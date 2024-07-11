Крутые товары с AliExpress для автомобиля и не только

AliExpress — это очень интересная площадка, на которой можно найти всё что угодно. Вот только иногда для этого надо хорошо поискать. Чтобы вам было проще, мы регулярно ищем лучшие товары с AliExpress и включаем их в наши подборки. На этой неделе мы не будем ограничиваться какой-то тематикой: расскажем о самых интересных товарах из разных категорий. Как обычно, все они с высоким рейтингом и невысокой ценой. Выбирайте, заказывайте и получайте от них удовольствие

Распылитель для сада и огорода

Если вы живёте за городом вы знаете как важен хороший распылитель. Этот предлагает несколько режимов и сделан из металла что обеспечит его долговечность. Соединить его сразу гибким шлангом не получится нужен будет переходник. Зато в качество стационарного средства полива он подойдёт очень хорошо. Есть несколько режимов работы а использовать его можно не только для полива но и повесить где-нибудь чтобы он распалил очень мелкие капли через которые всегда будет приятно пройти в летнюю жару.

Цена: 240 рублей (с доставкой)

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Обжимной инструмент для сетевого кабеля

Что купить на AliExpress в первый раз? 10 полезных товаров по невероятно низкой цене

Сделать дома собственную сеть довольно просто. Я сам с этим столкнулся, когда прокладывал провода между роутерами, телевизорами и компьютером. А ведь именно проводное соединение для стационарных устройств наиболее предпочтительно. Как минимум, вы не будете терять скорости и стабильности подключения. Вот только собрать провода из подручных средств не очень удобно. Этот обжимной инструмент позволит собрать коннекторы, которые вы и будете включать в ваши гаджеты. В кабеле витой пары всего восемь жил, а куда их прокладывать, легко понять, посмотрев схему в интернете. В итоге буквально за несколько секунд вы сможете сделать кабель любой длины и надёжно зафиксировать на нём коннектор.

Цена: 1 340 рублей

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Мощный внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор время от времени нужен каждому. Этот не только надёжный, но и красивый. А ещё он выдаёт мощность 33 Вт. Остаток заряда и параметры питания можно посмотреть на встроенном экране. Есть поддержка Power Delivery для быстрой зарядки совместимых устройств, которых становится всё больше. Ёмкость составляет 10 000 мАч, а подключаться можно как через USB-C, так и через USB-A.

Цена: 2 000 рублей

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Большое Power Bank на все случаи жизни

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Портативный Power Bank — это хорошо, но иногда нужно иметь большой запас. Например, на пикнике или на даче, где часто отключают электричество. Такой внешний аккумулятор имеет ёмкость 60 000 мАч (6 ячеек по 10 000 мАч). На передней панели огромное количество разъёмов и экран для отображения остаточного заряда. Есть ручка для переноски, а большой корпус будет устойчиво стоять на поверхности. В качестве бонуса вы получите два встроенных светодиода, которые могут выполнять функцию фонарика. То есть в темноте вы всегда сможете выбрать нужный провод и правильно подключить его.

Цена: 3 560 рублей

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Удобный органайзер для багажника

В любом багажнике автомобиля всегда лежат вещи, которые обязательно нужно иметь с собой, но которые занимают много места. Чтобы навести порядок в багажнике, стоит воспользоваться таким органайзером. Он имеет объём больше 60 литров и основное отделение, разделённое на отсеки. Кроме этого есть несколько внешних карманов, в которые можно сложить разную мелочёвку. Если понадобится, органайзер можно взять с собой, широкое основание сделает его устойчивым, и он не будет переворачиваться в поворотах или на разгонах/торможениях.

Цена: 2 570 рублей

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Лента для крепления вещей в багажнике

Что купить дешево на АлиЭкспресс? Полезные мелочи до 500 рублей, без которых не обойтись

Если у вас в багажнике не очень много вещей и нужно разместить только огнетушитель, бутылку воды и банку незамерзайки, то лучше выбрать такой органайзер. Это просто резиновая лента, которая клеится к войлочной обивке багажного отсека или ответной части. Второй случай пригодится, если у вас гладкий пластиковый багажник. Ответная часть на двусторонний скотч клеится к поверхности, и уже к ней клеится липучка. Сама липучка оснащена резинкой, под которой вы и разместите необходимые вещи. Преимущество такого органайзера в том, что он не занимает место, когда не используется.

Цена: 200 рублей

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Сетка в багажник

Этот аксессуар в некотором роде тоже можно отнести к органайзерам, но это скорее система крепления. Она представляет собой фиксаторы для сетки. Использование такой сетки позволит вам разделить багажник на отсеки, а если у вас универсал, то можно будет ограничить зону для домашнего животного, которое вы там перевозите. В автомобилях уже есть крепление для сетки, но с этими вы сможете или изменить место её положения, или установить ещё одно. А если крепления для сетки нет, то они являются и вовсе единственным решением.

Цена: 400 рублей

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Система крепления на сидение автомобиля

Топовые товары с AliExpress, которые иногда сложно заметить.

Переходим к салону, где тоже часто нужно разложить мелкие вещи, для которых нет места. Такое крепление вешается на боковую сторону переднего сиденья, а положить в него можно смартфон, салфетки, бутылку воды и другие мелочи. Накидка не занимает место и почти не изменяет внешний вид салона автомобиля, но сильно расширяет его функциональность

Цена: 680 рублей (с доставкой)

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Тканевая сумка для инструментов

Если у вас, как и у меня, инструменты лежат по разным ящикам, а когда они нужны, их сложно найти, то такая сумка сделана специально для вас. Она имеет размер 26х10х10 см и вмещает в себя небольшой набор основных инструментов. Есть крепкие ручки для переноски и надёжные молнии. А если вы захотите убрать в неё что-то другое, то и для этого она тоже подойдёт. Главное учитывать её размеры, а с точки зрения прочности она не подведёт

Цена: 450 рублей

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Сетка от животных в машину

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Если вы часто перевозите собаку в автомобиле на заднем сиденье, вы знаете, как неудобно, когда ей хочется тепла и ласки, и она начинает лезть к вам, мешая управлять транспортным средством. Такая сетка натягивается между передними сиденьями и не позволяет домашнему питомцу пролезть вперёд. Поэтому, если у вас есть собака, с которой вы часто куда-то ездите, такая сетка будет для вас незаменимой.

Цена: 840 рублей

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