Лучшие гаджеты для влюбленных на 14 февраля с быстрой доставкой

Словно первый снег, праздники приходят внезапно. Вроде, тебе известны все даты, но как только наступает день X — ты бежишь сломя голову в магазин, забирая с полки последние носки или гель для душа. Знакомая ситуация, правда? И она может повториться 14 февраля, если ты заранее не позаботишься о подарке на День святого Валентина. Но что покупать, когда магазины опять предлагают скукоту в виде подарочных наборов? Мы решили этот вопрос, отобрав лучшие гаджеты на День всех влюбленных.

Недорогой перкуссионный массажер

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 093 ₽

Вне зависимости от того, парень ты или девушка, в конце дня ты наверняка устаешь и хочешь расслабиться. В этом поможет перкуссионный массажер, работающий буквально со всеми группами мышц. И такой универсальный подарок точно оценит твоя вторая половинка.

Купить массажер

Крутой фен для волос Tuvio

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 894 ₽

Если твоя половинка — девушка, то одним из лучших подарков на 14 февраля для нее станет фен. Такой, как Tuvio HD14EI01. За этим сложным названием скрывается топовая модель с бесщеточным двигателем, которая работает тихо и в то же время мощно.

Купить фен для волос

Парные грелки для рук с функцией повербанка

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 996 ₽

Самым романтичным подарком на 14 февраля могут стать парные грелки для рук. Это набор из двух повербанков с функцией подогрева, которые можно соеденить, как две влюбленные души, или разделить, чтобы даже наедине с собой чувствовать тепло любимого человека.

Купить грелки для рук

Электрическая зубная щетка от Яндекса

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 211 ₽

Зубки чистить надо всем, но обычная щетка кажется слишком банальным и даже неуместным подарком на День святого Валентина. То ли дело Tuvio TBS-501, разработанная фабрикой Яндекса. Это звуковая щетка, которая поставляется не только со сменной насадкой, но и со специальным стерилизатором для поддержания чистоты.

Купить зубную щетку

Триммер для усов и бороды Braun

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 352 ₽

Девушки, внимание! Найден отличный подарок парню на 14 февраля — электрический триммер Braun. Эта модель от немецкого бренда, известного по всему миру, имеет регулируемые насадки, чтобы ваш мужчина смог подравнять бороду любой адекватной длины.

Купить электрический триммер

Термокружка с подогревом

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 811 ₽

Поскольку День святого Валентина в наших широтах — это сугубо зимний праздник, важно заботиться о тепле. Его способна обеспечить термокружка Xiaomi, которая отличается функцией подогрева. Берешь с собой — и в любой момент подогреваешь чай или другой горячий напиток.

Купить термокружку

Мощные наушники для парня

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 653 ₽

Девушки, а как насчет наушников для парня? Специально по случаю праздников отечественный бренд Урал разработал недорогую модель полноразмерного типа с отличным звуком и хорошей автономностью. Ваш парень точно оценит!

Купить наушники Урал

Стильные наушники для девушки

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 111 ₽

Парни, а теперь поговорим с вами о наушниках для девушки. Пожалуй, самый подходящий вариант — UGREEN WS208 HiTune S6. Во-первых, эта модель отличается интересным форм-фактором, напоминающим серьги. Во-вторых, кейс наушников обладает сенсорным экраном, которые поддерживает различные функции управления смартфоном. У девушки будет повод удивиться.

Купить наушники UGREEN

Самые популярные смарт-часы

Рейтинг: 4.9

Цена: от 3 042 ₽

Универсальный подарок на 14 февраля — смарт-часы, а среди множества моделей, представленных на рынке, советуем взять REDMI Watch 5 Active. В 2025 году они стали самыми популярными в России за счет характерного дизайна и поддержки крутых функций, включая Bluetooth-звонки.

Купить REDMI Watch 5 Active

Портативный фотопринтер Xiaomi

Рейтинг: 4.8

Цена: от 6 571 ₽

Ну а фотопринтер Xiaomi поможет вам распечатать любимые воспоминания о совместно проведенном времени. Причем полагающаяся в комплекте бумага позволяет не только перенести фото на физический носитель, но и наклеить его хоть на холодильник, хоть на крышку ноутбука.

Купить фотопринтер Xiaomi