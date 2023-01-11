Крутой робот-пылесос продают с большой скидкой. Он моет полы и управляется Алисой

Сегодня сложно переоценить пользу роботов-пылесосов. После нескольких лет скептических взглядов в свою сторону они стали устройствами, которые есть практически в каждом доме, ведь намного удобнее доверить наведение чистоты умному прибору, чем тратить свободное время на отнюдь не самое приятное занятие. Однако качество уборки разнится в зависимости от выбранной модели. И, если вы до сих пор не знаете, какой робот-пылесос купить, то обязательно присмотритесь к ROIDMI EVA. Он не только станет продуктивным помощником для уборки, но и отлично впишется в экосистему умного дома.

Дизайн и комплект поставки ROIDMI EVA

Комплектация робота-пылесоса выглядит вполне привычно для подобного рода устройств. Внутри коробки вас ждет само устройство, базовая станция с запасными мешками, пара салфеток для робота, запасная щетка, дополнительный спонжик для бака с водой, инструкция и адаптер питания.

Пылесос ROIDMI EVA готов приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей сразу после распаковки, но о его функциях мы поговорим позже, а пока сосредоточимся на дизайне и элементах управления. В отличие от большинства других моделей, корпус устройства выполнен в форме квадрата, пускай и с заметными скруглениями.

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Сверху располагается датчик LiDAR, который сканирует объекты вокруг и составляет карту помещения, что впоследствии помогает продуктивно чистить пространство вашего дома. Рядом с лидаром находятся механические кнопки для включения и выключения, локальной уборки и перезарядки.

Базовая станция робота-пылесоса тоже имеет несколько кнопок: влажная уборка, возврат и запуск, старт и пауза, автоматический сбор пыли. Кроме того, здесь есть цветной дисплей, что довольно редко встречается даже у хороших роботов-пылесосов.

Под крышкой ROIDMI EVA скрывается пылесборник с HEPA-фильтром. А станция прячет в себе сразу два контейнера: один для чистой воды, другой — для отработанной.

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Характеристики пылесоса ROIDMI

Прежде чем поговорить о принципе взаимодействия с роботом-пылесосом, посмотрим на характеристики ROIDMI EVA, позволяющие сравнить этот прибор с конкурентами, доступными на рынке.

Характеристика Значение Мощность всасывания 3 200 Па Потребляемая мощность 850 Вт Пылесборник 300 мл Резервуар для воды 4 л Мешок для пыли 3 л Уровень шума 64,4-85,7 дБ Емкость аккумулятора 5 200 мАч Автономность 250 минут Размеры 382х400х465 мм Вес 4,2 кг — пылесос

9,8 кг — станция

Все характеристики ROIDMI EVA

Однако характеристики ничего не говорят о возможностях пылесоса помимо того, что он поддерживает влажную уборку. В отличие от других роботов, все процессы в ROIDMI EVA автоматизирован от и до. Пылесос сам возвращается на станцию для полоскания и сушки салфеток, задействованных во время влажной уборки. А пользователь при желании может настроить запретные зоны в помещении и график работы.

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Что умеет робот-пылесос с влажной уборкой

Управление прибором осуществляется через приложение ROIDMI, доступное для скачивания в Google Play, и через программу Mi Home. Если в вашем распоряжении уже есть несколько приборов из экосистемы умного дома Xiaomi, то сразу устанавливайте Mi Home. А для управления пылесосом при помощи Алисы нужно дополнительно подключить устройство к приложению Мой Дом от Яндекса.

После сопряжения ROIDMI EVA приступит к своей первой уборке. Сначала робот строит карту помещения. Для этого он проходит по периметру, анализируя углы и препятствия, расположенные на пути. По мере сканирования в приложении вырисовывается карта, разделенная на сегменты и зоны, чтобы в дальнейшем можно было назначать уборку в отдельно взятой комнате, а не во всем доме целиком.

Купить ROIDMI EVA

В процессе работы этот универсальный пылесос способен одновременно собирать пыль и протирать пол. Причем чистая вода заливается только в специальный контейнер станции, а в режиме влажной уборки ROIDMI EVA автоматически объезжает ковры, что является его несомненным плюсом. От одного заряда прибор работает в течение 250 минут. На практике этого хватает для уборки помещения площадью 250 м².

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После выполнения поставленной задачи робот-пылесос ROIDMI возвращается на базовую станцию, где проходит самоочистку: автоматически опустошается пылесборник, а салфетки, задействованные в режиме влажной уборки, промываются и сушатся. От вас требуется лишь периодически сливать отработанную воду и пополнять запасы чистой.

Как купить робот-пылесос со скидкой

Стандартная цена ROIDMI EVA — 139 990 ₽. Однако сейчас на маркетплейсе Ozon действует специальное предложение, в рамках которого пылесос можно приобрести менее чем за 69 000 ₽. Кроме того, специально для читателей Androidinsider.ru доступен промокод MS3000EVA, дающий дополнительную скидку в размере 3 000 ₽.

Пылесос ROIDMI EVA со скидкой

Безусловно, ROIDMI EVA нельзя назвать дешевым роботом-пылесосом, но таковым он не может быть по определению. Ведь это комбинация сразу двух устройств: iRobot Roomba i7 без поддержки автоматической очистки салфеток и моющего пылесоса Narwal T10 с самоочисткой, но без сухой уборки. ROIDMI EVA взял самое лучшее от своих конкурентов и объединил их функции в рамках одного прибора, что ранее считалось невозможным. Поэтому покупка робота-пылесоса ROIDMI станет правильным решением для каждого человека, который ценит высокий уровень комфорта и желает полностью отдать уборку на откуп универсальному пылесосу.