоток автоматически очищается при помощи барабанной конструкции: отходы жизнедеятельности падают в специально выделенный для этого пакет, а чистый наполнитель остается на месте. И вот тут важно сказать несколько слов об особенностях AmiCura cura 1.

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Далеко не все автоматические лотки понимают, когда кошка опорожняется, из-за чего вместе с экскрементами в том самом пакете может оказаться и ваш пушистик, как бы страшно это не звучало. Но туалет AmiCura cura 1 оснащен целой группой датчиков движения. Если кошка находится внутри, он даже не подумает включить очистку.

Кроме того, у автоматического лотка AmiCura cura 1 есть защитная дверца. Она закрывается в момент очистки, и кошка при всем желании не сможет поинтересоваться, что же там происходит внутри.

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Туалет AmiCura cura 1, кстати, не только убирает экскременты, но и обрабатывает себя при помощи ультрафиолетового излучения. Поэтому лоток остается всегда чистым, а неприятный запах не распространяется за пределы устройства. Все, что нужно хозяину домашнего животного — периодически досыпать наполнитель и своевременно менять мешок для сбора кошачьих отходов.

Дистанционное управление умным туалетом

Все остальное AmiCura cura 1 делает самостоятельно и не требует активного участия пользователя в процессе. Очистка лотка для кошки выполняется автоматически после каждого опорожнения, но при желании можно поиграться с настройками в приложении elspet, которое доступно на Android через Google Play, а на iPhone — через App Store. А еще QR-код для загрузки программы указан в инструкции к прибору.

Купить AmiCura cura 1

Через приложение можно удаленно управлять туалетом, включая, например, ночной режим, когда устройство совсем не издает шум, или запускать самоочистку. Также программа показывает состояние лотка, своевременно предупреждая о необходимости заменить пакет для отходов или досыпать наполнитель. Кроме того, все предупреждения высвечиваются на корпусе автоматического лотка для кошек в виде светодиодных индикаторов.