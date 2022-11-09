Крутые товары с AliExpress. которые вы могли пропустить

И снова пришло время поговорить о крутых товарах с AliExpress, аналоги которых не всегда легко найти на просторах российских магазинов. А если и получится это сделать, то ценник сразу станет таким, что у вас отпадет всякое желание покупать их. Да и зачем платить больше, если можно заплатить в два раза меньше?! Чтобы вы не сталкивались с подобными проблемами, мы и публикуем еженедельные подборки того, что уже сами купили, только заказали или хотим заказать на AliExpress. На этот раз снова не будем ограничиваться какой-то одной темой и предложим вам широкий выбор самых разных товаров как по цене, так и по своей сути.

Хороший геймпад с Алиэкспресс

Игровые аксессуары часто стоят отдельной строкой на рынке гаджетов. Особенно, когда речь идет о хороших геймпадах. Эта модель решает многие проблемы, так как стоит очень недорого, но при этом предлагает хорошие характеристики. Внешне этот геймпад похож на ставший уже классическим Dual Shock от PlayStation 4. Подключить его можно почти ко всему. Это делает его очень ценной покупкой. Есть две версии с быстрой доставкой по России, а если вы готовы подождать, то можете выбрать вариант поставки с чехлом — его привезут из Китая.

Цена: 1 250 рублей

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Большой графический планшет для компьютера

Еще больше крутых подборок можно найти в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы"

Если вы любите рисовать или хотя бы время от времени обрабатываете фотографии, то для вас просто незаменим будет графический планшет. Конкретно этот имеет большой размер — 10х6,25 дюйма. С его помощью можно рисовать, обрабатывать фотографии и проводить презентации. Для еще большего удобства есть десять физических кнопок быстрого доступа. Кто использовал такую вещь по прямому назначению, уже не сможет работать без нее. Для удобства транспортировки в комплекте есть чехол, а для большей долговечности — несколько сменных насадок для стилуса.

Цена: 3 480 рублей

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Большой коврик для мыши в японском стиле

Коврик для мыши просто незаменим на некоторых типах столов. А еще он позволяет не царапать его поверхность. Когда он маленький, это ограничивает движения и мешает сосредоточиться на работе или игре. С таким большим ковриком проблем будет меньше. Он выпускается в нескольких цветах и в двух размерах — 220х180 мм и 600х350 мм. Цена зависит от размера. Но в любом случае она не очень высокая для такого удобного и стильного аксессуара. Особенно, если вам нравится японский стиль и драконы.

Цена: от 270 рублей

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Светодиодная подсветка для телевизора и интерьера

Товары с AliExpress, которые я уже заказал и вам советую.

Сейчас сделать интерьер более стильным стало как никогда просто. Достаточно лишь подсветить старые обои или скучные стены. Заодно помещение наполнится легким свечением, которое точно не будет лишним, если высмотрите телевизор или сидите за компьютером поздно вечером. Такая подсветка имеет длину от 0,5 до 5 метров, управляется через приложение и может светить любым цветом в диапазоне RGB (насколько это возможно). За такие деньги точно надо брать и пробовать в своем интерьере.

Цена: от 216 рублей

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Как правильно хранить кабели

Кабели стали большой проблемой для нашего времени. Даже несмотря на попытки унифицировать их, мы все равно имеем огромное количество зарядных и прочих ”шнурков”. Проще всего хранить их в специальной сумке, вроде такой. Она плоская и закрывается на молнию. Внутри есть несколько карманов для хранения всех кабелей по отдельности. С ней у вас не просто все будет на своих местах, но и, если вы соберетесь в поездку, вам не придется искать нужный провод по всему рюкзаку или чемодану.

Цена: 200 рублей

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Удобное крепление для монитора

Товары с AliExpress, которые понравятся почти всем.

Когда монитор стоит на столе, он занимает немало места. Решением этой проблемы будет подвес. Этот крепится на край стола и на него вешается сам монитор. Теперь вы можете регулировать его как угодно. Например, сделать выше, ниже или вообще отвернуть в сторону. В небольших помещениях многие используют такой подвес для того, чтобы работать или играть за монитором, а потом разворачивать его к дивану и превращать в телевизор. Поддерживаются даже большие экраны с диагональю до 30 дюймов.

Цена: 1 600 рублей

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Умная розетка с работой через Wi-Fi

Умная розетка нужна для того, чтобы удаленно управлять электроприборами. Например, подключите через нее торшер и сможете управлять им смартфоном/голосом. Также можно пользоваться такой розеткой с гирляндами, климатической техникой и даже с утюгом, чтобы не переживать за то, выключен ли он. А еще такая розетка позволяет контролировать потребление электричества и работает с Алисой. Через нее можно даже подключать чайники, водонагреватели и кондиционеры.

Цена: 343 рубля

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Подставка для наушников

Топ-10 крутых товаров с AliExpress на каждый день.

С такой подставкой можно легко и просто хранить наушники там, где вы чаще всего ими пользуетесь. Просто ставите на стол (или куда-нибудь еще) этот строгий столбик и вешаете на его верхнюю часть наушники. Гаджет не поражает функциональностью, но выполняет одну очень важную функцию. С ним ваши наушники больше не будут просто валяться кое-как.

Цена: 310 рублей

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Сменные ремешки для Xiaomi Mi Band

Ну, а завершим, пожалуй, довольно востребованной штукой, о которой было сказано много слов, но она никогда не будет лишней. Это сменные ремешки для самого популярного трекера — Xiaomi Band. Конкретно эти подходят для пятого поколения и с некоторым нюансами подойдут для ряда других моделей. На выбор доступно 23 цвета, а при такой цене их можно купить несколько и менять в зависимости от настроения.

Цена: 45 рублей

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