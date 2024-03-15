Крутые товары с Алиэкспресс для тех, кто не знает, что купить для умного дома

Помню, как я в первый раз задумался о том, чтобы сделать у себя умный дом. Всё казалось таким сложным и непонятным. Сейчас на рынке появилось огромное количество гаджетов от самых разных производителей, которые можно очень недорого купить на AliExpress, а их удобство просто зашкаливает. Чтобы вам было проще войти в этот мир или просто выбрать что-то новое для уже имеющегося умного дома, мы собрали самые интересные и полезные товары в рамках нашей традиционной еженедельной подборки.

Подсветка для телевизора с отслеживанием картинки

Это не просто фонарики, которые многие вешают на телевизор для подсветки стены. Тут вы получаете полноценную подсветку под картинку. Кроме подключения питания, надо будет вывести на блок управления картинку через HDMI. Она будет анализироваться, а цвет разных секторов меняться. Например, если есть поле с голубым небом, то верхняя часть стены за телевизором будет подсвечена синим, а нижняя — зеленым. Это очень красиво и визуально увеличивает экран. Есть модели для любого размера телевизора, от 32 до 100+ дюймов.

Цена: от 7 670 (зависит от размера)

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Умное реле с управлением со смартфона

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите.

Такое реле позволяет управлять питанием удаленно. Например, можно подключить подсветку и управлять ей без проводов и выключателей. Просто подключаете постоянное питание через реле, а размыкаться оно будет с телефона, голосом или по сценарию. Только не убирайте его под чистовую отделку, ведь любой прибор может отказать, и заменить его в щитке будет намного проще, чем если закатать его в стену и зашпаклевать.

Цена: 730 рублей

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Датчик открытия дверей с Zigbee

Принцип работы этого датчика прост. Вешаете одну часть на дверь, а вторую — на дверной проем. Как только они удалятся друг от друга, на хаб или умную колонку со встроенным Zigbee уйдет сигнал об этом. Дальше уже ваша фантазия. Можно настроить автоматизацию, вроде включения света, или сигнал тревоги, если это часть охранной системы. Главное, что это простой и дешевый способ фиксировать открытие двери. Датчик крепится на двусторонний скотч, а работает без проводов от батарейки.

Цена: 940 рублей

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Автоматическая система полива для дачи и сада

10 товаров с AliExpress, покупка которых доставит вам удовольствие.

Это автоматический кран, который открывается или перекрывается по команде из приложения, нажатием кнопки на корпусе или по таймеру. Накрутите его на кран и подключите к нему шланг системы полива. В нужное время вода пойдет, и сад будет поливаться столько времени, сколько вы зададите. Для работы нужен Zigbee-хаб, который можно докупить в комплекте или использовать свой. Работает устройство от батареек, которые можно легко заменить, не снимая его — просто вставьте блок с новыми или просто заряженными, и можно пользоваться дальше.

Цена: от 4 920 рублей

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Умный карниз для автоматического открывания штор

Умный карниз прост в использовании. Вам надо просто повесить его и подключить к розетке. Дальше настраиваете соединение с телефоном и пользуетесь. Можно открывать шторы, не вставая с кровати, или настроить автоматическое открывание за пару минут до будильника, чтобы легче просыпаться. Есть версии с движением шторы в одну или в другую сторону, а размер можно выбрать, исходя из ваших потребностей.

Цена: от 3 270 (зависит от длины)

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Датчик протечки с уведомлением на телефон

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Неприятная ситуация, когда течет стиральная машина или батарея. У меня у самого были дома протечки, одна из которых закончилась общением с соседями. Зато после этого такой датчик пару раз меня сильно выручал. Я получал уведомление и успевал устранить последствия потопа. Принцип работы прост: снизу находятся два контакта. Как только они замыкаются водой, вы получаете уведомление и бежите с тряпкой к месту протечки.

Цена: 840 рублей

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Умный выключатель

Просто установите этот выключатель и расширьте возможности домашнего освещения. Можно пользоваться, просто нажимая кнопку, а можно управлять светом с телефона, по сценарию или голосом. Есть поддержка Алисы. Предлагаются три версии с одной, двумя или тремя кнопками, каждая из которых доступна в черном или белом цвете. На кнопках есть светодиоды, чтобы проще было нажать в темноте. Но можно настроить взаимодействие с датчиками движения и другие подобные вещи.

Цена: от 1 200 рублей

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Умный датчик утечки газа

Крутые товары с AliExpress для тех, кто запутался и не может выбрать.

Если у вас дома стоит газовое оборудование, то для повышения безопасности стоит купить такой датчик. Просто крепите его на стену, включаете в розетку и подключаете к умному дому. Как только прибор почувствует превышение уровня газа в воздухе, он включит встроенную сирену, а вам придет уведомление. Так вы точно успеете принять меры или вызвать соответствующие службы. Датчик производится Aqara и отлично работает с остальными ее устройствами, включая хабы.

Цена: 2 730 рублей

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Сенсорный экран для управления умным домом

Это экран вешается в посадочное место для розетки или выключателя, откуда и получает питание. На экране можно управлять плитками, чтобы передавать команды на различные устройства. Это точно не первый элемент умного дома, который стоит купить, но если у вас уже есть много устройств, то для облегчения управления ими стоит обратить внимание на него. Смотрится стильно, а функций выполняет очень много. По сути, это полноценная панель управления, чтобы не надо было каждый раз брать телефон в руки или перечислять голосом все команды, которые нужны. Просто тыкаете пальцем, проходя мимо, и получаете результат.

Цена: 3 650 рублей

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Умный прибор для отключения воды или газа

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Главная особенность этого прибора в том, что его не надо врезать в трубу. Достаточно просто установить его сверху. У него есть механический палец, который повернет уже имеющийся кран. Так ее можно установить на водопроводные трубы, батареи отопления или даже газовые трубы. Перекрываться они будут по команде или в случае срабатывания какого-либо датчика.

Цена: 1 550 рублей

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