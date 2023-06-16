Крутые гаджеты, которые должны быть в ванной у каждого мужика

Для миллионов людей Ozon стал кладезем невероятных находок, где можно найти и купить очень редкие гаджеты. Далеко не все из них являются качественными, поскольку на площадке встречается немало третьесортных поделок, заставляющих разочароваться в маркетплейсе. Но есть на Ozon и полезные гаджеты, которые не стыдно взять себе или в качестве подарка другому человеку. Особенно, если этот человек — мужчина, предпочитающий следить за собой.

Ирригатор для полости рта

Как правило, для большинства людей уход за полостью рта ограничивается использованием щетки утром и вечером. Однако в течение дня мы употребляем пищу, остатки которой застревают между зубами и в деснах, что становится причиной в лучшем случае неприятного запаха, а в худшем — развития пародонтита и кариеса.

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Поэтому, если вы не хотите потерять свои зубы к исходу четвертого десятка, а затем тратить деньги на импланты и коронки, обязательно купите ирригатор для рта Soocas W3 Pro. Это устройство, промывающее труднодоступные участки и удаляющее налет мощной струей воды, а также массирующее десны для поддержания здоровья зубов. Пользоваться им нужно после обычной чистки с использованием щетки и пасты.

Soocas W3 Pro — это беспроводной ирригатор для зубов, который всегда можно взять с собой. Для подачи воды он использует высокочастотный импульс, мощность которого достигает 1300 пульсаций в минуту, а его насадка вращается на 360°, что не оставляет бактериям ни единого шанса. При этом емкость резервуара (240 мл) непрерывно подает мощную струю в течение 90 секунд.

Купить Soocas W3 Pro

Беспроводной ирригатор поддерживает 3 режима: стандартный, защита десен и пульсация. Также устройство обладает встроенным таймером, останавливающим чистку через 2 минуты, а в комплекте с Soocas W3 Pro вы найдете насадки на все случаи жизни:

стандартная;

для ухода за деснами;

пульсирующая;

скребок для языка.

Ирригатор для зубов прошел сертификацию Агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также обладает влагозащитой стандарта IPX7. Заряда аккумулятора хватит на 90 дней работы, а восстановить энергию вам поможет любой кабель USB Type-C.

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Электробритва для мужчин

Еще более важным гаджетом для мужчины является электрическая бритва, способная стать отличной заменой станка, который не только раздражает кожу, но и редко когда добирается до каждого участка лица. В этом плане электробритва Soocas S5 предлагает головку на 360°, обрисовывающую весь контур кожи. Как показывают сравнения, эффективность бритья по сравнению с обычным станком увеличивается на 50%.

Немаловажную роль играет и конструкция из двух лезвий, одно из которых подтягивает волосы. А за счет дополнительных насадок Soocas S5 превращается из классической электробритвы для мужчин в многофункциональное устройство:

бритва;

уход за бакенбардами;

триммер для носа;

щетка для очистки лица.

Кроме того, Soocas S5 оснащена LED-дисплеем. На нем отображается текущий заряд аккумулятора, а также есть индикатор, оповещающий о необходимости чистки отсека для сбора волос. Емкость батареи заставляет рассчитывать на 60 дней работы при ежедневном использовании устройства, а заряжается электробритва через универсальный интерфейс USB Type-C.

Купить Soocas S5

Одна из главных фишек Soocas S5 — внешний вид. Электрическая бритва выполнена в виде эргономичного тубуса из металла и дополняется сумкой для путешествий. Лежит это великолепие в крутой коробке, которая так и просится стать подарком, позволяя своему владельцу в полной мере насладиться распаковкой.

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Какую электробритву купить

Есть в линейке Soocas и еще одна хорошая электробритва, обладающая такой же продуманной головкой и системой из двух лезвий, но в то же время продающаяся по более низкой цене. Это защищенная от влаги по стандарту IPX7 Soocas S32, которая представляет из себя невероятно мощный аппарат, чей мотор разгоняется до 162 000 оборотов, помогая тратить на бритье заметно меньше времени, чем при использовании обычного станка.

Купить Soocas S32

Как и предыдущая модель, электробритва Soocas S32 предлагает комплект, где нашлось место для нескольких насадок:

лезвия;

щетка для ухода за лицом;

щетка для удаления угрей.

Также электрическая бритва оснащена LED-дисплеем с индикацией о необходимости опустошить отсек для сбора волос. Заявленное время работы от одного заряда — 300 дней, а для восполнения энергии используется кабель стандарта USB Type-C.