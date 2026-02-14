Лучшие гаджеты для мужчин в подарок на 23 февраля: что купить и по какой цене

23 февраля в России традиционно считается праздником мужчин. Ну а что? Если девушке дарят 8 марта цветы, то почему парень не может рассчитывать на новую пару носков в честь праздника? Но в душе каждый мужчина мечтает о чем-то большем, а главное — полезном. Например, о гаджете в подарок от любимой женщины. Но, прежде чем вручать ему такой презент, стоит вспомнить о предпочтениях партнера. Забыли? А мы напомним, ведь что-то полезное вы наверняка найдете в нашей подборке подарков на 23 февраля, где собраны гаджеты на любой вкус.

Беспроводная колонка с подсветкой

Рейтинг: 4.8

Цена: от 930 ₽

Любой человек вне зависимости от пола не прочь послушать музыку. И, конечно, не на смартфоне, а, к примеру, на беспроводной колонке. Эта не только одарит парня хорошим звуком, но и порадует RGB-подсветкой, которая создаст незабываемую атмосферу.

Электрическая зубная щетка

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 038 ₽

Еще один неплохой подарок мужчине на 23 февраля — зубная щетка. Но не простая, а электрическая от компании B.Well. Она выполнена в стильном черном цвете и поддерживает аж 5 режимов работы под разные зубы и десны. На одном заряде щетка работает 60 дней, а гарантийный срок составляет целых 2 года — больше, чем у большинства других гаджетов.

Беспроводные наушники Hoco

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 441 ₽

Возвращаемся к музыке и рассматриваем в качестве гаджета на 23 февраля беспроводные наушники от известной компании Hoco. Да, эта модель очень похожа на AirPods Max. Ну и что? Звучат они почти так же, а стоят в несколько десятков раз меньше. Надо брать!

Большой повербанк с кабелем

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 573 ₽

Кто-то посчитает повербанк слишком банальным подарком для парня, но постойте: главное, какой именно это будет повербанк. Как насчет 20000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22.5 Вт, двумя встроенными кабелями и LED-подсветкой? Такого количества плюшек уже достаточно, чтобы купить повербанк Deppa на 23 февраля.

Триммер для бороды и волос

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 352 ₽

Если ваш мужчина носит бороду или щетину, то позвольте ему начать правильно ухаживать за ней при помощи триммера Braun. Его регулируемая насадка позволяет выбрать один из 14 вариантов длины, а дополнительные аксессуары помогут подравнять виски на голове. Удобно же? И экономно!

Перкуссионный массажер для тела

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 556 ₽

После тяжелого дня любой мужчина мечтает о расслаблении, которое ему обеспечит перкуссионный массажер. Он как следует разомнет мышцы, что все невзгоды уйдут на второй план. Отличный подарок на 23 февраля!

Аккумуляторная отвертка с битами

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 832 ₽

Занимаясь домашними делами, ваш мужчина наверняка пользуется отверткой, чтобы что-то собрать или разобрать. Инструмент привычный и банальный. Но электрическая отвертка еще и удобная! Она работает от встроенного аккумулятора и поставляется с большим набором сменных бит.

Портативная приставка с играми

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 531 ₽

Игровая приставка может вызвать у парня приступ счастья, заставив его вспомнить о детстве. Тем более, когда консоль можно брать куда угодно из-за ее компактных размеров, а внутри уже установлена куча игр. Садись, играй и радуйся!

Мужские смарт-часы KOSPET

Рейтинг: 4.8

Цена: от 8 082 ₽

Мужчина посерьезнее предпочтет на 23 февраля хорошие смарт-часы. Такие, чтобы прям мужские — KOSPET T3 Ultra. Они готовы пройти огонь, воду и медные трубы, попутно анализируя состояние здоровья и помогая с тренировками.

Смартфон POCO X7 Pro для мужчин

Рейтинг: 4.9

Цена: от 28 925 ₽

Ну а самая щедрая женщина может приобрести мужчине на 23 февраля POCO X7 Pro — сверхпопулярный смартфон, который предлагает самое лучшее соотношение цены и характеристик. Любой парень оценит производительность его процессора и аккумулятор на 6000 мАч, а еще его порадует камера с оптической стабилизацией.

