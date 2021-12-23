Лучшие гаджеты с AliExpress, которые можно купить в подарок

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Артем Сутягин 0

Сегодняшнюю традиционную подборку того, что я нашел за неделю на AliExpress? сложно назвать тематической. Скажем так — это просто крутые гаджеты. Некоторые из них еще не поздно заказать в подарок на Новый год себе или друзьям благодаря быстрой доставке. Сегодня поговорим про внешние аккумуляторы, необычные пульты для телевизора, умное ведро и даже автомобильный компрессор размером чуть больше смартфона. Будет интересно и как всегда со ссылками.

Товары из подборки можно купить не только в подарок, но и.себе любимому.

Большой внешний аккумулятор

Baseus многие знают и любят за ее качественные аксессуары. И вот мы нашли еще один, который действительно можно рекомендовать к покупке.

Такой PowerBank может быть и не на каждый день, но точно пригодится.

Это внешний аккумулятор с емкостью до 30 000 мАч и мощностью до 20 Вт. Есть поддержка PD, а значит, совместимые устройства будут заряжаться намного быстрее. Сейчас он продается со скидкой, в которую можно поверить. С быстрой доставкой со склада в России цена за максимальную версию составит всего 1850 рублей. Если интересно, самое время проверить предложение.

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Универсальный гибкий провод

Зарядка часто становится проблемой, но китайские мастера придумали, как сделать ее более удобной. Надо только было добавить дополнительных шарниров кабелю.

Не каждый кабель может себе такое позволить.

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Этот кабель не только может по одной оси поворачиваться на 360 градусов, но и гнуться по другой на 180. Благодаря этому на него не будет нагрузки при зарядке во время использования и его будет удобно подключать к телефону. Есть разные виды штекеров и магнитная площадка на кабеле. Надо только совместить их, и зарядка пойдет. Штекеры можно докупать отдельно, чтобы засунуть их во все разъемы и пользоваться одним кабелем.

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PowerBank Baseus

Вот еще один внешний аккумулятор. Его максимальная емкость 20 000 мАч, и он тоже быстрый. При цене 1800 рублей, если не успели купить тот, о котором сказано выше, это неплохой вариант.

Заряжать ноутбук можно и от внешнего аккумулятора.

На корпусе есть экран для отображения уровня заряда. И много разъемов. Кроме двух обычных USB, есть вход для microUSB и выход для USB-C. Если у вас iPhone, то вы оцените возможность заряжать этот PowerBank через Lightning. Так вы сможете пользоваться всего одним кабелем при работе с этим аккумулятором.

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Клавиатура для телевизора

Иногда кажется, что пользоваться смарт телевизором, набирая в поиске нужные символы через пульт, не очень удобно. Потом оказывается, что это действительно ужасно неудобно и вам не казалось.

Такая клавиатура хорошо дополнит телевизор.

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Вот только в этом случае надо или покупать большую клавиатуру, или делать это как-то через телефон, что не всегда возможно, или просто купить нормальный пульт. Этот выпускается в нескольких вариантах, и вы сможете выбрать для себя в зависимости от языка (есть с русскими символами) и подсветки. Подходит не только для телевизоров на Android, но и для ноутбуков, нужен только свободный USB для приемника сигнала.

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Подставка для ноутбука с охлаждением

Современные ноутбуки крутые, но сильно греются под нагрузкой. Такой нагрузки сейчас предостаточно. Игры, работа с графикой, некоторые браузеры. Все это приводит к перегреву и нагружает встроенный вентилятор.

Ноутбук будет доволен!

Чтобы устройство лучше охлаждалось, надо пользоваться такой подставкой. В нее встроено несколько больших вентиляторов, которые из-за размера не приходится раскручивать очень сильно. В итоге подставка работает тихо и очень хорошо выполняет свою работу. Купить их можно и в России, но будет дороже.

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Умное мусорное ведро

Ведро для мусора не самая чистая вещь в доме. Поэтому его надо хотя бы закрывать крышкой. Вот только эта крышка часто пачкается и трогать ее неприятно. Но есть умное ведро.

Так выбрасывать мусор очень технологично.

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Достаточно поднести руку, и сенсор сближения заметит это. Он подаст сигнал открыть крышку, вы бросите мусор и пойдете дальше. Продавец позиционирует это как ведро для ванной или туалета. Для последнего есть даже версия с ершиком. Но версию без него можно использовать и в других помещениях. Например, на кухне или в кабинете.

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Можно ли купить Геймбой

А вот и тот самый геймбой, который был чем-то заоблачным во времена моего детства. Тогда его было купить сложнее, чем сейчас PlayStation 5.

Это хороший новодел, если хочется вспомнить, как это было.

Не питайте иллюзий — это новодел, но довольно ностальгичный. В комплекте 400 игр в 8-битном качестве и 3-дюймовый ЖК дисплей. Пусть это уже и не то устройство, зато теперь его может позволить себе каждый.

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Автоматический велосипедный насос

А вот и снова Baseus. На этот раз с компактным аккумуляторным насосом для автомобиля и велосипеда.

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Устройство чуть больше внешнего аккумулятора для телефона и ему всегда найдется место в бардачке, рюкзаке или велосумке. Зато оно точно выручит вас, если спустит колесо. Без него вы просто никуда не уедете.

Такой насос можно носить хоть в кармане.

Аккумулятора хватит примерно на 9 автомобильных, 17 мотоциклетных или 8 велосипедных колес. Последние просто накачиваются с бОльшим давлением и требуют больше энергии.

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