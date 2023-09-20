Крутые товары на Яндекс Маркет, которые можно купить с большой скидкой

Скорее всего, вы знаете о нашей традиционной подборке крутых товаров с AliExpress, которую мы публикуем два раза в неделю. Но на этой неделе Яндекс предлагает щедрые скидки в Яндекс Маркете, и мимо них просто нельзя было пройти. Поэтому мы поговорим о товарах, которые можно купить на этой площадке и отдельно расскажем, как получить скидку на них. Не переживайте, подборки с AliExpress вернутся, но чуть позже. Тут мы не стали ограничиваться какой-то одной темой и взяли самые интересные товары из разных ценовых категорий. Вот они!

Инструмент для чистки гаджетов

Наушники, смартфоны и другие гаджеты надо содержать в чистоте. Но чтобы это сделать, просто салфетки для экранов маловато — надо чистить разъемы. В конце концов в них могут скапливаться бактерии. Чтобы залезть в труднодоступные места, стоит обратить внимание на такой инструмент. Он позволяет залезть куда угодно и даже имеет специальные приспособы для чистки наушников, которые не так просто найти где-то еще. Купить его можно с дополнительной скидкой, но об этом чуть позже, поэтому дочитайте до конца.

Цена: 200 рублей

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Сжатый воздух в баллоне

ТОП-10 прикольных мелочей с АлиЭкспресс, которые можно купить на сдачу в магазине.

Технически, это не совсем сжатый воздух, ведь внутри не просто газ под давлением, а вещества, которые вступают в реакцию, создают давление и выдают струю под напором. Но это то, что нужно для очистки техники, гаджетов и других вещей, которые не всегда можно протереть. Для удобства есть длинная трубочка, а на выбор предлагается два объема — 520 и 1000 мл.

Цена: от 220 рублей

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Свеча для торта с юмором

Это свеча для торта на день рождения, но не обычная, и их не надо покупать много — достаточно одной. На ней красуется надпись ”Танцуй пока молодой! Хотя уже поздно”. Это отличный аксессуар, чтобы разыграть друга. Ведь у всех есть тот, кто любит повторять, что он уже старый, но относится к этому с юмором. Размер свечи примерно 10х10 сантиметров.

Цена: 180 рублей

Купить свечу для торта с юмором

Самый удобный переходник для розетки

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Сейчас, когда многие гаджеты завозятся по параллельному импорту, часто бывают проблемы с вилкой, если товар привезли из Азии, Британии или Америки. Для них можно отдельно купить переходник, но каждый раз он будет торчать из розетки, а можно выбрать такой, который вставляется в розетку с заземлением и становится с ней вровень. Его не надо будет вытаскивать, а вставлять в него можно все, что угодно. Максимальная сила тока для переходника составляет 16А и это много. Вот так за недорого можно прокачать любую розетку и сделать ее очень универсальной.

Цена: 200 рублей

Купить удобный переходник для розетки

Очень мощный фонарь-брелок

Не путайте этот фонарь с небольшими фонариками, которые могут только подсветить замочную скважину. Это полноценный мини-прожектор. Он не очень большой, но светит чертовски ярко. Если направить его в глаза при комнатном освещении, то это будет очень неприятно. Кроме функции фонаря, у него есть откидывающаяся подставка, встроенное магнитное крепление, карабин и открывалка для бутылок. Заряжается он через USB Type-C. Такой не только на ключи можно повесить, но и с собой в поход взять.

Цена: 260 рублей

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Тактический ремень с защелкой

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Это просто ремень из плотной ткани, похожей на ту, что применяется в лямках рюкзака. Он не растягивается, точно регулируется по обхвату талии и надежно держится благодаря металлической защелке. Я такой ношу в обычной жизни с джинсами и мотоштанами, но на него можно даже вешать навесные аксессуары, включая кобуру или вещи, нужные в походе. Кроме черной версии, есть темно-зеленая, но она эластичная. Это главное отличие между моделями. Имейте в виду, они отличаются не только цветом.

Цена: 200 рублей

Купит ьремень с защелкой

Необычный бокал из закаленного стекла

Этот бокал выглядит очень необычно и подойдет для любой вечеринки. Когда вы поставите его на стол, он будет перекатываться благодаря шаровидному выступу в нижней части. Это не только смотрится необычно, но и подойдет тем, кто, как и я, любит крутить бокал на столе во время беседы. В наборе две штуки, объем 160 мм, а стекло закаленное.

Цена: 330 рублей

Купить необычный бокал

Сетевое зарядное устройство

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

На вид это просто зарядка. Так оно и есть, но она качественная и не просто передает питание на гаджет, но и стабилизирует ток. Выпускается она китайским, но именитым брендом, а значит ей можно доверять. Суммарная мощность составляет 65 Вт. Так можно даже ноутбук заряжать, но в этом случае другие гаджеты при подключении будут отбирать мощность. А если подключить iPhone, планшет и наушники, то они будут заряжаться одновременно на большой скорости. Есть разъемы для двух USB Type-C и одного обычного USB. На выбор предлагается черный и белый цвета.

Цена: 3 400 рублей

Купить крутое зарядное устройство

Беспроводная зарядка IKEA

Товары этого шведского бренда, который заявил, что приостанавливает деятельность в России, все еще можно без проблем купить на Яндекс Маркете. Сказать особо нечего, ведь это обычная беспроводная зарядка, но со знаменитым логотипом и сложным названием (NORDMRKE). Если любите продукцию IKEA, можно брать.

Цена: 1520 рублей

Купить беспроводную зарядку IKEA

Умная розетка от Яндекс

Ну, а завершим темой, которую я так люблю. И именно с такой розетки я начинал свой путь к нескольким десяткам умных устройств у себя дома — от лампочек до бытовой техники. Это просто розетка, которой можно управлять голосом. Подключаете ее к обычной розетке, вставляете в нее вилку и через приложение или Алису управляете питанием, включая или выключая ее. На корпусе есть кнопка, которая дублирует голосовое управление, а выбрать можно черный или белый цвет.

Цена:А 1450 рублей

Купить умную розетку от Яндекс

Как получить скидку на Яндекс Маркет

Как я говорил в начале, на Маркете сейчас можно получить скидку. Действует она не только для новых, но и для старых клиентов. Предоставляется она по промокоду SUPER10. Но есть 4 ограничения:

Минимальная сумма покупки — 5000 рублей Максимальный размер скидки — 1500 рублей Промокоды не сработают для алкоголя, систем нагревания, электронных испарителей и аксессуаров (включая стики), товаров «Dyson», продавца «Мир Кубиков», «LEGO», также для товаров из раздела Яндекс.Лавки. Акция действует до 30 сентября 2023.

Спешите купить что-то, если собирались! В условиях акции заявлено, что промокод может досрочно перестать работать, если будет исчерпан бюджет на акцию. На момент подготовки этой статьи все работало.