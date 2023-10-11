Крутые товары с Алиэкспресс, которые я посоветовал уже всем, кроме вас

Меня часто спрашивают, что купить на AliExpress. И каждый раз я рассказываю, что есть там хорошего. Не то чтобы мне это надоело, но опытом надо делиться, и поэтому каждую неделю мы на нашем сайте выпускаем интересные подборки лучших товаров, которые мы нашли, может быть даже успели заказать себе и ждем доставку. В этой подборке будет много интересных товаров, которые можно найти на AliExpress. Так что усаживайтесь поудобнее и давайте выбирать, что вы закажете или отложите в список желаний.

Прозрачная доска для заметок

Это и полезная вещь для офиса, и стильный аксессуар, который украсит рабочее место. Суть простая: вы пишете на акриловой табличке то, что вам нужно, потом ставите ее на подставку, которая светится, и все буквы сияют изнутри. Это даже за ночник сойдет. А работает от обычного USB. То есть подключить можно хоть к пауэрбанку.

Цена: 655 рублей

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Портативный тестер качества воздуха

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Этот приборчик может измерять качество воздуха по 5 параметрам. То есть, если рядом воздух почему-то испортился, вы об этом сразу узнаете. Гаджет не просто показывает все на своем экране, но еще может работать с HomeKit и MiHome. Спереди есть экран, на котором отображаются не только параметры измерений, но и подключение к Wi-Fi, а также заряд аккумулятора. Для зарядки используется любой USB Type-C.

Цена: 7 280 рублей

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Стильный пауэрбанк со встроенным кабелем

Это не просто внешний аккумулятор, а стильный аксессуар. Он отлично выглядит благодаря полупрозрачному окрашенному корпусу. Благодаря этому цвет становится очень глубоким, а сочетание оттенков выгодно выделяет его на фоне других. В него уже встроен кабель USB Type-C, а емкость составляет 5200 мАч. Не много, но на одну зарядку точно хватит, а сам аксессуар будет компактным. Есть поддержка всех основных стандартов быстрой зарядки.

Цена: 3 200 рублей

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Кораблик, который плавает в бутылке

Интересные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов.

Это просто интересный аксессуар, который можно поставить на стол или на панель автомобиля, а он будет плескаться в жидкости, находящейся внутри. Есть две версии: обычная и в форме бутылки с пробкой. Смотрится очень интересно и точно будет лучше кивающей собачки в машине.

Цена: 1 460 рублей

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Подставка для ноутбука на стол

Эта подставка подойдет тем, кто пользуется ноутбуком в режиме системного блока. Она ставится на стол и в ее прорезь можно поставить ноутбук. Размер регулируется в диапазоне от 10 до 30 мм, чтобы подставка подошла для любого ноутбука. С подставкой компьютер почти не будет занимать места на столе. Просто подключите клавиатуру, мышь и монитор, и можно пользоваться. Есть версия на два устройства, чтобы можно было пользоваться вместе с коллегой по работе или ставить еще и планшет, как делаю я.

Цена: 1 720 рублей

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Держатель для ключей в виде джека

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Если вы любите музыку, то точно знаете, что такое Fender. Этот держатель для ключей выполнен в стиле усилителя этого культового бренда. Вы вешаете на ключи брелок в виде гитарного джека, а когда приходите домой, втыкаете его в держатель. Смотрится это безумно круто! А ощущения от ”подключения” просто шикарные.

Цена: 1 430 рублей

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Смотка для проводов на липучке

Если вас, как и меня, раздражают беспорядочные провода, вы не сможете не согласиться с тем, что с ними надо что-то делать. Есть такая липучка, которая поможет с ними справиться. Она продается в мотках, от которых можно отмотать сколько вам нужно и отрезать. Дальше сматываете провод, который хотите убрать, или те, что тянутся просто так, и будет у вас порядок.

Цена: от 80 рублей

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Портативная кофеварка

ТОП-10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно покупать сейчас, чтобы не пожалеть потом.

Это устройство не имеет какой-то сложной конструкции и работает за счет чистой механики. Вам надо просто разместить молотый кофе в нижней части, а сверху налить горячей воды. После этого ставите кофеварку на чашку и нажимаете сверху на пресс. Она протекает под давлением через кофе и в чашку капает ароматный напиток. Это отличный вариант для путешественников. Стоит гаджет дорого, но аналогов я пока не видел.

Цена: 7 200 рублей

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Проектор с планетами

Этот недорогой гаджет является простейшим проектором, в котором есть всего несколько слайдов, но все они красивые. Речь о планетах. Ставите его под прямым углом к стене, направляете на нее и наслаждаетесь красивой проекцией. Правда, лампа слабовата и придется делать это в темноте. Зато сойдет как необычный ночник.

Цена: 220 рублей

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