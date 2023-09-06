Крутые товары с АлиЭкспресс, которые помогут навести порядок

Товары с AliExpress можно делить на огромное количество подборок, начиная от товаров для дома и заканчивая высокотехнологичными гаджетами. Главное, чтобы они были интересными. Но с этим, как правило, никаких проблем нет, ведь среди товаров на этой площадке всегда можно найти что-то интересное. В этой статье мы сосредоточимся на теме наведения порядка и соберем те товары, которые помогут вам сделать мир вокруг более чистым, приятным и понятным.

Как аккуратно нарезать лук

Нарезание лука — это не тот процесс, который хочется растягивать во времени. Обычно хочется быстрее сделать это и закончить. Но как нарезать его ровными колечками? Все просто! Протыкаете луковицу этим держателем, водите ножом между зубчиками и дело сделано. Все займет буквально 10 секунд, руки будут чистыми, а вокруг сохранится порядок.

Цена: 140 рублей

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Кисточка для чистки панели автомобиля

10 крутых мелочей с АлиЭкспресс, которые ты захочешь купить просто так.

С такой кисточкой поддерживать порядок в автомобиле будет намного проще. Она чем-то напоминает помазок из бритвенного набора. Это ручка с мягкой щетиной, чтобы не царапать даже лакированные поверхности. Сама щетина специально ”сострижена” под разным углом, чтобы удобнее было добираться в такие места, как лопатки решетки дефлектора или стыки щитка приборной панели и ее корпуса. Одним словом — в труднодоступные места.

Цена: 140 рублей

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Коврик для кофе-машины

Все вы знаете, как всегда, бывает грязно вокруг кофе-машины. А еще мокро и мебель может портиться. Чтобы этого избежать, нужно или после каждой чашки мыть все вокруг, или воспользоваться таким ковриком. Он выпускается в самых популярных размерах, чтобы можно было подобрать под себя. Он защищен от воды, его легко мыть, и он скользит. Мне такой точно нужен и домой, и в офис. А то люди вокруг уже начали ворчать.

Цена: от 485 рублей

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Умное мусорное ведро

Подборка отличных товаров с Алиэкспресс для всех и каждого.

Мусорка нужна всегда и всем. Главное, подобрать правильную версию. А для современного дома всегда хочется купить что-то умное. Это ведро открывается само, если поднести к нему руку. В остальное время оно закрыто и выглядит намного более эстетично, чем просто урна. Работает от батареек или встроенного аккумулятора (надо выбрать при покупке), а внутрь можно поместить мусорный мешок, который фиксируется и не торчит наружу. Тот случай, когда мусорка умная и красивая.

Цена: 1 900 рублей

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Освещение для кухни

На самом деле такой свет можно устанавливать не только на кухне, но именно там он наиболее актуален. Протягиваете светодиодную ленту, а выключатель бесконтактный — достаточно просто протянуть к нему руку. Так можно не трогать его грязными руками, но все равно включать свет. Можно пользоваться на кухне, в гараже, на даче или в других местах, где приходится постоянно отмывать грязный выключатель

Цена: от 330 рублей (зависит от длины ленты)

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Качественная GaN зарядка для всего

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Эти адаптеры питания позволяют заряжать одновременно ноутбук, планшет, телефон и наушники. И все это почти без потери мощности. Есть более доступные подобные модели, но эту делает Ugreen — именитый китайский бренд, знаменитый своим качеством. Так вы и за технику переживать не будете, и работать зарядка будет долго.

Цена: 5 150 рублей

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Поставка в ванную для всего

Повесив такой органайзер в ванной, можно решить почти все проблемы. Зубные щетки будут на своих местах, сверху будут стоять пузырьки, а снизу находятся несколько стаканов. Все это удобно не только для личного использования, но и для большой семьи. Главное, выбрать правильный размер из представленных на выбор.

Цена: от 1 420 рублей (зависит от размера)

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Органайзер для туалета

Антикризисная подборка товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить, когда ты на мели.

Звучит немного странно, но это действительно органайзер для туалета. Он не только может держать в себе туалетную бумагу, но и даст вам полочку для того, чтобы положить туда нужные вещи. Например, телефон, очки, какие-то моющие средства или просто салфетки. Если будете класть туда телефон, доставать его будет удобно — предусмотрен специальный выступ для пальца. Сам органайзер крепится на клеевую основу, но она выдерживает большой вес и не отвалится от кафеля.

Цена: 1 870 рублей

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Держатель для губки в раковину

Этот небольшой аксессуар тоже позволит навести порядок в вещах. Достаточно просто приклеить его внутри раковины и губка после мытья посуда всегда будет на своем месте. Почему место ей именно в раковине? Все просто — там она будет стекать и быстро сохнуть, даже если вы отжали ее после мытья посуды. На выбор есть разные цвета, модели и количество в наборе. А клеить их можно не только внутри раковины, если она маленькая, но и просто на стену.

Цена: 180 рублей

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Держатель для кухни

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Этот аксессуар для кухни пригодится тем, кто не просто разогревает себе полуфабрикатные наггетсы, а полноценно готовит еду для себя или на семью. С ним все инструменты, специи, соусы и некоторые другие вещи всегда будут на нужном месте. Достаточно просто будет протянуть руку и взять их. Я уже заказал себе такой набор, так как устал каждый раз бегать и доставать нужные лопатки из ящика, а потом отмывать его ручку.

Цена: от 1 600 рублей (зависит от размера)

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