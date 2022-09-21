Лучшие фонари, светильники и гирлянды с AliExpress

AliExpress — неисчерпаемый источник любых товаров. Прежде всего тех, которые сложно найти где-то в другом месте, или тех, которые в других местах стоят очень дорого. Мы еженедельно публикуем подборки самых интересных товаров с AliExpress и на этой неделе решили остановиться на осветительных приборах. Собрали не только настольные лампы, светильники и мобильные средства освещения на батарейках, но и те, что относятся к украшениям. Их можно купить к нНовому году, заказав их сейчас заранее, чтобы их успели доставить. Выбирайте то, что вам нравится — время доставки иногда будет очень приятным.

Лампочка-светильник с USB

Такая лампочка подойдет всем, кто хочет посидеть на природе при уютном освещении прибора типа ”висит груша…”, но не имеет возможности подключение полноценного электропитания. Достаточно иметь Power Bank и подключить к нему пару таких лампочек. Если у вас просто нет патрона под обычную лампу, но есть розетка, то еще проще. Покупаете несколько ламп, адаптер питания с 4-5 портами и подключаете нормальное освещение в гараже, на даче или в других местах. Петля сверху позволит повесить ее на любой гвоздь или ветку.

Цена 110 рублей

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Ночник с USB

Эта лампочка не потянет на полноценный осветительный прибор, но может стать хорошим ночником или элементом декора. Тут все еще проще. Включаем ее в любой USB, и она светит. Можно воспользоваться адаптером питания от розетки, USB-розеткой, портом компьютера, внешним аккумулятором. А за такие деньги даже на пробу можно взять несколько штук.

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Цена: 40 рублей

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Неоновая вешалка

Такая неоновая вешалка придаст определенного антуража вашей комнате. Она смотрится красиво сама по себе, но и позволяет повесить на нее одежду. Это может быть как обычное хранение, так и декоративные цели. Например, так можно делать необычные фотографии для социальных сетей или Авито. Да и просто светящаяся вешалка изменит внешний вид интерьера, придав ему легкую причудливость. По форме это обычная вешалка, а питается она через USB.

Цена: 210 рублей.

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Неоновая вывеска для интерьера

Такая вывеска имеет размеры чуть больше 40х20 сантиметров. Она подойдет для любого интерьера в качестве источника освещения или просто декоративного элемента. Для питания можно использовать простой USB или блок для 3 батарее типа АА. Оба способа удобны, а сама по себе такая вывеска будет отлично смотреться на любой стене.

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Цена: 1 660 рублей.

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Как подключить лампочку без люстры

Этот незамысловатый гаджет позволит наладить освещение, если у вас нет люстры или хотя бы провода с патроном на потолке. Его можно включить в обычную розетку и вкрутить в него лампочку. Есть даже кнопка выключения, чтобы не надо было вытаскивать конструкцию из розетки. Правда, имейте в виду, что лампа накаливания сильно греется, и если при использовании гаджета она будет упираться в стену, она может расплавить розетку или привести к воспламенению обоев и дерева. В этом случае надо быть осторожным, а если и пользоваться, то выбирать светодиодные лампы малой мощности и не оставлять их без присмотра.

Цена: 65 рублей

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Светодиодный факел для ландшафтного дизайна

Помните такие факелы, которые красиво смотрятся вдоль дорожек загородных домах? Так вот, теперь такие есть в новом исполнении. Если раньше внутри был обычный огонь и надо было постоянно менять или заправлять капсулы с топливом, то теперь их роль заняли светодиоды. Сами фонари заряжаются днем от солнечного света и светятся ночью. Это просто и удобно, особенно, если у вас солнечный участок. В фонари встроены датчики света, чтобы включать их ночью и выключать днем. Светильники работают в любую погоду, заряжаются в течение 6-8 часов, а горят 10-12 часов. Этого вполне достаточно, чтобы они выполнили свои декоративные функции.

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Цена: 960 рублей

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Подсветка для унитаза

Мы уже писали об этом гаджете и каждый раз он находил хороший отклик среди читателей. Как его не вспомнить в тематической подборке?! Он вешается на ободок унитаза, а светодиод на штанге уходит внутрь чаши. При обнаружении движения он включается. И внутренняя часть унитаза светится ровным светом. Работает устройство от батареек типа ААА, которых хватает очень надолго. Отличная вещь в качестве ночной подсветки.

Цена: 190 рублей

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Светодиодная гирлянда

Такая гирлянда имеет размер полтора на полтора метра. В нее включены 95 светодиодов и 8 режимов работы. Если нужно покрыть бОльшую площадь, можно купить несколько гирлянд и разместить их рядом так, чтобы они стали одним большим панно. Эта гирлянда подойдет для новогоднего оформления или в качестве тематической подсветки. А больше всего радует ее невысокая цена.

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Цена: 350 рублей

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Светильник для кемпинга

Такой фонарь создавался для тех, кто любит ходить в походы и хочет получить нормальное освещение в палатке. Его можно повесить повыше, и он будет освещать всю площадь. Так же его можно использовать в гараже, на даче и в других местах. Он заряжается через microUSB и может использоваться как внешний аккумулятор. Для этого на корпусе есть USB разъем. А чтобы понимать уровень заряда встроенного аккумулятора, на нем есть четыре светодиода. Находятся они рядом с кнопкой включения.

Цена: 1 290 рублей

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