Легендарные смарт-часы Pebble возвращаются на рынок

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Артем Сутягин

Поклонники носимых устройств получили долгожданную новость о возрождении легендарного бренда Pebble. Компания Core Devices успешно восстановила права на использование торговой марки, что позволяет выпускать новые смарт-часы под знаменитым названием. Когда-то они были очень популярны, но будут ли они снова пользоваться спросом посе такого большого перерыва?

Легендарные смарт-часы Pebble возвращаются на рынок. Эти часы — часть легенды. Изображение: Youtube. Фото.

Эти часы — часть легенды. Изображение: Youtube

Возвращение Pebble

Генеральный директор Core Devices Эрик Мигиковски поделился радостной новостью о том, что процесс восстановления бренда Pebble прошел неожиданно гладко. Ранее разрабатываемые компанией модели Core 2 Duo и Core Time 2 теперь получили новые названия — Pebble 2 Duo и Pebble Time 2 соответственно.

Это событие стало важной вехой в истории возрождения культового бренда, который завоевал сердца многих пользователей благодаря своей уникальной философии создания носимых устройств.

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История бренда Pebble

В начале прошлого десятилетия Pebble заняла особое место среди пионеров рынка носимых устройств. Компания предложила инновационный подход к созданию смарт-часов, который отличался от решений крупных технологических гигантов.

История бренда Pebble. Когда-то многие хотели такие часы. Может быть и теперь захотят. Изображение: IXBT. Фото.

Когда-то многие хотели такие часы. Может быть и теперь захотят. Изображение: IXBT

Однако даже наличие преданной пользовательской базы не смогло обеспечить компании достаточной конкурентоспособности в борьбе с такими гигантами, как Fitbit, Apple и Samsung. Эти компании обладали значительно большими ресурсами для развития и продвижения своих продуктов.

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Кто купил Pebble

В 2016 году произошло знаковое событие — Pebble стала частью Fitbit. Это приобретение было логичным шагом для Fitbit, стремившейся расширить свое портфолио носимых устройств. Впоследствии Google приобрела Fitbit, получив тем самым контроль над активами Pebble.

Долгое время казалось, что бренд Pebble навсегда исчезнет с рынка, став лишь частью истории развития носимых технологий. Однако события этого года показали, что у легендарной марки есть второй шанс.

Смарт-часы с открытым исходным кодом

Ключевым моментом в возрождении Pebble стало решение Google сделать открытым исходный код программного обеспечения бренда. Это решение открыло новые возможности для энтузиастов и разработчиков, желающих продолжить развитие экосистемы Pebble.

Смарт-часы с открытым исходным кодом. Google успела повладеть Pebble. Фото.

Google успела повладеть Pebble

Эрик Мигиковски, имеющий глубокую связь с брендом, воспользовался этой возможностью и объявил о планах возрождения Pebble. Однако на начальном этапе у него не было прав на использование торговой марки, что привело к созданию устройств под названиями Core 2 Duo и Core Time 2.

Теперь, когда права на бренд Pebble восстановлены, компания Core Devices может полноценно развивать продуктовую линейку под знаменитым названием. Возрождение Pebble происходит в условиях высококонкурентного рынка носимых устройств, где доминируют Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и другие решения от крупных производителей. Однако у бренда есть свои уникальные преимущества, включая открытую экосистему и преданную пользовательскую базу.

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Успех возрожденного бренда будет зависеть от способности команды Core Devices предложить инновационные решения, которые смогут конкурировать с современными смарт-часами по функциональности, при этом сохраняя уникальную философию Pebble.

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