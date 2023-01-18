Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress

И снова пришло время поговорить о том, что же такого интересного можно купить на AliExpress и какие товары действительно заслуживают внимания. Ведь там очень много самых разных товаров, которые или не выпадут вам в выдаче, или просто не привлекут вашего внимания. Мы как обычно бережно собираем их для вас и аккуратно складываем в наши еженедельные подборки. Перед вами еще одна, в которой мы поговорим о товарах для телефонов, но не будем ограничиваться только ими и рассмотрим некоторые другие товары. Выбирайте на здоровье.

Необычный брелок в виде чеснока

Помните тему из 90-х, мол чеснок помогает не заболеть, и как его пихали всюду, куда только можно? А еще, как его носили в желтом кейсе из шоколадного яйца на шее? Теперь его можно носить в виде брелока. Правда, чеснок будет пластиковый, но смотрится это интересно. Олды вспомнят, а молодые просто получат необычный брелок. Так же есть другие брелоки — орехи, фасоль и прочие (всего 59 вариантов).

Цена: 70 рублей

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Быстрая зарядка для телефона

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Этот адаптер питания может выдавать до 65 Вт мощности. Так можно даже ноутбук зарядить, не то, что смартфон. А еще у него есть несколько вариантов разъемов. Но, естественно, при одновременном подключении мощность будет делиться между всеми устройствами. С другой стороны, большинство телефонов все равно не переваливает за 30 Вт, а значит, они будут заряжаться максимально быстро для себя.

Цена: 1 230 рублей

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Красивый внешний аккумулятор с экраном

Это не просто внешний аккумулятор, но и стильный аксессуар. Он черный с матовой и глянцевой частями корпуса. А еще у него есть экран для вывода информации о зарядке. Мощность не очень высокая — всего 18 Вт, но зато он стильный, компактный и легкий. Все необходимые разъемы на корпусе есть.

Цена: от 1 150 рублей

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Магнитная зарядка для любого телефона

Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года.

Этот кабель имеет отдельную площадку для коннектора, которая крепится на магните к остальной части. То есть вы можете купить штекеры для всех своих устройств, воткнуть их в разъемы и заряжать все одним универсальным кабелем. Крепиться он будет на магнитах. Удобно!

Цена: 200 рублей

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Как безопасно ходить ночью вдоль дороги

Эти световозвратные ленты крепятся к одежде на липучке и помогают быть заметным, когда вы идете ночью вдоль дороги. Это не вставки для одежды — их можно снять, если они не нужны. Просто крепите их на руку или на ногу и свет фар будет отражаться от них так, что их видно издалека, даже если вы полностью в черной одежде.

Цена: 60 рублей

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Светящиеся шнурки

Отличные товары с АлиЭкспресс, о которых вы давно мечтали, но не решались купить.

Эти шнурки просто светятся и все — в остальном они выполняют те же функции, что и обычно. Продеваете их в кроссовки и наслаждаетесь тем, как они ведут себя в темноте. Подойдут для любой обуви, а на выбор есть несколько цветов — от обычного белого до ярких.

Цена: 70 рублей

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Гибкая светодиодная лента для интерьера

Эту ленту можно закрепить на любой поверхности, чтобы украсить интерьер. Она гибкая и защищена от воды, поэтому ее можно устанавливать даже на улице. Режим можно выбрать через приложение или сделать так, чтобы она работала в такт музыке. На выбор есть несколько вариантов, а все необходимое для установки включено в комплект.

Цена: 2000 рублей

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Кабель-канал на молнии

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать.

Собрать провода в жгут — важная опция, которая позволяет навести порядок на рабочем месте. Этот кабель-канал на молнии позволяет собрать все кабели, которые идут к компьютеру, вместе, чтобы они не висели по отдельности. Длина ”рукава” всего 50 сантиметров, но можно купить несколько, если вам нужно больше. Зато так вы сможете регулировать длину сборки.

Цена: 220 рублей

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Беспроводная зарядка для установки в стол

Беспроводная зарядка сейчас стала обыденностью. Телефонов с ее поддержкой очень много. А такие аксессуары позволяют установить ее в любой стол. Просто просверливаете отверстие соответствующего диаметра или пользуетесь уже готовым, которое есть в офисных столах для кабелей. Кроме беспроводной зарядки, есть два разъема для проводной, если вам надо зарядить другие гаджеты.

Цена: 850 рублей

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Держатель для удлинителя под стол

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress.

У многих под столом постоянно валяются удлинители, которые мешаются и выглядят очень некрасиво. Такая полочка крепится к любому столу без сверления. Когда она установлена, на нее можно положить удлинитель и провода, чтобы все было более аккуратно. Есть белая и черная версии.

Цена: 1 180 рублей

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Держатель для телефона на велосипед и мотоцикл

Этот держатель сделан из металла и крепится к рулю двумя мощными винтами. Они притягиваются шестигранниками для надежной фиксации. Телефон тоже фиксируется не просто пружинами. Для надежности предусмотрена головка, которую надо крутить, и корпус зажимается металлическими скобами. Для защиты и лучшей фиксации телефона есть мягкие вставки. Есть несколько версий и цветов.

Цена: 300 рублей

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Компактный универсальный инструмент

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей.

Этот ключ не так универсален, как некоторые другие, но важно другое — его размер. Изначально он создавался для фотографов, которые работают в камерами, штативами и другим студийным оборудованием, но может подойти и для обычного использования, если вокруг вас много того, что крепится на шестигранниках.

Цена: 1 160 рублей

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Дополнительный клавиатурный блок

Эта небольшая приставка позволяет удобно пользоваться компьютером. Подключаете ее вместе с основной клавиатурой и получаете дополнительные возможности в виде быстрого доступа к функциям. Отлично подойдет к ноутбуку с его минимальным набором клавиш.

Цена: 650 рублей

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