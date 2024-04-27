Крутые товары с Алиэкспресс на каждый день, от гудка для велосипеда до универсального мультитула

Чаще всего, когда открываешь AliExpress, хочется купить что-то интересное, но найти что-то по-настоящему стоящее довольно сложно: большой список товаров постоянно падает в поиске, но если вы открыли что-то одно, то дальше вы получаете только его аналоги. Чтобы вам было проще сделать выбор и купить по-настоящему интересные гаджеты или товары для дома, мы составляем для вас еженедельные подборки, в которых приводим список лучших товаров с AliExpress, которые можно купить на сегодняшний день по самой привлекательной цене. В этой подборке мы не будем ограничиваться конкретной темой, а соберём товары из разных категорий.

Электрический гудок для велосипеда

При катании на велосипеде стоит задуматься о безопасности. Одним из важных её элементов является возможность подать звуковой сигнал. Можно купить классический звоночек или такой гудок. Он работает от батарейки, а когда вы нажимаете кнопку, издает громкий звук. Гудеть так в спину людям не стоит, ведь это слишком громко, зато подать сигнал на большом расстоянии или так, чтобы вас услышали даже автомобилисты, можно. Поэтому вы получаете как минимум «+80 к безопасности».

Цена: 430 рублей

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Самая крутая зарядка в геймерском стиле

Крутые товары с AliExpress, которые не стыдно купить уже сейчас.

Когда я начинаю заряжать гаджеты, и я понимаю, что у меня дома очень мало розеток, для этого я купил несколько мощных зарядок с несколькими портами. Эта модель не похожа ни на одну из них. Она выполнена в геймерском стиле, имеет подсветку, цветной экран для отображения режимов работы и выдает 150 Вт мощности. Работу подсветки и обоев экрана можно настраивать через приложение. Для использования нужно просто подключить эту зарядку в розетку, а от неё — до четырех устройств, включая ноутбук, который будет заряжаться на максимально доступной мощности.

Цена: 15 420 рублей

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Электронная головоломка

На вид это просто небольшая желтая коробочка с экраном, а внутри нее скрыта всеми любимая игра «Крестики-нолики». Играть можно одному со встроенным компьютером, вдвоем или проходить головоломки, которые будут требовать от вас или вашего ребенка последовательно нажимать загорающиеся символы, тренируя память и логику. Игрушка не самая дешевая для своей функциональности, но если вы любите подобные вещи, чего-то лучше вы вряд ли найдете.

Цена: 2 820 рублей

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Самый простой держатель для телефона в машину и не только

Топовые товары с AliExpress для велосипеда, которые нужно купить к началу сезона

Закрепить телефон в машине — важная задача. Я пользуюсь магнитным креплением, кто-то — механическими, но есть еще и такой вариант. Он состоит из двух половинок под углы телефона, которые надо закрепить на таком расстоянии, чтобы получившаяся конструкция соответствовала ширине вашего устройства. После этого вставляете в нее телефон как в обычную подставку. Для крепления нужна плоская поверхность, а если передняя панель у вас слишком изогнута, можно закрепить телефон, например, на двери. Расположение половинок крепления возможно как для горизонтальной, так и для вертикальной ориентации устройства. Перекрытие экрана будет небольшое, поэтому можно будет даже пользоваться навигатором.

Цена: 90 рублей

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Удобное крепление для очков и карточек

Летом я всегда не знаю, куда деть солнцезащитные очки в автомобиле. Для себя я решение нашел, но оно мало кому подойдет, поэтому если сталкивались с подобным, обратите внимание на такую прищепку. Она крепится на любой солнцезащитный козырек и имеет два места для хранения в виде двух прищепок на противоположных сторонах. Одна может зафиксировать очки в сложенном состоянии, а другая, например, пропуск на парковку или банковскую карту. Крепление можно развернуть на 90 градусов, если вам так будет удобнее.

Цена: 140 рублей

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Самый универсальный зарядный кабель

Товары с AliExpress. Многое со скидкой.

Мир стремится у универсальности, но пока так и не дошел до нее. Мы пытаемся это исправить, советуя вам такие аксессуары. Кабель выпускается под брендом Baseus, а значит за качество пайки можно не переживать. С одной стороны вы получаете USB Type-C c переходником на обычный USB. С другой стороны находятся разъемы Lightning, USB Type-C и microUSB. В итоге, этот кабель в разных вариантах использования может заменить вам сразу 6 обычных кабелей. И не говорите потом друзьям, что у вас нет того или иного из них. С этим аксессуаром они будут у вас все.

Цена: 1 360 рублей

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Небольшой стильный внешний аккумулятор

Эта модель внешнего аккумулятора сделана в первую очередь с упором на стиль. Она имеет градиентный корпус яркого цвета и встроенный кабель. При покупке надо будет выбрать тот тип разъема, который вам больше подходит — Lightning для iPhone или USB Type-C для большинства остальных современных смартфонов. Емкость аккумулятора не очень большая, всего 5200 мАч, но этого достаточно для того, чтобы один раз полностью зарядить любой телефон. Зато такой внешний аккумулятор весит очень мало и не занимает много места, поэтому его можно носить с собой в рюкзаке или сумке каждый день на всякий случай. А для поездок лучше купить что-то более емкое.

Цена: 1 760 рублей

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Портативная складная подставка для телефона

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Мы уже много раз рассказывали про складные подставки для телефонов. Они удобны в первую очередь в дороге, когда надо поставить телефон с сериалом или интересным роликам на столик в поезде или самолёте. Это ещё один компактный вариант с проушиной за которую его можно даже повесить на ключи. Раскрываете, ставить внутрь телефон, и наслаждайтесь контентом. Прорези есть для более толстых и более тонких моделей. Или для смартфонов чехле и без чехла.

Цена: 550 рублей

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Универсальные мультитулы на все случаи жизни

Хороший мультитул пригодится в каждом рюкзаке или автомобиле. Тут на выбор представлено несколько разных вариантов — от менее функциональных до тех, где в наборе даже есть несколько отвёрточных бит. Все они раскрываются, предлагая в качестве основного инструмента пассатижи, а в ручках спрятаны ножи, пилки, ножницы, стропорезы и другие инструменты, включая открывалки. Главное — выбрать правильный для себя, но и цена будет отличаться от модели к модели.

Цена: 1 040 рублей

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