Лучшие гаджеты, выпущенные в 2021 году

В прошлом году, несмотря на нестихающий кризис полупроводников, вышло очень много отличных гаджетов в самых разных категориях. Попытки производителей удивить нас уже были отблагодарены сотнями тысяч покупателей, но это не значит, что они не достойны места в нашем скромном итоговом рейтинге. Как и любой подобный рейтинг, он субъективен, так как не существует объективных параметров для общего сравнения столь разных гаджетов. Поэтому в комментариях вы сможете высказать свое мнение, которое тоже будет считаться верным. Так мы и выясним, какой гаджет действительно стал лучшим в 2021 году. Я специально использую такое широкое слово, как ”гаджет”, ведь говорить мы будем не только о телефонах.

Лучший смартфон 2021 года: Google Pixel 6

Google Pixel 6, без сомнения, является лучшим смартфоном, выпущенным в 2021 году, с отличным соотношением цены и качества. Пусть у него есть и недостатки, но он обеспечивает те же возможности Android 12 премиум-класса, что и Pixel 6 Pro, и включает в себя большую часть того же железа.

Модель Pro, естественно, предлагает немного больше возможностей, но Pixel 6 с лихвой компенсирует это ценой в 599 долларов.

Google Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем FHD+ и работает на совершенно новом чипсете Google Tensor. Он имеет обновленную систему камер, эксклюзивные программные функции и предлагает одни из лучших аппаратных средств, которые когда-либо производила Google.

В этот же рейтинг можно было бы включить несколько новых iPhone, но они находятся в отдельной категории, поэтому сравнивать их мы сейчас не будем. Так же мы могли бы рассказать о Samsung Galaxy Z Fold 3, который наконец-то стал полноценным складным телефоном, но он проигрывает по цене. Поэтому его можно было бы поставить на третье место, а на втором давайте расположим Samsung Galaxy S21 Ultra

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Лучшее носимое устройство 2021 года: Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 4 — одни из тех редких умных часов, которые со временем становятся лучше. Они получили несколько обновлений, которые сильно помогли в улучшении программного обеспечения, благодаря чему Watch 4 заняли первое место среди носимых устройств в 2021 году.

Это настоящий триумф Wear OS 3, предлагающий отличные пользовательские характеристики. Это первое носимое устройство Samsung, выпущенное на платформе Google за многие годы. На втором месте можно было бы разместить Xiaomi Mi Band 6, а на третьем — Apple Watch Series 7. На самом деле часы от Apple могли бы быть и на первом месте, но они работают только с iPhone, а это огромный минус.

Лучший ноутбук 2021: Apple MacBook Pro (M1 Pro)

Если в случае с телефонами и часами можно говорить о том, что они кому-то подходят, а кому-то нет, или что они имеют проблемы с совместимостью, то с ноутбуками все иначе, и лидер тут может быть только один. В этой номинации все очень логично.

Вы не могли пропустить то влияние, которое оказал новый MacBook Pro 2021 года на мир. MacBook Pro с чипом M1 Pro представляет собой серьезное изменение того, чего мы можем ждать от ноутбука при работе от аккумулятора. С возвращением зарядки MagSafe, со слотом для SD-карты и портом HMDI, а также с улучшением дисплея, динамиков и времени автономной работы MacBook Pro 2021 стал тем Mac, которого мы так долго ждали. На его фоне даже второе место не может казаться однозначным. Остальные ноутбуки были в этом году слишком одинаковыми, чтобы говорить о каких-то преимуществах, и выделить явного лидера среди них довольно сложно, но чуть больше внимания привлекли Microsoft Surface Pro 8 и HP Spectre X360 14.

С молниеносными M1 Pro и M1 Max — первыми чипами Apple, разработанными для профессионалов, вы получаете революционную производительность и потрясающее время автономной работы, превышающее 15 часов даже под нагрузкой. Добавьте к этому потрясающий дисплей Liquid Retina XDR, лучшую камеру и аудиосистему на ноутбуке Mac, а также все необходимые порты. Цена высоковата, но такой аппарат стоит этих денег.

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Лучшие наушники 2021 года: Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM4, без сомнения, лучшие TWS наушники с системой активного шумоподавления, доступные прямо сейчас. Они предлагают гораздо лучшее подавление шумов, удобство и время автономной работы, чем AirPods Pro, их ближайший конкурент. Sony WF-1000XM4 предоставляет отличные возможности настройки на сопряженных устройствах Android (на устройствах Apple возможностей чуть меньше).

За примерно 22 000 рублей это отличный вариант подобных наушников. Конечно, есть масса моделей за существенно более низкую стоимость, но наушники Sony WF-1000XM4 лучшие. Второе место в рейтинге можно было бы отдать Samsung Galaxy Buds 2, а третье — Nothing Ear 1. Как минимум за их необычный дизайн.

Лучший гаджет для умного дома 2021: Roborock S7

Roborock S7 — это революция в области роботов-пылесосов, которые также могут мыть полы. Его умная система VibraRise обнаруживает ковер и поднимает вибрирующий кронштейн швабры, чтобы не намочить его. Когда пылесос снова оказывается на твердом полу, швабра опускается вниз, и вибромотор очищает ваши полы. Вибромотор обеспечивает до 3000 движений в минуту, буквально надраивая полы.

И все это вместе с мощностью всасывания 2500 Па. Roborock S7 также можно подключить к удобной док-станции с функцией автоматической очистки контейнера. Наверное, это тот редкий случай, когда в одном устройстве сошлись все передовые системы современности в этом направлении.

Эта самая незаметная функция Android 12 должна быть не только в телефонах.

Определить второе и третье место довольно сложно, но, наверное, на них можно расположить устройства умного дома от Xiaomi. Какие именно? Это хороший вопрос, так как их огромное множество, поэтому просто застолбим за ними серебро и бронзу, а вы сами решайте, какой из гаджетов их займет. Рассказать об этом можно в комментариях или в нашем Telegram-чате.