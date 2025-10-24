Крутые товары с AliExpress, которые вы закажете себе и друзьям

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Наша новая подборка неожиданных находок с AliExpress объединяет девайсы для разных ситуаций — от путешествий до технического творчества. Здесь собраны как практичные решения вроде наклеек на автомобильные тормозные суппорты и держателей для смартфонов, так и мелочи для тех, кто ценит оригинальность. Каждая позиция имеет высокий рейтинг от реальных покупателей, а ее цена аозволит большинству купить и попробовать ее в деле.

Крутые товары с AliExpress, которые вы закажете себе и друзьям. На AliExpress всегда есть что-то интересное. Фото.

На AliExpress всегда есть что-то интересное

Детектор скрытых камер

Детектор скрытых камер. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Многофункциональный гаджет для поиска шпионских устройств поможет обнаружить скрытые камеры, GPS-трекеры и прослушку, например, в гостинице или съемной квартире. Девайс оснащен инфракрасным сканером и световыми индикаторами, которые реагируют на обнаружение подозрительных устройств. Особенно актуален для тех, кто хочет быть уверенным в своей приватности. Модель F911 имеет сертификацию CE, FCC и RoHS, что говорит о соответствии международным стандартам. Компактный размер позволяет брать детектор с собой в поездки.

Цена: 5100 рублей

Купить детектор скрытых камер

Защитное покрытие для шин

Защитное покрытие для шин. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Разные товары с AliExpress, которыми можно пользоваться с кайфом.

Спрей для долговременной защиты и блеска резины создает гидрофобный эффект на поверхности колес. Объем флакона 300 мл, также доступны варианты на 50 и 100 мл. Средство не просто придает шинам насыщенный черный цвет, но и защищает от растрескивания и старения резины. Пластиковые детали тоже можно обработать этим составом. Формула восстанавливает внешний вид покрышек и создает защитный слой, который держится несколько недель.

Цена: 700 рублей

Купить защитное покрытие для шин

Брошь с юмористической надписью

Брошь с юмористической надписью. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Металлическая брошка с надписью TRUST ME I’M AN ENGINEER станет отличным подарком для тех, кто связан с технической сферой. Изделие выполнено из цинкового сплава в стильном черно-оранжевом дизайне. Подойдет для украшения одежды, рюкзака или сумки. Модель отличается качественным исполнением и прикольным месседжем, ставшим мемом, который оценит любой технарь. Размер компактный, а крепление надежное, так что брошь не потеряется в самый неподходящий момент.

Цена: 100 рублей

Купить брошь с юмористической надписью

Держатель для телефона на лямку рюкзака

Держатель для телефона на лямку рюкзака. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Регулируемый держатель-зажим крепится на рюкзак или ремень и позволяет носить смартфон всегда под рукой или снимать видео от первого лица. Конструкция подходит даже для iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra и других крупных моделей. Удобная штука для треккинга, съемки влогов или просто активного образа жизни, когда нужен быстрый доступ к телефону. Крепление изготовлено из прочного ABS-пластика.

Цена: 400 рублей

Купить держатель для телефона на лямку рюкзака

Док-станция для жестких дисков

Док-станция для жестких дисков. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Устройство для одновременной работы с двумя жесткими дисками формата 2,5 и 3,5 дюйма упрощает жизнь тем, кто работает с большими объемами данных. Скорость передачи 1 гигабайт за 2 секунды делает копирование файлов быстрым процессом. Модель поддерживает функцию клонирования дисков в один клик, что удобно при апгрейде системы. Прямое подключение без переходников и эффективное охлаждение исключают перегрев во время долгой работы. Питание 12V/3A обеспечивает стабильную работу даже с энергоемкими дисками.

Цена: 2500 рублей

Купить док-станцию для жестких дисков

Держатель для телефона в самолет

Держатель для телефона в самолет. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Классные гаджеты с AliExpress, на которые действует скидка.

Эта портативная подставка крепится на откидной столик в самолете и держит смартфон под нужным углом во время полета. Складная конструкция позволяет занимать минимум места в сумке или кармане. Регулируемое крепление подходит для разных моделей телефонов и планшетов. С таким креплением не надо держать устройство в руках весь полет или открывать ради этого столик. Модель особенно зайдет тем, кто часто летает и любит смотреть сериалы в дороге.

Цена: 300 рублей

Купить держатель для телефона в самолет

Брошь с пиксельным динозавром Google

Брошь с пиксельным динозавром Google. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Миниатюрный значок в стиле ретро-игр выполнен из цинкового сплава и отлично дополнит образ любителей олдскульных видеоигр. Брошь изображает динозавра в 8-битной графике, что сразу вызывает ностальгию по временам денди и тетриса или временам, когда Google Chrome не грузит страницу и предлагает сыграть в игру. Можно крепить для украшения джинсовки, рюкзака или шапки. Унисекс-дизайн делает брошь универсальным подарком для гиков любого возраста. Качество исполнения на высоте, крепление надежное.

Цена: 50 рублей

Купить пин с пиксельным динозавром

Наклейки Brabus на тормозной суппорт

Наклейки Brabus на тормозной суппорт. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Товары с AliExpress, которые заинтересуют почти всех.

Комплект из шести термостойких наклеек для тормозных суппортов придаст автомобилю спортивный вид. Доступны три размера и разные цвета — черный, белый, красный, синий, золотистый и серебристый. Стикеры изготовлены из ПВХ и выдерживают высокие температуры, так что не отклеятся и не выгорят. Логотип Brabus ассоциируется с тюнингом Mercedes, но наклейки подойдут на любую машину. Установка элементарная — просто клеишь на чистую поверхность суппорта.

Цена: 250 рублей

Купить наклейки Brabus на тормозной суппорт

Зарядная станция UGREEN на 4 порта

Зарядная станция UGREEN на 4 порта. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Мощное зарядное устройство на 65 Вт с технологией GaN позволяет одновременно заряжать четыре гаджета на высокой скорости. В конструкции три USB-C порта и один USB-A, поддерживается Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0, что делает девайс совместимым с ноутбуками, смартфонами и планшетами. Модель X559 от UGREEN использует нитрид галлия, который обеспечивает компактные размеры при высокой мощности и эффективное охлаждение. Сертификация RoHS, FCC и Евротест гарантирует безопасность использования. Доступна экспресс-доставка

Цена: 1600 рублей (с купоном)

Купить зарядную станцию UGREEN на 4 порта

Теги
Новости по теме
Зачем смартфонам Samsung нужен стилус S Pen
Вышли Nothing Ear (3): наушники получили футляр с двумя микрофонами. Для чего они нужны?
Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги
Лонгриды для вас
Обзор UGREEN EchoBuds Magic: беспроводные наушники с экраном и классным звуком

Еще несколько лет назад производители беспроводных наушников достигли максимума. Все поставили последнюю версию Bluetooth и завезли продвинутые кодеки LDAC и LHDC, а потому, кажется, мериться им уже нечем. Отчасти это так, но разного рода эксперименты продолжаются. Так, одни производители меняют форму устройства, а другие, как UGREEN, пытаются переизобрести сам принцип взаимодействия с беспроводными наушниками. И, похоже, задумка получается успешной.

Читать далее
10 уникальных товаров с AliExpress для тех, кто давно ничего не покупал

Когда возникает желание что-то купить на AliExpress, основной трудностью становится выбор. С одной стороны, площадка предлагает что угодно, но с другой стороны - хочется не переплатить, не ошибиться с качеством и взять что-то важное. Чтобы облегчить вам процесс покупки товаров на AliExpress, мы еженедельно публикуем интересные подборки на нашем сайте. В этот раз мы не стали ограничиваться одной темой, а собрали товары из разных категорий, чтобы каждый мог найти что-то по своему усмотрению и не пожалеть.

Читать далее
10 товаров с тысячами положительных отзывов на AliExpress. Их заказывают не глядя, и правильно делают!

Подавляющее большинство товаров на AliExpress — однодневки без отзывов или парой-тройкой накрученных китайскими ботами комментариев. Заказывая такие вещи, мы рискуем либо разочароваться в них, либо вообще получить вместо обещанного гаджета брусок мыла. Но наряду с таким откровенным обманом есть много товаров с хорошими отзывами, которые прошли проверку реальными людьми и смело могут рекомендоваться к покупке.

Читать далее
Новости партнеров
Биткоин снова опустился до 108 тысяч долларов. Аналитики ждут необычный медвежий тренд для крипты
Биткоин снова опустился до 108 тысяч долларов. Аналитики ждут необычный медвежий тренд для крипты
Какой самый сильный страх человека, после боязни смерти?
Какой самый сильный страх человека, после боязни смерти?
MacBook Pro M5 стал на 290% быстрее в играх. Мог бы еще лучше, если бы не одно &#171;но&#187;
MacBook Pro M5 стал на 290% быстрее в играх. Мог бы еще лучше, если бы не одно «но»