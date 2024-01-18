Крутые товары с AliExpress для тех, кто запутался и не может выбрать

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Артем Сутягин

Не знаю, как у вас, но когда я захожу на AliExpress, у меня буквально глаза разбегаются и хочется купить буквально все. Вот только часто привлекательный и кажущийся хорошим товар на деле оказывается полным хламом, который не приносит ничего, кроме разочарования из-за бесцельно потраченных денег. Чтобы вы не попадали в такую ловушку, мы еженедельно готовим для вас крутые подборки лучших товаров с этой популярной китайской площадки. Отбираем только самые интересные товары с самым высоким рейтингом.

Крутые товары с AliExpress для тех, кто запутался и не может выбрать. Если чувствуете себя так, мы вам поможем. Фото.

Если чувствуете себя так, мы вам поможем.

Удобная подставка для ноутбука

Удобная подставка для ноутбука. Хорошее место для ноутбука. Фото.

Хорошее место для ноутбука

Если вы, как и я, пользуетесь ноутбуком в качестве системного блока, подключая его к монитору, вам пригодится такая подставка. Благодаря ей компьютер стоит вертикально и почти не занимает места на столе. Заодно он лучше охлаждается, чем когда лежит в закрытом состоянии. А еще можно просто хранить его в таком положении между использованиями, опять же, чтобы он не занимал лишнего места. Есть подставки на одно и два устройства, если хотите ставить второй ноутбук или планшет. Сделана подставка из алюминия и имеет мягкие вставки в местах контакта с компьютером и столом. Ширина отверстия регулируется, чтобы можно было вставить любой компьютер.

Цена: от 1 450 рублей

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Магнитный держатель для телефона в машину

Магнитный держатель для телефона в машину. Подойдет для любого телефона. Фото.

Подойдет для любого телефона

ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые сильно подешевели после Нового года. Налетай!

Самая большая прелесть этого держателя, в отличие от остальных, в том, что он поддерживает MagSafe от iPhone. Если у вас любой другой смартфон, то можно приклеить металлический круг на чехол или корпус устройства. Просто приложите его, и оно будет держаться. А если решите купить iPhone, у вас уже будет нативное крепление для него в машине.

Цена: 1 475 рублей

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Хорошая веб-камера для компьютера

Хорошая веб-камера для компьютера. Вебка нужна каждому. Фото.

Вебка нужна каждому

Не все компьютеры оснащены веб-камерой, но время от времени она нужна всем. Эта модель выпускается Ugreen и предлагает высокое разрешением FullHD для самой качественной картинки. Как бонус вы получите автоматическую систему коррекции яркости и широкий угол обзора — 85 градусов. За захват звука отвечают два микрофона.

Цена: 2 400 рублей

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Автоматическая зубная щетка

Автоматическая зубная щетка. Удобная зубная щетка. Фото.

Удобная зубная щетка

Отличные товары с АлиЭкспресс дешевле 150 рублей, которые нужно купить уже сейчас.

Прошли времена, когда автоматическая зубная щетка была роскошью. Теперь это обычная вещь, которая позволяет более эффективно чистить зубы. Есть несколько цветов на выбор и защита от воды по стандарту IPX7. Для зарядки используется USB Type-C, который прячется за герметичной крышкой. 4 часа заряда хватит на месяц обычного использования. Проще говоря, ставьте ее на зарядку раз в месяц, и все будет хорошо.

Цена: 650 рублей

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Светодиодная лампа для рабочего места

Светодиодная лампа для рабочего места. С такой лампой будет светло и комфортно. Фото.

С такой лампой будет светло и комфортно

Выбор настольной лампы — не самая простая задача. Одна светит хорошо, но немного слепит, попадая в глаза, а другая не слепит, но и светит так себе. Эта лампа высокая и вытянутая, чтобы равномерно заливать светом весь стол. Из-за того, что она находится выше линии зрения, она не будет слепить, а значит, работать вам будет более комфортно даже в течение долгого времени.

Цена: 2 760 рублей

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Мощный пауэрбанк для ноутбука

Мощный пауэрбанк для ноутбука. Зарядит все, что угодно. Фото.

Зарядит все, что угодно

Полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые пригодятся тебе в 2024 году.

Заряжать ноутбук от внешнего аккумулятора можно! Главное выбрать правильный аксессуар. Например, такой, мощностью 100 Вт. Емкость встроенной батареи составляет 20 000 мАч, чего хватит на несколько зарядок смартфона или не меньше двух зарядок небольшого ноутбука. Размер зарядника не самый большой, а корпус плоский, чтобы у вас всегда была возможность кинуть его в сумку или рюкзак.

Цена: 6 100 рублей

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Складная подставка для смартфона и планшета

Складная подставка для смартфона и планшета. Можно поставить и ноутбук, и планшет. Фото.

Можно поставить и ноутбук, и планшет

Такая подставка в сложенном состоянии почти не занимает места и легко уместится в кармане. Когда вы ее разложите, на ней можно разместить смартфон, а на более крупной версии — планшет. Есть возможность регулировки угла и даже высоты установки. Все точки контакта с гаджетом прикрыты мягкими накладками, чтобы предотвратить скольжение и повреждения корпуса.

Цена: 1 200 рублей

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Массажер для шеи

Массажер для шеи. Вечный кайф. Фото.

Вечный кайф

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Как же порой хочется, чтобы кто-то помог размять плечи и шею, ведь самому руками сделать это невозможно. Если вам некого попросить или хочется делать это в гордом одиночестве, такой шарф для вас идеален. Он не устает и работает столько, сколько вам будет надо. Вам не придется притягивать его к себе. Просто положите руки в специальные карманы и расслабьтесь. Так вы и рукам место найдете, и нужное давление создадите.

Цена: 3 250 рублей

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Переключатель HDMI

Переключатель HDMI. Работает в обе стороны. Фото.

Работает в обе стороны

Если у вас есть несколько устройств, которые надо подключить к одному экрану, или несколько экранов, которые подключаются к одному компьютеру/ноутбуку/приставке, вам обязательно нужен такой переключатель. Просто подключите в него все свои устройства и нажатием кнопки меняйте источник или целевой экран, в зависимости оттого, в какую сторону вы все это подключите.

Цена: 1 900 рублей

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