Словно первый снег, праздники приходят внезапно. Вроде, тебе известны все даты, но как только наступает день X — ты бежишь сломя голову в магазин, забирая с полки последние носки или гель для душа. Знакомая ситуация, правда? И она может повториться 14 февраля, если ты заранее не позаботишься о подарке на День святого Валентина. Но что покупать, когда магазины опять предлагают скукоту в виде подарочных наборов? Мы решили этот вопрос, отобрав лучшие гаджеты на День всех влюбленных.

Лучшие гаджеты для влюбленных на 14 февраля с быстрой доставкой. Топовые гаджеты ко Дню всех влюбленных. Фото.

Топовые гаджеты ко Дню всех влюбленных

Недорогой перкуссионный массажер

Недорогой перкуссионный массажер. Полезный подарок для любого пола. Фото.

Полезный подарок для любого пола

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 093 ₽

Вне зависимости от того, парень ты или девушка, в конце дня ты наверняка устаешь и хочешь расслабиться. В этом поможет перкуссионный массажер, работающий буквально со всеми группами мышц. И такой универсальный подарок точно оценит твоя вторая половинка.

Купить массажер

Крутой фен для волос Tuvio

Крутой фен для волос Tuvio. Классический подарок для девушки. Фото.

Классический подарок для девушки

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 894 ₽

Если твоя половинка — девушка, то одним из лучших подарков на 14 февраля для нее станет фен. Такой, как Tuvio HD14EI01. За этим сложным названием скрывается топовая модель с бесщеточным двигателем, которая работает тихо и в то же время мощно.

Купить фен для волос

Парные грелки для рук с функцией повербанка

Парные грелки для рук с функцией повербанка. Не одна, а сразу две грелки для рук. Фото.

Не одна, а сразу две грелки для рук

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 996 ₽

Самым романтичным подарком на 14 февраля могут стать парные грелки для рук. Это набор из двух повербанков с функцией подогрева, которые можно соеденить, как две влюбленные души, или разделить, чтобы даже наедине с собой чувствовать тепло любимого человека.

Купить грелки для рук

Электрическая зубная щетка от Яндекса

Электрическая зубная щетка от Яндекса. Крутая щетка со стерилизатором. Фото.

Крутая щетка со стерилизатором

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 211 ₽

Зубки чистить надо всем, но обычная щетка кажется слишком банальным и даже неуместным подарком на День святого Валентина. То ли дело Tuvio TBS-501, разработанная фабрикой Яндекса. Это звуковая щетка, которая поставляется не только со сменной насадкой, но и со специальным стерилизатором для поддержания чистоты.

Купить зубную щетку

Триммер для усов и бороды Braun

Триммер для усов и бороды Braun. Идеальный подарок для бородатого мужчины. Фото.

Идеальный подарок для бородатого мужчины

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 352 ₽

Девушки, внимание! Найден отличный подарок парню на 14 февраляэлектрический триммер Braun. Эта модель от немецкого бренда, известного по всему миру, имеет регулируемые насадки, чтобы ваш мужчина смог подравнять бороду любой адекватной длины.

Купить электрический триммер

Термокружка с подогревом

Термокружка с подогревом. Сяомишная кружка, способная подогреть чай. Фото.

Сяомишная кружка, способная подогреть чай

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 811 ₽

Поскольку День святого Валентина в наших широтах — это сугубо зимний праздник, важно заботиться о тепле. Его способна обеспечить термокружка Xiaomi, которая отличается функцией подогрева. Берешь с собой — и в любой момент подогреваешь чай или другой горячий напиток.

Купить термокружку

Мощные наушники для парня

Мощные наушники для парня. Топовые наушники от российской компании Урал. Фото.

Топовые наушники от российской компании Урал

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 653 ₽

Девушки, а как насчет наушников для парня? Специально по случаю праздников отечественный бренд Урал разработал недорогую модель полноразмерного типа с отличным звуком и хорошей автономностью. Ваш парень точно оценит!

Купить наушники Урал

Стильные наушники для девушки

Стильные наушники для девушки. Наушники, способные удивить девушку. Фото.

Наушники, способные удивить девушку

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 111 ₽

Парни, а теперь поговорим с вами о наушниках для девушки. Пожалуй, самый подходящий вариант — UGREEN WS208 HiTune S6. Во-первых, эта модель отличается интересным форм-фактором, напоминающим серьги. Во-вторых, кейс наушников обладает сенсорным экраном, которые поддерживает различные функции управления смартфоном. У девушки будет повод удивиться.

Купить наушники UGREEN

Самые популярные смарт-часы

Самые популярные смарт-часы. Отличные смарт-часы с функцией звонков. Фото.

Отличные смарт-часы с функцией звонков

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 042 ₽

Универсальный подарок на 14 февраля — смарт-часы, а среди множества моделей, представленных на рынке, советуем взять REDMI Watch 5 Active. В 2025 году они стали самыми популярными в России за счет характерного дизайна и поддержки крутых функций, включая Bluetooth-звонки.

Купить REDMI Watch 5 Active

Портативный фотопринтер Xiaomi

Портативный фотопринтер Xiaomi. Лучший способ распечатать воспоминания. Фото.

Лучший способ распечатать воспоминания

Рейтинг: 4.8

Цена: от 6 571 ₽

Ну а фотопринтер Xiaomi поможет вам распечатать любимые воспоминания о совместно проведенном времени. Причем полагающаяся в комплекте бумага позволяет не только перенести фото на физический носитель, но и наклеить его хоть на холодильник, хоть на крышку ноутбука.

Купить фотопринтер Xiaomi

