Крутые товары с Алиэкспресс до 100 рублей

Первое, о чем мы думаем, когда совершаем покупки — это попробовать найти что-то подешевле. Никто не любит переплачивать. Какой в этом смысл? Мы собрали для вас крутые товары по невероятно низкой цене, но в их практичности можно не сомневаться. В общем, можете не переживать за потраченные деньги — каждый рубль будет вложен с умом. Готовьте ваши денежки — мы начинаем тратить!

Светильник для шкафа

Собираясь купить новенький шкаф-купе, задумайтесь, а есть ли смысл переплачивать за встроенное освещение? Думаю, конечно же, не стоит. Вот, например, классные светильники, которые можно пристроить туда, куда необходимо. Грош им цена, зато сколько пользы!

Цена: 84 рубля

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Недорогая лазерная указка

Помните, в детстве в каждом дворе был мальчик, у которого была лазерная указка. Тогда казалось, что этому юнцу никогда не бывает скучно: можно поиграть, попугать соседей в доме напротив. Пора воплотить мечту детства и приобрести такую штучку!

Цена: 89 рублей

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Удобный цифровой термометр

Привыкли к порядку в доме, но, кажется, чего-то не хватает? Конечно, вам нужен цифровой термометр. Сможете измерять температуру в горячей ванной, чтобы не сгореть заживо, и узнавать, насколько горяч ваш чай в кружке, чтобы слегка охладить его — поверьте, ваше нёбо скажет вам спасибо.

Цена: 80 рублей

Как измерить температуру воды

Компактный плеер

С телефоном совершать утренние пробежки невероятно проблематично. Именно по этой причине не стоит жалеть 62 рублей, чтобы приобрести недорогой плеер. Загрузили любимую музыку и в путь. Что еще надо для счастья? Обратите внимание на объем памяти устройства: вариантов несколько.

Цена: 62 рубля

Купить недорогой плеер

Дешевый блютуз-адаптер в машину

Установка Android Auto потребует больших вложений. За что? За то, чтобы просто слушать музыку? Оно того не стоит, поверьте. Просто приобретите удобный блютуз-адаптер — сможете наслаждаться любимыми треками без лишних вложений.

Цена: 59 рублей

Блютуз-адаптер для машины

Крутые наручные часы

Пожалуй, нет смысла переплачивать за фитнес-браслет или смарт-часы, если вам нужно смотреть только время. Данный вариант очень сильно похож на Apple Watch — думаю, никто из окружающих и не догадается, что это обманка. Зато вы всегда будете знать, который час.

Цена: 56 рублей

Классные наручные часы

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Светящийся магнитный кабель

Все кабели со временем теряются, путаются. Но светящийся кабель — топ за свои деньги. Всегда сможете найти его в темноте, чтобы подзарядить смартфон или любое другое устройство. При покупке обратите внимание на длину и количество необходимых коннекторов в комплекте.

Цена: 54 рубля

Купить кабель с подсветкой

Классный USB-картридер

Современные ноутбуки выпускают без гнезд для подсоединения карт памяти. Зачем они нужны, если можно приобрести отдельный картридер? Тем более, за такие копейки. Думаю, что любому пользователю он пригодится, чтобы вовремя переносить данные с ПК на MicroSD.

Цена: 61 рубль

Купить картридер

Компактный USB-фонарик

Пожалуй, самое практичное приспособление в нашей подборке. Фонариком удобно пользоваться везде: можно вставить в USB-порт ноутбука или в портативную зарядку. Яркости будет достаточно для того, чтобы читать книги или заниматься рабочими делами. У продавца в наличии есть несколько цветов.

Цена: 46 рублей

Удобный фонарик

Ножки для ноутбука

Уверен, вам так же надоело, что ноутбук греется, как и мне. Хватит это терпеть! Ножки для ноутбука упростят вашу жизнь. Они просто крепятся к устройству, не давая ему соприкасаться с поверхностью стола или дивана. К тому же, они чуть приподнимают ноутбук — так работать гораздо удобнее. Берем?

Цена: 95 рублей

Ножки для ноутбука