Купите это немедленно! Крутые гаджеты для дома

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Иван Герасимов 0

Иногда кажется, что покупать совершенно нечего — ведь все есть! Стиральная машинка, умная колонка, холодильник с Wi-Fi. Даже роботизированная собака спит возле порога. Что еще нужно для счастья? Не торопитесь с выводами! Подобрали для вас классные гаджеты, которыми обязательно стоит обзавестись. В этой подборке вспомнили обо всех: о кофеманах, любителях поспать, а также о тех, кто любит растения и свежий воздух. Готовы? Мы начинаем рассказывать о необычных гаджетах!

Гаджетов для дома много не бывает. Как сделать жизнь еще удобнее?

Портативная кофеварка

Теперь любой кофе можно приготовить в такой портативной кофеварке

Моя знакомая недавно интересовалась, какую капсульную кофемашину приобретать. Честно говоря, сложно выбрать: они все одинаковые. К сожалению, она уже сделала свой выбор, не узнав о существовании такого компактного варианта! Представляете, этот гаджет умеет делать кофе тремя способами: можно заварить молотый кофе или использовать капсулы формата Dolce Gusto или Nespresso. Гаджет быстро нагревает кофе, благодаря чему вы не услышите дребезжания как от привычной кофемашины. Все упаковано в классный фирменный чемоданчик, в том числе, необходимые адаптеры и провода, чтобы готовить кофе в любой ситуации. Обратите внимание, что цена зависит от комплекта.

Цена: 4505 рублей

Портативная капсульная кофеварка

Удобный увлажнитель воздуха

Такой увлажнитель воздуха удобно взять с собой в путешествие

До знакомства с увлажнителем воздуха мне казалось, что это какая-то блажь. Что не так с влажностью воздуха? Оказалось, что практически всё: что зимой, что летом воздух в квартире оставляет желать лучшего. Особенно зимой, когда припекают радиаторы отопления. Увлажнитель воздуха не только улучшит атмосферу в квартире, но и сделает ваш сон лучше. Основное отличие этого устройства от традиционных «бачков» — его компактность. Достаточно опустить увлажнитель в емкость с водой, а дальше техника все сделает за вас. Цена зависит от комплекта поставки, но оно того стоит!

Цена: от 462 рублей

Портативный увлажнитель воздуха

Классная мини-кофемашина

С такой кофемашинкой вас всегда будет ожидать утренний эспрессо

Это ручной вариант для любителей традиционного молотого кофе. Давайте посмотрим правде в глаза: капсульные кофейные напитки никогда не смогут нам заменить привычный способ приготовления. Добавьте молотый кофе, налейте в резервуар воду, поверните рукоятку, создав внутри необходимое давление — готово! Ваш утренний эспрессо в любом месте. Сам девайс сделан из нержавеющей стали и весит всего 300 г. В комментариях очень хвалят это приспособление.

Цена: 1710 рублей

Мини-кофемашина

Необычная акваферма Xiaomi

Акваферма украсит ваш дом

Давно хотели украсить свой дом чем-то необычным, но не могли выбрать что-то подходящее? Не беспокойтесь: обо всем давно уже позаботились ребята из Xiaomi. Классная акваферма позволит одновременно выращивать растения и поселить рыбок в аквариуме. В устройстве есть система фильтрации, приятная светодиодная подсветка и сенсорное управление. В общем, и красиво, и полезно. Жаль, что рыбки в комплект не входят. Надо брать!

Цена: 3250 рублей

Акваферма Xiaomi

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Настольный нагреватель для кружки

Как нагреть остывший кофе? Проще простого!

Не знаю, как вы, но мы в редакции AndroidInsider.ru работаем с таким рвением и скоростью, что даже кофе, порой, выпить некогда. Видимо, я знаю, что подарю своим коллегам на Новый год — нагреватель, который работает от USB. Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы холодный кофе снова пришел в себя. Кстати, есть разные цветовые варианты и подарочные комплекты — идеальный подарок для занятых людей.

Цена: от 640 рублей

USB-нагреватель

Зубная щетка из будущего

Кажется, придется переучиваться чистить зубы

Признаюсь, пришлось долго всматриваться в изображения, чтобы понять принцип работы. Пожалуй, эта щетка — из области фантастики. Но качество исполнения и материал подкупают. Есть несколько моделей жесткости — выбирайте для себя и своих близких. Кстати, у гаджета защита от воды по стандарту IPX7 — за сохранность можно не переживать.

Цена: 1063 рубля

Необычная зубная щетка

Многофункциональная подушка

Разобраться с этой подушкой будет проще простого

Забудьте все, что вы знали о привычных подушках — китайские выдумщики создали кое-что поинтереснее. Они взяли надувную подушечку, с которой удобно в дороге, добавили туда функцию массажа и аккумулятор, чтобы не было необходимости в проводах. С такой штукой можно позволить себе шейно-воротниковый массаж где угодно. Он разомнет и избавит от усталости, а необычная М-образная конструкция защитит вашу шею во время сна. Да что уж там: положите ее на стол, чтобы немного поспать на рабочем месте, она подойдет для этого! Не забудьте обратить внимание на комплект поставки.

Цена: 1100 рублей

Необычная зубная щетка

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