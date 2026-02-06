Крутые товары с AliExpress для самых разных задач

Собрали для вас разнообразную подборку товаров с AliExpress — от полезных автомобильных гаджетов до неожиданных мелочей для дома и работы. Здесь найдется все: аварийный инструмент для безопасности на дороге, беспроводные наушники Xiaomi для комфортного прослушивания, профессиональное освещение для контент-мейкеров и даже прыгучие резиновые яйца для развлечений. В подборке десять товаров по адекватным ценам и каждая проверена сотнями и тысячами покупателей. Идеально для тех, кто ищет недорогие и полезные решения на каждый день.

Крутые товары с AliExpress для самых разных задач.

Аварийный автомобильный инструмент

Аварийный автомобильный инструмент.

Эта малютка от Baseus может спасти жизнь в непредвиденной ситуации на дороге. Многофункциональный инструмент 3-в-1: стеклобой для экстренной эвакуации, резак ремней безопасности и компактный молоток в одном корпусе. Весит всего 100г., но в критический момент стоит своего веса в золоте. Можно закрепить в салоне или держать в бардачке — не занимает места, зато дает дополнительное чувство безопасности.

Цена: 550 рублей

Купить аварийный автомобильный инструмент

Беспроводные наушники Xiaomi с Bluetooth 5.3

Беспроводные наушники Xiaomi с Bluetooth 5.3.

Свежая подборка годноты с AliExpress от зубочисток до крутого смартфона.

Бюджетный вариант для тех, кто ищет неплохой звук без переплат! Эти полноразмерные наушники от Xiaomi с Bluetooth 5.3 обеспечивают стабильное соединение без лагов. Пластиковый корпус легкий и не давит на уши даже при долгом ношении. Идеальны как для тренировок, так и для игр. Стильный минималистичный дизайн доступен в трех цветах. Батарейка держится долго, а звук для своей ценовой категории выдает очень достойный. Можно брать хоть на каждый день, хоть для долгой дороги.

Цена: 950 рублей

Купить наушники Xiaomi с Bluetooth 5.3

Док-станция для жестких дисков

Док-станция для жестких дисков.

Устройство для одновременной работы с двумя жесткими дисками формата 2,5 и 3,5 дюйма упрощает жизнь тем, кто работает с большими объемами данных. Скорость передачи 1 гигабайт за 2 секунды делает копирование файлов быстрым процессом. Модель поддерживает функцию клонирования дисков в один клик, что удобно при апгрейде системы. Прямое подключение без переходников и эффективное охлаждение исключают перегрев во время долгой работы. Питание 12V/3A обеспечивает стабильную работу даже с энергоемкими дисками.

Цена: 2500 рублей

Купить док-станцию для жестких дисков

Магнитный держатель на шею для экшн-камер

Магнитный держатель на шею для экшн-камер.

Хорошие товары с AliExpress: от одноразовых крышек до крутых наушников для сна.

Революционный подход к ношению экшн-камеры! Силиконовый держатель на шею от Ulanzi — идеальный вариант для тех, кто устал держать камеру в руках или цеплять на голову. Мощные магниты надежно фиксируют устройство, а гибкая конструкция с возможностью изгиба на 180° позволяет настроить оптимальный угол съемки. Совместим с популярными брендами: DJI, Insta360, GoPro. Комфортная фиксация позволяет снимать часами без напряжения рук.

Цена: 1450 рублей

Купить держатель на шею для экшн-камер

RGB-светильник для фото и видео

RGB-светильник для фото и видео.

Для тех, кто снимает контент, эта лампа — находка. Она дает разноцветное освещение благодаря RGB-диодам и позволяет регулировать температуру света от 2700 до 9999 К. Аккумулятор на 2000 мАч держит заряд больше часа, а магнитная основа упрощает установку где угодно. В общем, идеальный вариант для съемок дома или в студии.

Цена: 1750 рублей

Купить RGB-светильник для фото и видео

Led-лампы для номерного знака и габаритных огней

Led-лампы для номерного знака и габаритных огней.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Олдскульные автомобилисты знают цену каждой мелочи. Эти светодиодные лампочки сделают номер более заметным в темноте, а габариты более яркими. Даже в салоне, если их использовать, он станет более красивым. Мощность всего 0.36W, но яркость впечатляет. Подойдут для большинства автомобилей с цоколем W5W.

Цена: 70 рублей

Купить Led-лампы для номерного знака и габаритных огней

Зарядная станция UGREEN на 4 порта

Зарядная станция UGREEN на 4 порта.

Мощное зарядное устройство на 65 Вт с технологией GaN позволяет одновременно заряжать четыре гаджета на высокой скорости. В конструкции три USB-C порта и один USB-A, поддерживается Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0, что делает девайс совместимым с ноутбуками, смартфонами и планшетами. Модель X559 от UGREEN использует нитрид галлия, который обеспечивает компактные размеры при высокой мощности и эффективное охлаждение. Сертификация RoHS, FCC и Евротест гарантирует безопасность использования. Доступна экспресс-доставка

Цена: 1600 рублей (с купоном)

Купить зарядную станцию UGREEN на 4 порта

Набор термоусадочных трубок 164 штуки

Набор термоусадочных трубок 164 штуки.

Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле.

Большой набор термоусадочных трубок в аккуратном кейсе, который решит кучу проблем с электропроводкой. 164 трубки разных размеров и цветов из полиолефина — материал качественный, не дубеет на морозе и хорошо садится при нагреве. Удобная сортировка по ячейкам избавляет от поисков нужного размера в куче мелочевки. Подойдет для изоляции соединений, маркировки проводов, мелкого ремонта техники.

Цена: 150 рублей

Купить набор термоусадочных трубок

Резиновые яйца

Резиновые яйца.

Резиновое прыгучее яйцо для розыгрышей и антистресса — выглядит как настоящее, а скачет как мячик, так что скучать не даст ни дома, ни в офисе. Сделанные из резины эти яйца — топовое решение для мини-аттракционов. Бренда нет, модель указана как Novelty Bouncy Eggs, но разве это важно, когда с ними можно придумать что-то интересное.

Цена: 100 рублей (с купоном)

Купить резиновые яйца

Внешний DVD‑привод для компьютера

Внешний DVD‑привод для компьютера.

Что продают на AliExpress по цене ниже рынка: 10 лучших товаров.

Дать вторую жизнь старым дискам помогает компактный USB‑привод с лотком, работает от одного кабеля USB 3.0/Type‑C, читает CD со скоростью до 24x и DVD до 8x, дружит с ноутбуками и ПК без доп. питания, корпус тонкий и легкий. Просто подключаешь и пользуешься. Особенно если есть старые архивы, в компьютер или ноутбук новый и в нем нет привода.

Цена: 1 450 рублей

Купить внешний DVD‑привод для компьютера

