Крутые аксессуары с AliExpress для автомобиля и не только

Каждый раз, когда вы открываали сайт AliExpress, у вас могло возникнуть чувство, что перед вами большое количество товаров, из которых очень сложно выбрать что-то стоящее. Проблема знакома многим, и даже я, когда хочу присмотреть себе какой-нибудь интересный аксессуар, просто теряюсь в подборках, в том числе и из-за того, что рекомендации строятся на основании более раннего поиска. Вот и получается, что хочешь купить что-то для камеры, а тебе показывают набор полотенец. Чтобы у вас не было такой проблемы, мы еженедельно готовим для вас крутые подборки товаров с AliExpress. И это ещё одна из них. Давайте выберем что-нибудь интересное и закажем это!

Короткий зарядный провод для телефона

Если вы когда-нибудь заряжали телефон от внешнего аккумулятора, вы знаете, насколько неудобно пользоваться длинным проводом. Он постоянно мешается, запутывается, и хочется выбрать что-то более короткое. У меня так бывает постоянно. Этот шнурок имеет длину всего 25 см и отлично подойдёт для зарядки телефона от внешнего аккумулятора. Также он пригодится тем, кто любит заряжать телефон от ноутбука, стоящего на столе. А кроме всего прочего, его можно использовать в автомобиле. В общем, он пригодится там, где вы не хотите иметь лишний кабель, а просто хотите зарядить телефон с большим комфортом.

Цена: 120 рублей

Купить короткий зарядный провод для телефона

Светильник с датчиком движения

10 хороших товаров с AliExpress, которые помогут в ежедневных делах.

Выйти ночью в коридор, где не горит свет, это не только некомфортно, но и опасно. Я уже несколько раз спотыкался о какие-то вещи или оставленную обувь. Такой датчик движения позволяет решить многие проблемы. Когда он фиксирует движение, он включает небольшой светодиодный фонарик, который светит мягко, но даёт достаточное количество света для того, чтобы видеть в темноте. Через некоторое время, если движение больше не фиксируется, свет гаснет. Благодаря этому даже от батареек такой светильник работает довольно долго.

Цена: 170 рублей

Купить светильник с датчиком движения

Удобный переходник для игрового смартфона

Сколько же людей недовольны тем, что им неудобно играть на телефоне во время зарядки. Также неудобно смотреть ролики в горизонтальной ориентации, когда в руку упирается кабель. С таким переходником проблема решается в два движения: вставляете его в разъем для зарядки, а в него — кабель. Преимущество переходника в том, что он разворачивает кабель в сторону задней стенки, то есть он не будет так сильно упираться в руку. Всё, что вы почувствуете, — это около сантиметра выпирающего коннектора.

Цена: 180 рублей

Купить переходник для игрового смартфона

Накладка для обуви на пятку

Крутые товары с AliExpress для тех, кто умеет работать руками.

Любая обувь, даже если она удобна по посадке, может быть неудобной в районе пятки. А если это спортивная обувь с мягким наполнителем, она может порваться со временем. Такая наклейка устанавливается на пятку и не только защищает её от повреждений, но и дает больше комфорта. Ботинок на ноге будет сидеть лучше, он будет меньше сваливаться, а вы забудете про мозоли. Есть несколько цветов на выбор для тёмной и светлой обуви.

Цена: 120 рублей

Купить накладки для обуви на пятку

Буквы для наклейки на автомобиль

На каждом автомобиле есть наклейки в виде букв, обычно это название модели или комплектация. Но что, если вы хотите заменить её на какую-то собственную надпись? Для этого и нужны такие буквы. Они продаются по одной и клеятся на любую часть автомобиля. Можете заменить название марки автомобиля на своё имя. Или написать этими буквами спереди какое-нибудь слово. Решать вам, но буквы качественные, хромированные и нормально выдерживают любые погодные условия.

Цена: 55 рублей за одну букву

Купить буквы для наклейки на автомобиль

Держатель для карт и пропусков в машину

Хитовые товары с АлиЭкспресс по низкой цене, которые уже давно все купили. А ты — нет.

Почти в каждом автомобиле всегда можно найти место, куда положить пропуск на парковку, банковскую карту или что-то подобное. Даже если для этого есть удобное место в козырьке, то, как правило, закрепить там можно одну или две карты. Такой органайзер крепится на козырёк или любое другое место, а в него вставляется сразу четыре карты. Когда они находятся внутри, они примерно на четверть торчат из креплений, благодаря чему их очень удобно доставать, чем из любого другого места. Хранить карту в бардачке или другом ящике неудобно, а так она всегда будет под рукой.

Цена: 260 рублей

Купить держатель для карт и пропусков

Зарядное устройство для батареек-таблеток

Некоторые батарейки-таблетки можно заряжать, но об этом мало кто знает. Для того чтобы это сделать, есть такое зарядное устройство. Вставляете в него батарейку и подключаете USB-кабель, после чего зарядка начнётся сама. Подходит для батареек с маркировкой LIR2032, LIR1632, LIR2025, LIR2016, LIR2032H, среди которых встречаются самые частые. Учитывая, что обычно они становятся ну в самый неожиданный момент и срочно, но нужно, например, заменить ключ в брелоке от автомобиля, такая зарядка становится просто незаменимой. Даже учитывая, что сами эти батарейки стоят очень недорого, обзавестись зарядкой не будет лишним.

Цена: 160 рублей

Купить зарядное устройство для батареек-таблеток

Органайзер на сиденье автомобиля

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Большинству водителей в автомобиле всегда не хватает ящиков, кармашков и других мест хранения. Даже просто убрать упаковку салфеток или бутылку воды часто бывает проблемой. Особенно для пассажиров заднего ряда. Такой органайзер крепится на боковую часть передних сидений. Крепление производится за опору подголовника и нижнюю часть. Так вы сильно расширите функциональность салона вашего автомобиля.

Цена: 700 рублей

Купить органайзер на сиденье автомобиля

Крепление для сумок на спинку кресло автомобиля

Чтобы сумки не болтались по всему салону во время движения, а их содержимое не вываливалось на каждом повороте, можно просто подвесить их на спинку сидения. Такой крючок устанавливается на опору подголовника и выдерживает большой вес. Кроме сумок из магазина, можно вешать рюкзаки, портфели и другие вещи.

Цена: 100 рублей

Купить крепление для сумок на спинку кресло автомобиля

Защитные перчатки для велосипеда

Надо брать! Подборка отличных товаров с AliExpress, которые захочется купить

В объявлении эти перчатки позиционируются как вариант для велосипеда или мотоцикла. Для мотоцикла я бы их использовать не стал, но для велосипеда или катания на роликах это отличный вариант. По сути, это классические перчатки без пальцев. Нижняя часть защищена от вытирания, а на верхней есть защита костяшек и верхней части пальцев. На руке они крепятся за счёт липучки. Защита не стопроцентная, но ваши ладошки при контакте с асфальтом на небольшой скорости они защитят.

Цена: 1330 рублей

Купить перчатки для велосипеда