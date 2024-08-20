Лучшие беспроводные пылесосы для сухой и влажной уборки, которые реально моют полы

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Герман Вологжанин

Согласитесь, хочется, чтобы пылесос не только собирал мелкий мусор с пола, но и отмывал поверхность от въевшихся пятен. Однако на практике нам приходится идти на компромиссы. Роботы-пылесосы, как правило, обладают низкой мощностью всасывания, а модели для влажной уборки в большинстве своем просто елозят тряпкой, оставляя после себя грязь и разводы. К счастью, есть исключения, которые мы собрали в рейтинг беспроводных пылесосов для сухой и влажной уборки 2024 года.

Лучшие беспроводные пылесосы для сухой и влажной уборки, которые реально моют полы. Пылесосы, способные отмыть пол от въевшихся пятен, а не только поводить тряпкой. Фото.

Пылесосы, способные отмыть пол от въевшихся пятен, а не только поводить тряпкой

Моющий пылесос Dreame H12 Core

Dreame H12 Core — отличный пример моющего вертикального пылесоса 2024 года. Он оснащен резервуарами для чистой и грязной воды, а на полу прибор наводит чистоту за счет щетки-валика, которая вращается с высокой скоростью.

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Как пылесос для влажной уборки Dreame H12 Core проявляет себя выше всяких похвал, предлагая два режима работы (авто и отсос) и чистящее средство в комплекте, что немного удивляет, учитывая стоимость устройства. Вместе с тем есть определенные нюансы, касающиеся сухой уборки.

Моющий пылесос Dreame H12 Core. Dreame H12 Core моет пол и самого себя. Фото.

Dreame H12 Core моет пол и самого себя

Цена: от 18 788 ₽

Купить Dreame H12 Core

Dreame H12 Core можно воспринимать как вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки, но только на гладких поверхностях. Щетка-валик не подходит для работы с коврами, а потому их, скорее всего, придется чистить чем-то иным.

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В остальном придраться к пылесосу Dreame H12 Core невозможно. Мало того, что он сам регулирует уровень мощности и работает на одном заряде 25 минут, так еще обладает станцией для самоочистки. Поэтому отмывать щетку-валик не придется.

Dreame H12 Dual — лучший пылесос для сухой и влажной уборки

Намного более продвинутой моделью является Dreame H12 Dual. Это в полной мере моющий пылесос для сухой и влажной уборки, так как представляет собой устройство гибрид. Помимо резервуаров для чистой и грязной воды, а также валика, в комплект поставки включена удлинительная трубка и турбощетка, идеально справляющаяся с уборкой ковров. Правда, такая функциональность заставляет платить больше, чем за обычный вертикальный моющий пылесос.

Dreame H12 Dual — лучший пылесос для сухой и влажной уборки. Это самая продвинутая модель, которая подходит для уборки любой поверхности. Фото.

Это самая продвинутая модель, которая подходит для уборки любой поверхности

Цена: от 37 704 ₽

Купить Dreame H12 Dual

Стоит ли оно того? Пожалуй, да. Ведь в лице Dreame H12 Dual мы получаем два пылесоса. Один — для сухой, второй — для влажной уборки. И этим возможности и без того продвинутой модели не ограничиваются.

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Прибор имеет информативный дисплей, наглядно показывающий уровень загрязнения, конструкция насадки с валиком исключает наличие мертвых зон во время мойки пола, а станция самоочистки не только отмывает щетку, но и сушит ее. Все это вкупе с мощным двигателем (520 об/мин), автономностью до 60 минут и разнообразием насадок делает из Dreame H12 Dual лучший беспроводной пылесос, который решает абсолютно любые задачи.

Dreame H11 Core — недорогой моющий пылесос

Dreame H11 Core, напротив, является максимально простым пылесосом для сухой и влажной уборки. Но это не значит, что он плох. Совсем нет! Он обладает достаточной мощностью всасывания, позволяющей отмывать полы от въевшихся загрязнений и выполнять сухую уборку гладких поверхностей, а еще имеет станцию самоочистки, как у более дорогих моделей.

Dreame H11 Core — недорогой моющий пылесос. Недорогая модель, способная отмыть пол на «5+». Фото.

Недорогая модель, способная отмыть пол на «5+»

Цена: от 14 724 ₽

Купить Dreame H11 Core

По сути, Dreame H11 Core — это слегка упрощенная версия Dreame H12 Core. Модель 11-го поколения чуть меньше работает от одного заряда (22 минуты вместо 25), а также лишена функции автоматической регулировки мощности всасывания. Только и всего.

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Какой вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки купить

Если в вашем доме мало ковров или уже есть мощный пылесос для сухой уборки, выбирайте между Dreame H11 Core и Dreame H12 Core. Единственное существенное отличие между этими моделями — наличие автоматической регулировки мощности. Она есть только у моющего пылесоса 12-го поколения.

Какой вертикальный пылесос для сухой и влажной уборки купить. Выбирайте наиболее подходящую модель в зависимости от своих потребностей. Фото.

Выбирайте наиболее подходящую модель в зависимости от своих потребностей

Dreame H12 Dual подойдет тем, кому нужен беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки, подходящий для работы на любой поверхности. Наличие маленькой турбо-щетки позволяет использовать его в том числе для очистки мягкой мебели, а конструкция-трансформер делает из него сразу два устройства разной направленности, чем и объясняется довольно высокая цена Dreame H12 Dual.

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