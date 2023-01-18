Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress

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Артем Сутягин 0

И снова пришло время поговорить о том, что же такого интересного можно купить на AliExpress и какие товары действительно заслуживают внимания. Ведь там очень много самых разных товаров, которые или не выпадут вам в выдаче, или просто не привлекут вашего внимания. Мы как обычно бережно собираем их для вас и аккуратно складываем в наши еженедельные подборки. Перед вами еще одна, в которой мы поговорим о товарах для телефонов, но не будем ограничиваться только ими и рассмотрим некоторые другие товары. Выбирайте на здоровье.

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress. Не будем ограничиваться телефонами. Фото.

Не будем ограничиваться телефонами.

Необычный брелок в виде чеснока

Необычный брелок в виде чеснока. Брелок-чеснок. Фото.

Брелок-чеснок

Помните тему из 90-х, мол чеснок помогает не заболеть, и как его пихали всюду, куда только можно? А еще, как его носили в желтом кейсе из шоколадного яйца на шее? Теперь его можно носить в виде брелока. Правда, чеснок будет пластиковый, но смотрится это интересно. Олды вспомнят, а молодые просто получат необычный брелок. Так же есть другие брелоки — орехи, фасоль и прочие (всего 59 вариантов).

Цена: 70 рублей

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Быстрая зарядка для телефона

Быстрая зарядка для телефона. Хватит даже для зарядки ноутбука. Фото.

Хватит даже для зарядки ноутбука

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот адаптер питания может выдавать до 65 Вт мощности. Так можно даже ноутбук зарядить, не то, что смартфон. А еще у него есть несколько вариантов разъемов. Но, естественно, при одновременном подключении мощность будет делиться между всеми устройствами. С другой стороны, большинство телефонов все равно не переваливает за 30 Вт, а значит, они будут заряжаться максимально быстро для себя.

Цена: 1 230 рублей

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Красивый внешний аккумулятор с экраном

Красивый внешний аккумулятор с экраном. Стильный и компактный Power Bank. Фото.

Стильный и компактный Power Bank

Это не просто внешний аккумулятор, но и стильный аксессуар. Он черный с матовой и глянцевой частями корпуса. А еще у него есть экран для вывода информации о зарядке. Мощность не очень высокая — всего 18 Вт, но зато он стильный, компактный и легкий. Все необходимые разъемы на корпусе есть.

Цена: от 1 150 рублей

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Магнитная зарядка для любого телефона

Магнитная зарядка для любого телефона. Универсальный способ зарядки. Фото.

Универсальный способ зарядки.

Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года.

Этот кабель имеет отдельную площадку для коннектора, которая крепится на магните к остальной части. То есть вы можете купить штекеры для всех своих устройств, воткнуть их в разъемы и заряжать все одним универсальным кабелем. Крепиться он будет на магнитах. Удобно!

Цена: 200 рублей

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Как безопасно ходить ночью вдоль дороги

Как безопасно ходить ночью вдоль дороги. С этим вас точно заметят. Фото.

С этим вас точно заметят.

Эти световозвратные ленты крепятся к одежде на липучке и помогают быть заметным, когда вы идете ночью вдоль дороги. Это не вставки для одежды — их можно снять, если они не нужны. Просто крепите их на руку или на ногу и свет фар будет отражаться от них так, что их видно издалека, даже если вы полностью в черной одежде.

Цена: 60 рублей

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Светящиеся шнурки

Светящиеся шнурки. Стильно и необычно. Фото.

Стильно и необычно

Отличные товары с АлиЭкспресс, о которых вы давно мечтали, но не решались купить.

Эти шнурки просто светятся и все — в остальном они выполняют те же функции, что и обычно. Продеваете их в кроссовки и наслаждаетесь тем, как они ведут себя в темноте. Подойдут для любой обуви, а на выбор есть несколько цветов — от обычного белого до ярких.

Цена: 70 рублей

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Гибкая светодиодная лента для интерьера

Гибкая светодиодная лента для интерьера. Украсит любой интерьер. Фото.

Украсит любой интерьер

 Эту ленту можно закрепить на любой поверхности, чтобы украсить интерьер. Она гибкая и защищена от воды, поэтому ее можно устанавливать даже на улице. Режим можно выбрать через приложение или сделать так, чтобы она работала в такт музыке. На выбор есть несколько вариантов, а все необходимое для установки включено в комплект.

Цена: 2000 рублей

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Кабель-канал на молнии

Кабель-канал на молнии. Все кабели будут аккуратно уложены. Фото.

Все кабели будут аккуратно уложены

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать.

Собрать провода в жгут — важная опция, которая позволяет навести порядок на рабочем месте. Этот кабель-канал на молнии позволяет собрать все кабели, которые идут к компьютеру, вместе, чтобы они не висели по отдельности. Длина ”рукава” всего 50 сантиметров, но можно купить несколько, если вам нужно больше. Зато так вы сможете регулировать длину сборки.

Цена: 220 рублей

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Беспроводная зарядка для установки в стол

Беспроводная зарядка для установки в стол. Врезная беспроводная зарядки. Фото.

Врезная беспроводная зарядки.

Беспроводная зарядка сейчас стала обыденностью. Телефонов с ее поддержкой очень много. А такие аксессуары позволяют установить ее в любой стол. Просто просверливаете отверстие соответствующего диаметра или пользуетесь уже готовым, которое есть в офисных столах для кабелей. Кроме беспроводной зарядки, есть два разъема для проводной, если вам надо зарядить другие гаджеты.

Цена: 850 рублей

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Держатель для удлинителя под стол

Держатель для удлинителя под стол. Все будет аккуратно лежать на полке. Фото.

Все будет аккуратно лежать на полке.

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress.

У многих под столом постоянно валяются удлинители, которые мешаются и выглядят очень некрасиво. Такая полочка крепится к любому столу без сверления. Когда она установлена, на нее можно положить удлинитель и провода, чтобы все было более аккуратно. Есть белая и черная версии.

Цена: 1 180 рублей

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Держатель для телефона на велосипед и мотоцикл

Держатель для телефона на велосипед и мотоцикл. Полностью металический держатель. Фото.

Полностью металический держатель.

Этот держатель сделан из металла и крепится к рулю двумя мощными винтами. Они притягиваются шестигранниками для надежной фиксации. Телефон тоже фиксируется не просто пружинами. Для надежности предусмотрена головка, которую надо крутить, и корпус зажимается металлическими скобами. Для защиты и лучшей фиксации телефона есть мягкие вставки. Есть несколько версий и цветов.

Цена: 300 рублей

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Компактный универсальный инструмент

Компактный универсальный инструмент. Вес всего 52 грамма. Фото.

Вес всего 52 грамма.

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей.

Этот ключ не так универсален, как некоторые другие, но важно другое — его размер. Изначально он создавался для фотографов, которые работают в камерами, штативами и другим студийным оборудованием, но может подойти и для обычного использования, если вокруг вас много того, что крепится на шестигранниках.

Цена: 1 160 рублей

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Дополнительный клавиатурный блок

Дополнительный клавиатурный блок. Компьютер станет более функциональным. Фото.

Компьютер станет более функциональным.

Эта небольшая приставка позволяет удобно пользоваться компьютером. Подключаете ее вместе с основной клавиатурой и получаете дополнительные возможности в виде быстрого доступа к функциям. Отлично подойдет к ноутбуку с его минимальным набором клавиш.

Цена: 650 рублей

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