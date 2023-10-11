Крутые товары с Алиэкспресс, которые я посоветовал уже всем, кроме вас

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Артем Сутягин

Меня часто спрашивают, что купить на AliExpress. И каждый раз я рассказываю, что есть там хорошего. Не то чтобы мне это надоело, но опытом надо делиться, и поэтому каждую неделю мы на нашем сайте выпускаем интересные подборки лучших товаров, которые мы нашли, может быть даже успели заказать себе и ждем доставку. В этой подборке будет много интересных товаров, которые можно найти на AliExpress. Так что усаживайтесь поудобнее и давайте выбирать, что вы закажете или отложите в список желаний.

Крутые товары с Алиэкспресс, которые я посоветовал уже всем, кроме вас. Продолжаем советовать самые крутые товары с этой площадки. Фото.

Продолжаем советовать самые крутые товары с этой площадки

Прозрачная доска для заметок

Прозрачная доска для заметок. Пишете маркером из комплекта и получается красота. Потом можно стереть. Фото.

Пишете маркером из комплекта и получается красота. Потом можно стереть

Это и полезная вещь для офиса, и стильный аксессуар, который украсит рабочее место. Суть простая: вы пишете на акриловой табличке то, что вам нужно, потом ставите ее на подставку, которая светится, и все буквы сияют изнутри. Это даже за ночник сойдет. А работает от обычного USB. То есть подключить можно хоть к пауэрбанку.

Цена: 655 рублей

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Портативный тестер качества воздуха

Портативный тестер качества воздуха. Прибор небольшой, но удобный. Фото.

Прибор небольшой, но удобный.

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Этот приборчик может измерять качество воздуха по 5 параметрам. То есть, если рядом воздух почему-то испортился, вы об этом сразу узнаете. Гаджет не просто показывает все на своем экране, но еще может работать с HomeKit и MiHome. Спереди есть экран, на котором отображаются не только параметры измерений, но и подключение к Wi-Fi, а также заряд аккумулятора. Для зарядки используется любой USB Type-C.

Цена: 7 280 рублей

Купить тестер качества воздуха

Стильный пауэрбанк со встроенным кабелем

Стильный пауэрбанк со встроенным кабелем. Это не просто «банка», а стильный аксессуар. Фото.

Это не просто «банка», а стильный аксессуар

Это не просто внешний аккумулятор, а стильный аксессуар. Он отлично выглядит благодаря полупрозрачному окрашенному корпусу. Благодаря этому цвет становится очень глубоким, а сочетание оттенков выгодно выделяет его на фоне других. В него уже встроен кабель USB Type-C, а емкость составляет 5200 мАч. Не много, но на одну зарядку точно хватит, а сам аксессуар будет компактным. Есть поддержка всех основных стандартов быстрой зарядки.

Цена: 3 200 рублей

Купить пауэрбанк со встроенным кабелем

Кораблик, который плавает в бутылке

Кораблик, который плавает в бутылке. Если его наклонить, он будет «плавать по волнам». Фото.

Если его наклонить, он будет «плавать по волнам»

Интересные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов.

Это просто интересный аксессуар, который можно поставить на стол или на панель автомобиля, а он будет плескаться в жидкости, находящейся внутри. Есть две версии: обычная и в форме бутылки с пробкой. Смотрится очень интересно и точно будет лучше кивающей собачки в машине.

Цена: 1 460 рублей

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Подставка для ноутбука на стол

Подставка для ноутбука на стол. Можно даже просто так ставить ноутбук для красоты. Фото.

Можно даже просто так ставить ноутбук для красоты.

Эта подставка подойдет тем, кто пользуется ноутбуком в режиме системного блока. Она ставится на стол и в ее прорезь можно поставить ноутбук. Размер регулируется в диапазоне от 10 до 30 мм, чтобы подставка подошла для любого ноутбука. С подставкой компьютер почти не будет занимать места на столе. Просто подключите клавиатуру, мышь и монитор, и можно пользоваться. Есть версия на два устройства, чтобы можно было пользоваться вместе с коллегой по работе или ставить еще и планшет, как делаю я.

Цена: 1 720 рублей

Купить подставку для ноутбука

Держатель для ключей в виде джека

Держатель для ключей в виде джека. Буть как Кирк Хаммет! Фото.

Буть как Кирк Хаммет!

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Если вы любите музыку, то точно знаете, что такое Fender. Этот держатель для ключей выполнен в стиле усилителя этого культового бренда. Вы вешаете на ключи брелок в виде гитарного джека, а когда приходите домой, втыкаете его в держатель. Смотрится это безумно круто! А ощущения от ”подключения” просто шикарные.

Цена: 1 430 рублей

Купить стильный держатель для ключей

Смотка для проводов на липучке

Смотка для проводов на липучке. Так провода смотрятся лучше, чем просто россыпью. Фото.

Так провода смотрятся лучше, чем просто россыпью.

Если вас, как и меня, раздражают беспорядочные провода, вы не сможете не согласиться с тем, что с ними надо что-то делать. Есть такая липучка, которая поможет с ними справиться. Она продается в мотках, от которых можно отмотать сколько вам нужно и отрезать. Дальше сматываете провод, который хотите убрать, или те, что тянутся просто так, и будет у вас порядок.

Цена: от 80 рублей

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Портативная кофеварка

Портативная кофеварка. Порцию кофе для себя вы точно сварите. Фото.

Порцию кофе для себя вы точно сварите.

ТОП-10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно покупать сейчас, чтобы не пожалеть потом.

Это устройство не имеет какой-то сложной конструкции и работает за счет чистой механики. Вам надо просто разместить молотый кофе в нижней части, а сверху налить горячей воды. После этого ставите кофеварку на чашку и нажимаете сверху на пресс. Она протекает под давлением через кофе и в чашку капает ароматный напиток. Это отличный вариант для путешественников. Стоит гаджет дорого, но аналогов я пока не видел.

Цена: 7 200 рублей

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Проектор с планетами

Проектор с планетами. Красиво и недорого. Фото.

Красиво и недорого

Этот недорогой гаджет является простейшим проектором, в котором есть всего несколько слайдов, но все они красивые. Речь о планетах. Ставите его под прямым углом к стене, направляете на нее и наслаждаетесь красивой проекцией. Правда, лампа слабовата и придется делать это в темноте. Зато сойдет как необычный ночник.

Цена: 220 рублей

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