Крутые товары по лучшей цене, которые не попали в рекомендации АлиЭкспресс

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Иван Герасимов

Для того, чтобы покупатели могли определиться с выбором, алгоритмы АлиЭкспресс закидывают на главную страницу самые популярные товары. При этом они не всегда имеют высокую оценку: у некоторых из них в отзывах пользователи то и дело жалуются на качество! В результате тысячи крутых товаров, среди которых гаджеты и просто полезные аксессуары, остаются без внимания. Мы отобрали то, самое лучшее с АлиЭкспрес — товары, которые в упор не видят алгоритмы и модераторы. Налетайте: у них шикарная цена без распродаж и приятные скидки от продавцов.

Крутые товары по лучшей цене, которые не попали в рекомендации АлиЭкспресс. Это лучшие товары, не попавшие в рекомендации АлиЭкспресс. Фото: retail.ru. Фото.

Это лучшие товары, не попавшие в рекомендации АлиЭкспресс. Фото: retail.ru

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Держатель телефона на велосипед

Держатель телефона на велосипед. Крутой держатель отдают по хорошей цене — берите скорее! Фото.

Крутой держатель отдают по хорошей цене — берите скорее!

Велосезон уже стартовал, а вы до сих пор не купили держатель для телефона на руль? Скорее забирайте эту модель: у нее раздвижное крепление, которое позволяет закрепить смартфон любой диагонали. Надежно и не очень дорого!

Цена: 1200 рублей

Держатель для телефона

Портативный фонарик в виде ручки

Портативный фонарик в виде ручки. Фонарик помещается в карман, но при этом дает очень хорошее освещение. Фото.

Фонарик помещается в карман, но при этом дает очень хорошее освещение

АлиЭкспресс — кладовая компактных и необычных гаджетов. Есть, например, вот такой фонарик в виде ручки! Гаджет поставляется в двух модификациях — побольше и поменьше. А еще позволяет хорошенько подсветить труднодоступные участки квартиры или предметов, занимая при этом минимум места!

Цена: 113 рублей

Фонарик в виде ручки

Мощный фен для волос со скидкой

Мощный фен для волос со скидкой. Складной фен Xiaomi с обилием функций отдают по аппетитной цене — успейте купить! Фото.

Складной фен Xiaomi с обилием функций отдают по аппетитной цене — успейте купить!

Хороший фен для волос стоит не так дорого, как вы думаете! Яркий пример — Xiaomi Mijia H101, который выглядит стильно, занимает много места и имеет высокую мощность в 1600 Вт! Фен Mijia поддерживает ионизацию и две комплектных насадки, поэтому подойдет в качестве подарка!

Цена: 1757 рублей

Фен Xiaomi

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Недорогой компактный повербанк

Недорогой компактный повербанк. Повербанк подходит и для iPhone, и для Android. Фото.

Повербанк подходит и для iPhone, и для Android

Вряд ли кто-то будет спорить, что бренд Baseus делает реально топовые аксессуары для смартфона. Один из них — внешний аккумулятор на 20 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт! При этом гаджет сохранил компактные размеры, поэтому с легкостью поместится в кармане брюк.

Цена: 2085 рублей

Повербанк Baseus

Фитнес-браслет Xiaomi недорого

Фитнес-браслет Xiaomi недорого. Этот фитнес-браслет будет хорош в ближайшие годы — берите скорее! Фото.

Этот фитнес-браслет будет хорош в ближайшие годы — берите скорее!

Xiaomi готовится представить Mi Band 9, но зачем он нужен, когда есть топовый Mi Band 8? Фитнес-браслет по-прежнему хорош: поддерживает кучу режимов тренировок, имеет большой экран с 60 Гц и просто круто выглядит. Цена снизилась очень сильно — берите прямо сейчас.

Цена: от 2855 рублей

Mi Band 8 дешево

Вертикальный пылесос со скидкой

Вертикальный пылесос со скидкой. Пылесос Deerma справится с любым загрязнением и при этом практически не требует обслуживания. Фото.

Пылесос Deerma справится с любым загрязнением и при этом практически не требует обслуживания

У Deerma есть ряд шикарных гаджетов для уборки: рекомендую обратить внимание на этот недорогой вертикальный пылесос DX888. Он прост в использовании, легко разбирается, а также подходит для чистки мебели за счет набора насадок в комплекте. Мощности достаточно для сбора любой пыли — вы точно не пожалеете!

Цена: 4500 рублей

Пылесос Deerma

Мощная зарядка Baseus

Мощная зарядка Baseus. Адаптер зарядит любое устройство — начиная с наушников и заканчивая ноутбуком. Фото.

Адаптер зарядит любое устройство — начиная с наушников и заканчивая ноутбуком

Еще один гаджет Baseus, который сильно скинул в цене — адаптер для зарядки. Обычно его предлагают за 2000 и больше, но сейчас есть возможность прикупить его с солидной скидкой по купону продавца! Вы получаете надежную зарядку на 65 Вт сразу на 3 разъёма, которая подойдет и для ноутбуков, и для смартфонов, и для смарт-часов!

Цена: 1790 рублей

Зарядка Baseus

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Сумка для гаджетов

Сумка для гаджетов. В кейсе можно разместить что угодно — даже оставить смартфон на хранение! Фото.

В кейсе можно разместить что угодно — даже оставить смартфон на хранение!

Рекомендую обязательно купить сумку для гаджетов от Ugreen. Этот кейс позволяет разместить повербанк или внешний диск, а также массу проводов для зарядки или соединения устройств. Внутри мягкий материал, отделение из сетчатого материала и надежный замок на молнии, которые защитят ваши драгоценные устройства.

Цена: 1160 рублей

Сумка Ugreen

Недорогие беспроводные наушники

Недорогие беспроводные наушники. Идеальные наушники по соотношению цена-качество. Такие надо брать без раздумий. Фото.

Идеальные наушники по соотношению цена-качество. Такие надо брать без раздумий

Наушники Realme — мечта каждого гаджетомана. В них разработчикам удалось совместить топовую функциональность, стильный дизайн и низкую цену. Они отлично звучат, поддерживают шумоподавление и работают с любым смартфоном. Цена — намного ниже, чем в российской рознице. Надо покупать гарнитуру только на Али!

Цена: 3020 рублей

Наушники Realme

Перезаряжаемые пальчиковые батарейки

Перезаряжаемые пальчиковые батарейки. Перезаряжаемые батарейки — это не только удобно, но и экологично. Фото.

Перезаряжаемые батарейки — это не только удобно, но и экологично

Несмотря на использование аккумуляторов практически в каждом гаджете, обычные батарейки по-прежнему необходимы. Они используются во многих устройствах, например, в обычных ТВ-пультах. Хватит покупать одноразовые — есть же набор перезаряжаемых батареек! Они медленно разряжаются, долго держат заряд и долговечнее! Таким образом, вы экономите собственные средства, а заодно — бережете природу.

Цена: от 1314 рублей

Батарейки с перезарядкой

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