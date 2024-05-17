Крутые товары с AliExpress для тех, кто умеет работать руками

Если вы снова в свободную минуту открыли AliExpress c целью купить что-то интересное и полезное, но ничего не нашли, то вам сюда. Мы еженедельно готовим крутые подборки и рассказываем о них вам. В этой «серии» мы решили не останавливаться на конкретной категории товаров, а выбрали самое интересное из того, что пригодится дома, на даче, на пикнике или в мастерской, если вы любите делать что-то своими руками. Все товары отобраны с повышенной привередливостью и должны вам понравиться.

Вентилятор вместо лампы

Этот вентилятор можно вкрутить в патрон вместо обычной лампочки. При этом без света вы не останетесь. Есть встроенный светодиодный светильник и сам вентилятор. Управляется прибор с пульта. Так можно будет немного погонять воздух в помещении, что пригодится летом, и не терять возможности функции освещения. Это интересный, необычный и полезный прибор.

Цена: 630 рублей

Купить вентилятор вместо лампы

Разъем USB-C для самоделок

Почему смартфоны на AliExpress и Ozon дешевле, чем в магазине

Если вы хотите установить дополнительный USB Type-C в корпус компьютера для зарядки гаджетов, врезать его в стол или в панель автомобиля, то вот именно то, что вы искали. Этот разъем оснащен коннектором, но его можно отрезать и смотать провода напрямую. Есть распорки для удобной установки. При такой цене апгрейд того места, куда установите, можно считать бесплатным.

Цена: 50 рублей

Купить разъем USB-C для самоделок

Карманный USB-переходник

Я лично часто сталкиваюсь с проблемой совместимости USB Type-C и обычного USB. Сейчас уже ко всем гаджетам кладут в комплект именно Type-C кабель. Просто вставляете его в этот переходник, а его в зарядник или любой другой порт, например, встроенный в панель автомобиля. Зарядка идет — все счастливы.

Цена: 50 рублей

Купить карманный USB-переходник

Отремонтировать молнию своими руками

Надо брать! Подборка отличных товаров с AliExpress, которые захочется купить.

Самая частая поломка молнии — отвалившаяся «собачка». Та самая часть, за которую вы ее тянете, и она двигается. В ателье с вас возьмут несколько сотен, если не тысяч рублей, за замену всей молнии. Еще неизвестно, какого качества она окажется. Тут будет просто небольшой карабин в виде той самой детали. Просто цепляете его на бегунок и готово. Выглядит очень прилично, установка не требует вообще никаких навыков — надо просто защелкнуть ее. Даже нитку в иголку вставить сложнее.

Цена: 120 рублей (комплект из 5 штук)

Купить ремкомплект для молнии

Защита телефона от пыли

У меня через несколько недель ношения телефона в кармане разъем забивается пылью и ворсинками. А у вас? Такая заглушка решит все проблемы. Просто вставляете ее в порт и все. Она будет почти незаметна, а перед зарядкой просто вытащите ее. Переживать за потерю не стоит, ведь даже минимальный комплект поставки включает пять заглушек. Есть комплект с десятью заглушками. На выбор доступен черный и белый цвета.

Цена: от 50 рублей

Купить защиту телефона от пыли

Подставки, чтобы холодильник не гудел

Топчик товаров с AliExpress, которые хочется купить, если не знаешь, что выбрать.

Всем знаком звук холодильника. Он противный и мешает не только вам, но и соседям снизу. Решить эту проблему помогут такие подставки. Устанавливает их под ножки, и они не только уменьшат уровень шума, но защитят пол. А если у вас гудит потолок, подарите их соседям сверху. Потом еще спасибо скажете.

Цена: 130 рублей

Купить подкладки под ножки холодильника

USB-светильник

Есть много разных лампочек, которые работают от USB, но эта, наверное, самая яркая. Просто вставляете ее в порт внешнего аккумулятора, компьютера или адаптера питания и получаете свет. Подойдет для ночника или в качестве фонарика в темное время суток. Свет не направленный, но это хорошо. Так можно использовать даже как источник света, когда вечером сидите на даче или засиделись на пикнике. Есть два варианта по мощности.

Цена: от 40 рублей

Купить USB-светильник

Монета в миллион рублей

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Это просто шуточная монета номиналом в 1 000 000 рублей. Естественно, она не является платежным средством, но ее можно подарить кому-то в качестве бонуса к основному подарку. На аверсе написано «Приговаривает достаток и благополучие». Забавная штука и не более того, но выглядит интересно.

Цена: 140 рублей

Купить монету в миллион рублей

Недорогая карта памяти microSD

Ставить такую карту куда-либо для хранения важных данных я бы не стал, выбрав что-то от более именитого производителя, но для хранения сериалов в телефоне это отличный вариант. Есть объем от 32 до 128 ГБ, и при такой невысокой цене это хорошая покупка. Больше сказать о ней нечего.

Цена: от 200 рублей

Купить карту памяти microSD

Столярный карандаш

10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые прокачают твою дачу в 2024 году.

Каждый, кто работал с деревом, знает, как сложно нанести линию для отпила. А если надо отметить точку для отверстия через другое отверстие, то вообще беда. Такой карандаш имеет узкую нижнюю часть. Писать им не удобно, но наметить линию или точку — просто идеально. На выбор есть разные цвета, сменные грифели и их комбинации.

Цена: от 160 рублей

Купить столярный карандаш