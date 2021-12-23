Лучшие гаджеты с AliExpress, которые можно купить в подарок

Сегодняшнюю традиционную подборку того, что я нашел за неделю на AliExpress? сложно назвать тематической. Скажем так — это просто крутые гаджеты. Некоторые из них еще не поздно заказать в подарок на Новый год себе или друзьям благодаря быстрой доставке. Сегодня поговорим про внешние аккумуляторы, необычные пульты для телевизора, умное ведро и даже автомобильный компрессор размером чуть больше смартфона. Будет интересно и как всегда со ссылками.

Большой внешний аккумулятор

Baseus многие знают и любят за ее качественные аксессуары. И вот мы нашли еще один, который действительно можно рекомендовать к покупке.

Это внешний аккумулятор с емкостью до 30 000 мАч и мощностью до 20 Вт. Есть поддержка PD, а значит, совместимые устройства будут заряжаться намного быстрее. Сейчас он продается со скидкой, в которую можно поверить. С быстрой доставкой со склада в России цена за максимальную версию составит всего 1850 рублей. Если интересно, самое время проверить предложение.

Купить большой внешний аккумулятор

Универсальный гибкий провод

Зарядка часто становится проблемой, но китайские мастера придумали, как сделать ее более удобной. Надо только было добавить дополнительных шарниров кабелю.

Самые необычные гаджеты с AliExpress.

Этот кабель не только может по одной оси поворачиваться на 360 градусов, но и гнуться по другой на 180. Благодаря этому на него не будет нагрузки при зарядке во время использования и его будет удобно подключать к телефону. Есть разные виды штекеров и магнитная площадка на кабеле. Надо только совместить их, и зарядка пойдет. Штекеры можно докупать отдельно, чтобы засунуть их во все разъемы и пользоваться одним кабелем.

Купить универсальный гибкий провод

PowerBank Baseus

Вот еще один внешний аккумулятор. Его максимальная емкость 20 000 мАч, и он тоже быстрый. При цене 1800 рублей, если не успели купить тот, о котором сказано выше, это неплохой вариант.

На корпусе есть экран для отображения уровня заряда. И много разъемов. Кроме двух обычных USB, есть вход для microUSB и выход для USB-C. Если у вас iPhone, то вы оцените возможность заряжать этот PowerBank через Lightning. Так вы сможете пользоваться всего одним кабелем при работе с этим аккумулятором.

Купить PowerBank Baseus

Клавиатура для телевизора

Иногда кажется, что пользоваться смарт телевизором, набирая в поиске нужные символы через пульт, не очень удобно. Потом оказывается, что это действительно ужасно неудобно и вам не казалось.

Лучшие товары с AliExpress для зимы.

Вот только в этом случае надо или покупать большую клавиатуру, или делать это как-то через телефон, что не всегда возможно, или просто купить нормальный пульт. Этот выпускается в нескольких вариантах, и вы сможете выбрать для себя в зависимости от языка (есть с русскими символами) и подсветки. Подходит не только для телевизоров на Android, но и для ноутбуков, нужен только свободный USB для приемника сигнала.

Купить клавиатуру для телевизора

Подставка для ноутбука с охлаждением

Современные ноутбуки крутые, но сильно греются под нагрузкой. Такой нагрузки сейчас предостаточно. Игры, работа с графикой, некоторые браузеры. Все это приводит к перегреву и нагружает встроенный вентилятор.

Чтобы устройство лучше охлаждалось, надо пользоваться такой подставкой. В нее встроено несколько больших вентиляторов, которые из-за размера не приходится раскручивать очень сильно. В итоге подставка работает тихо и очень хорошо выполняет свою работу. Купить их можно и в России, но будет дороже.

Купить подставку для ноутбука

Умное мусорное ведро

Ведро для мусора не самая чистая вещь в доме. Поэтому его надо хотя бы закрывать крышкой. Вот только эта крышка часто пачкается и трогать ее неприятно. Но есть умное ведро.

11 отличных товаров для дома с AliExpress.

Достаточно поднести руку, и сенсор сближения заметит это. Он подаст сигнал открыть крышку, вы бросите мусор и пойдете дальше. Продавец позиционирует это как ведро для ванной или туалета. Для последнего есть даже версия с ершиком. Но версию без него можно использовать и в других помещениях. Например, на кухне или в кабинете.

Купить умное мусорное ведро

Можно ли купить Геймбой

А вот и тот самый геймбой, который был чем-то заоблачным во времена моего детства. Тогда его было купить сложнее, чем сейчас PlayStation 5.

Не питайте иллюзий — это новодел, но довольно ностальгичный. В комплекте 400 игр в 8-битном качестве и 3-дюймовый ЖК дисплей. Пусть это уже и не то устройство, зато теперь его может позволить себе каждый.

Купить Геймбой

Автоматический велосипедный насос

А вот и снова Baseus. На этот раз с компактным аккумуляторным насосом для автомобиля и велосипеда.

Классные товары с AliExpress, для покупки которых не нужен повод.

Устройство чуть больше внешнего аккумулятора для телефона и ему всегда найдется место в бардачке, рюкзаке или велосумке. Зато оно точно выручит вас, если спустит колесо. Без него вы просто никуда не уедете.

Аккумулятора хватит примерно на 9 автомобильных, 17 мотоциклетных или 8 велосипедных колес. Последние просто накачиваются с бОльшим давлением и требуют больше энергии.

Купить велосипедный насос