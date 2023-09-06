Крутые товары с АлиЭкспресс, которые помогут навести порядок

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Артем Сутягин

Товары с AliExpress можно делить на огромное количество подборок, начиная от товаров для дома и заканчивая высокотехнологичными гаджетами. Главное, чтобы они были интересными. Но с этим, как правило, никаких проблем нет, ведь среди товаров на этой площадке всегда можно найти что-то интересное. В этой статье мы сосредоточимся на теме наведения порядка и соберем те товары, которые помогут вам сделать мир вокруг более чистым, приятным и понятным.

Крутые товары с АлиЭкспресс, которые помогут навести порядок. Все вещи должны быть на своих местах. Фото.

Все вещи должны быть на своих местах.

Как аккуратно нарезать лук

Как аккуратно нарезать лук. Можно резать не только лук. Фото.

Можно резать не только лук

Нарезание лука — это не тот процесс, который хочется растягивать во времени. Обычно хочется быстрее сделать это и закончить. Но как нарезать его ровными колечками? Все просто! Протыкаете луковицу этим держателем, водите ножом между зубчиками и дело сделано. Все займет буквально 10 секунд, руки будут чистыми, а вокруг сохранится порядок.

Цена: 140 рублей

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Кисточка для чистки панели автомобиля

Кисточка для чистки панели автомобиля. В машине будет чисто. Фото.

В машине будет чисто

10 крутых мелочей с АлиЭкспресс, которые ты захочешь купить просто так.

С такой кисточкой поддерживать порядок в автомобиле будет намного проще. Она чем-то напоминает помазок из бритвенного набора. Это ручка с мягкой щетиной, чтобы не царапать даже лакированные поверхности. Сама щетина специально ”сострижена” под разным углом, чтобы удобнее было добираться в такие места, как лопатки решетки дефлектора или стыки щитка приборной панели и ее корпуса. Одним словом — в труднодоступные места.

Цена: 140 рублей

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Коврик для кофе-машины

Коврик для кофе-машины. Этот коврик также можно просто стелить под разложенную посуду. Фото.

Этот коврик также можно просто стелить под разложенную посуду.

Все вы знаете, как всегда, бывает грязно вокруг кофе-машины. А еще мокро и мебель может портиться. Чтобы этого избежать, нужно или после каждой чашки мыть все вокруг, или воспользоваться таким ковриком. Он выпускается в самых популярных размерах, чтобы можно было подобрать под себя. Он защищен от воды, его легко мыть, и он скользит. Мне такой точно нужен и домой, и в офис. А то люди вокруг уже начали ворчать.

Цена: от 485 рублей

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Умное мусорное ведро

Умное мусорное ведро. Идеально дла ванной. Фото.

Идеально дла ванной

Подборка отличных товаров с Алиэкспресс для всех и каждого.

Мусорка нужна всегда и всем. Главное, подобрать правильную версию. А для современного дома всегда хочется купить что-то умное. Это ведро открывается само, если поднести к нему руку. В остальное время оно закрыто и выглядит намного более эстетично, чем просто урна. Работает от батареек или встроенного аккумулятора (надо выбрать при покупке), а внутрь можно поместить мусорный мешок, который фиксируется и не торчит наружу. Тот случай, когда мусорка умная и красивая.

Цена: 1 900 рублей

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Освещение для кухни

Освещение для кухни. С освещением на кухне лучше. Фото.

С освещением на кухне лучше

На самом деле такой свет можно устанавливать не только на кухне, но именно там он наиболее актуален. Протягиваете светодиодную ленту, а выключатель бесконтактный — достаточно просто протянуть к нему руку. Так можно не трогать его грязными руками, но все равно включать свет. Можно пользоваться на кухне, в гараже, на даче или в других местах, где приходится постоянно отмывать грязный выключатель

Цена: от 330 рублей (зависит от длины ленты)

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Качественная GaN зарядка для всего

Качественная GaN зарядка для всего. Компактный размер и высокая мощность. Фото.

Компактный размер и высокая мощность.

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Эти адаптеры питания позволяют заряжать одновременно ноутбук, планшет, телефон и наушники. И все это почти без потери мощности. Есть более доступные подобные модели, но эту делает Ugreen — именитый китайский бренд, знаменитый своим качеством. Так вы и за технику переживать не будете, и работать зарядка будет долго.

Цена: 5 150 рублей

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Поставка в ванную для всего

Поставка в ванную для всего. Все в ванной будет на своих местах. Фото.

Все в ванной будет на своих местах.

Повесив такой органайзер в ванной, можно решить почти все проблемы. Зубные щетки будут на своих местах, сверху будут стоять пузырьки, а снизу находятся несколько стаканов. Все это удобно не только для личного использования, но и для большой семьи. Главное, выбрать правильный размер из представленных на выбор.

Цена: от 1 420 рублей (зависит от размера)

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Органайзер для туалета

Органайзер для туалета. Выглядит очень удобно. Фото.

Выглядит очень удобно

Антикризисная подборка товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить, когда ты на мели.

Звучит немного странно, но это действительно органайзер для туалета. Он не только может держать в себе туалетную бумагу, но и даст вам полочку для того, чтобы положить туда нужные вещи. Например, телефон, очки, какие-то моющие средства или просто салфетки. Если будете класть туда телефон, доставать его будет удобно — предусмотрен специальный выступ для пальца. Сам органайзер крепится на клеевую основу, но она выдерживает большой вес и не отвалится от кафеля.

Цена: 1 870 рублей

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Держатель для губки в раковину

Держатель для губки в раковину. Очень удобно. Фото.

Очень удобно

Этот небольшой аксессуар тоже позволит навести порядок в вещах. Достаточно просто приклеить его внутри раковины и губка после мытья посуда всегда будет на своем месте. Почему место ей именно в раковине? Все просто — там она будет стекать и быстро сохнуть, даже если вы отжали ее после мытья посуды. На выбор есть разные цвета, модели и количество в наборе. А клеить их можно не только внутри раковины, если она маленькая, но и просто на стену.

Цена: 180 рублей

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Держатель для кухни

Держатель для кухни. Удобно и все на своих местах. Фото.

Удобно и все на своих местах

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Этот аксессуар для кухни пригодится тем, кто не просто разогревает себе полуфабрикатные наггетсы, а полноценно готовит еду для себя или на семью. С ним все инструменты, специи, соусы и некоторые другие вещи всегда будут на нужном месте. Достаточно просто будет протянуть руку и взять их. Я уже заказал себе такой набор, так как устал каждый раз бегать и доставать нужные лопатки из ящика, а потом отмывать его ручку.

Цена: от 1 600 рублей (зависит от размера)

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