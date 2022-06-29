Крутые штуки с AliExpress. От провода с подсветкой до наушников с ANC

Если вы каждый раз хотите что-то купить на AliExpress и не знаете что, или просто часто пропускаете интересные и полезные вещи, то наши подборки для вас. Сегодня нежно и без лишнего фанатизма обсудим разные товары, которые пригодятся каждому. Чтобы это было действительно так, возьмем в наше товарную корзину все от кабеля питания для любого телефона до крутых наушников с одной важной функцией. Все это собрали воедино в нашей традиционной еженедельной подборке. Выбирайте, что нравится.

Магнитный провод для зарядки с подсветкой

Зарядка нужна каждому, а значит и начать можно с нее. Это не просто провод, а настоящий трансформер. Да еще и с подсветкой. Суть в наконечнике, который можно отсоединить. Так вы сможете вставить во все телефоны дома свои коннекторы, а потом пользоваться одним кабелем. Заодно и разъем защитите от загрязнений. Минус в том, что он будет немного торчать из корпуса, но не очень сильно. Поэтому, переживать из-за этого не стоит. В чехле это и вовсе будет незаметно.

А то, что кабель светится вы увидите всегда. Есть несколько цветов и размеров. Так же можно отдельно купить то количество коннекторов, которое вам нужно.

Цена: 90 рублей

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Универсальная зарядка

Продолжаем тему зарядки всего на свете одним предметов. На этот раз это беспроводная зарядка, которая одновременно примет любой смартфон с QI и Apple Watch, если они есть в семье.

Еще больше крутых подборок в этом Telegram-канале. Ребята стараются, как для себя.

Вы просто кладете гаджеты, и они заряжаются. Такая станция не занимает много места, не требует большого количества проводов для подключения и смотрится довольно симпатично. Своим строгим внешним видом она отлично дополнит любой стол.

Цена: 470 рублей

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Держатель для телефона в душ

Если вы не расстаетесь со своим телефоном, то для вас подойдет такой держатель. С ним вы даже в душе сможете оставаться вместе со своим дорогим сердцу гаджетом.

Воспользоваться им стоит даже если телефон защищен от воды. Мы много раз говорили о том, что рейтинг IP не является гарантией того, что телефон выживет после контакта с водой. Поэтому лучше все же воспользоваться специальным чехлом, который еще и удобно вешается на стену. Если надо, его можно повернуть, а экран продолжит воспринимать касания.

Цена: 220 рублей

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Подставка для телефона и планшета

Эта подставка выделяется на фоне других не только свое невысокой ценой, но и удобной конструкцией. Она складная и очень легкая, а значит ее всегда можно взять с собой.

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Собственно, это все, что можно о ней сказать. Есть версии для телефонов и планшетов, а так же много цветов, если вам не нравятся обычней черный и белый. Типов конструкции тоже несколько – выбрать будет из чего.

Цена: от 44 рублей

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Зарядка для любого телефона

Пока все производители пытаются как-то унифицировать разъемы своих телефонов, китайцы уже все сделали, чтобы заряжать любой гаджет можно было одним проводом. И речь не о том кабеле, который был выше.

У это просто и бесхитростно сделано три разъема. То есть, вам надо просто подключить его к телефону и все. USB Type-C, microUSB и Lightning сразу будут в одном «флаконе». А еще кабель светится во время зарядки и на выбор есть пять цветов такого свечения.

Цена: 130 рублей

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Накладные наушники с шумоподавлением

Некоторые производители наушников любят сделать что-то, похожее на модели именитых производителей. Так получилось и в этот раз.

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Называть продукт полной копией наушников Sony тысячной серии я не буду, но сильное сходство однозначно есть. Тут даже заявлена поддержка активного шумоподавления и Hi-Res аудио. Чудес за такие деньги ждать не стоит, но определенные преимущества у них точно есть. Как минимум, они красивые.

Цена: 2 700 рублей

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Держатель для ключей Fender

Если вы любите музыку и ее символику, вы не сможете пройти этого держателя в силе аппаратуры Fender. Он рассчитан на четыре комплекта ключей и его хватит на всю семьй. А если нет, можно купить две такие.

На ключи вещается брелок в виде штекера от гитарного провода. Когда приходите домой, вставляете его в гнездо и ключи висят на свое месте. Это смотрится очень круто.

Цена: 750 рублей

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