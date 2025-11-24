Лучшее время для покупки смартфона: POCO X7 Pro и POCO M7 со скидками к “Черной пятнице”

Российская распродажа “Черная пятница” давно стала отличным моментом для выгодных покупок, а в этом году особенно радует огромными и честными скидками. В честь акции компания POCO подготовила предложение, которое нельзя пропустить, а мы прошлись по AliExpress и нашли самые привлекательные цены на смартфоны. Налетайте, пока все не разобрали.

Лучшее время для покупки смартфона: POCO X7 Pro и POCO M7 со скидками к “Черной пятнице”. Отличные смартфоны по хорошей цене. Фото.

Отличные смартфоны по хорошей цене

Производитель предлагает по крупной скидке сразу несколько моделей, среди которых популярные POCO X7 Pro и POCO M7. Эти смартфоны закрывают все важные задачи: от высокой производительности до рекордной автономности. И каждая модель привлекательна по-своему.

Мощный и недорогой POCO X7 Pro — топ за свои деньги

POCO X7 Pro создан для тех, кто хочет получить от смартфона максимум, не переплачивая за полноценный флагман. Это тот редкий случай, когда устройство ощущается дорогим уже с первого прикосновения. AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления обеспечивает контрастную, яркую и плавную картинку, так что ее по достоинству оценят и геймеры, и те, кто постоянно сидит в соцсетях или просто любит быстро скроллить ленту.

Мощный и недорогой POCO X7 Pro — топ за свои деньги. Кому топ за минимум денег? Фото.

Кому топ за минимум денег?

Производительность тоже на уровне: система оптимизирована так, чтобы смартфон работал стабильно, быстро и отзывчиво в любых задачах. Здесь особенно выделяется производительный чип Dimensity 8400 Ultra, который в ряде сценариев обходит даже некоторые флагманские процессоры. Особенно если взять версию с 8 ГБ оперативной памяти (в базе идет 6 ГБ).

ХарактеристикиPOCO X7 Pro
Дисплей6,67″ AMOLED, разрешение 2712×1220, частота обновления 120 Гц
ПроцессорMediaTek Dimensity 8400 Ultra
Аккумулятор6000 мА*ч
Камеры50 МП (основная) + 8 МП (вспомогательная)
Вес195 г

Фотографировать на X7 Pro: одно удовольствие. Основная камера на 50 МП обладает высокой светочувствительностью, а алгоритмы ИИ корректно подстраивают цвета и освещение, делая снимки живыми, детальными и сочными.

В итоге X7 Pro становится отличным вариантом для тех, кто хочет современный, мощный и просто приятный смартфон. Тем более что в “Черную пятницу” модель стала еще привлекательнее: ее можно купить по скидке примерно на 10 тысяч рублей дешевле обычной цены.

Купить POCO X7 Pro за 15 993 рубля

Кому подойдет бюджетный POCO M7

Настоящей неожиданностью сезона стал POCO M7. Смартфон разрушает миф о том, что доступные модели обязательно чем-то жертвуют. Здесь установлен огромный аккумулятор на 7000 мА*ч, которого легко хватает на два дня активного использования без подзарядки.

Кому подойдет бюджетный POCO M7. Дешевле нормальный смартфон вы уже не найдете. Фото.

Дешевле нормальный смартфон вы уже не найдете

Это идеальный вариант для студентов, путешественников и старшего поколения. Словом, всех, кому важна максимальная автономность. Быстрая зарядка на 33 Вт, идущая в комплекте, позволяет быстро восстановить заряд.

ХарактеристикиPOCO M7
Дисплей6,9″ FHD+ с частотой обновления до 144 Гц
ПроцессорSnapdragon 685 (6 или 8 ГБ ОЗУ)
Аккумулятор7000 мА*ч
Камера50 МП
Вес224 г

Экран тоже впечатляет: 6,9-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 144 Гц делает интерфейс очень плавным, так что смартфон ощущается на уровне более дорогих моделей. Социальные сети, фильмы и игры выглядят ярко, четко и очень динамично.

Цена же составляет чуть больше 6 тысяч рублей, что делает POCO M7, пожалуй, лучшим предложением в бюджетном сегменте: аналогов за эти деньги действительно не найти. И при всем этом устройство выглядит аккуратно и современно.

Купить POCO M7 за 6779 рублей

Какой POCO купить в России

Если вам нужна максимальная плавность, отличная камера и ощущение мини-флагмана, то выбирайте POCO X7 Pro. А если хотите надежный, долгоиграющий смартфон по минимальной цене, POCO M7 станет идеальным вариантом.

“Черная пятница” сейчас лучшее время, чтобы наконец купить смартфон, о котором вы давно задумывались. В этом году есть редкая возможность выбрать современную модель под любые задачи и при этом существенно сэкономить.

