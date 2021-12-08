Лучшие новогодние скидки на AliExpress. Еще можно успеть

До нового года осталось совсем немного времени. Это значит, что еще не поздно купить подарки или просто воспользоваться скидками, которые к этому времени приурочивают разные производители и продавцы. Есть они и на AliExpress. Некоторые вещи из приведенного ниже списка вы уже не успеете купить с доставкой к Новому году, но на большую часть предлагается экспресс-доставка. Если же ее нет, вы просто можете немного сэкономить. Мы постарались подобрать товары, которые действительно стали дешевле и не просто получили перечеркнутую высокую цену. В конце статьи я приведу купон, который позволит сэкономить еще больше.

Горнолыжные очки со скидкой

Зима в самом разгаре и чувствуется, что снега будет еще много. А значит, сезон для лыжников и сноубордистов можно считать открытым.

Если вы только начинаете или хотели купить в этом году новые очки для катания, то обратите внимание на такую модель. Этот бренд можно отнести к категории ”noname”, но зато он стоит дешевле именитых аналогов и сейчас продается со скидкой. Есть разные комбинации цвета стекла, ремешка и корпуса — будет из чего выбрать. А на момент подготовки статьи доставка до Москвы стояла на новогодние праздники. Как раз успеете покататься.

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Лыжные перчатки

Еще один аксессуар для зимнего активного отдыха — непромокаемые перчатки для катания на лыжах. Теоретически их можно использовать для горных лыж, сноуборда, занятий спортом на улице или простого ношения, но лучше всего они подойдут для беговых лыж.

Еще больше крутых товаров с "Алика" можно найти в этом Telegram-канале. Все отобрано вручную.

Они не промокают и, судя по отзывам, отлично сидят на руке. Есть элемент для управления сенсорным экраном и противоскользящие вставки. А еще они стоят очень недорого, что не может не радовать.

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Рюкзак через плечо

А это небольшой рюкзак, который пригодится не только зимой, но и просто в дороге. Он компактный и им можно пользоваться в формате ”на каждый день”. Он имеет защиту от воды и вмещает планшет.

Удобная форма позволит сложить внутрь все необходимые вещи и повесить его так, как больше нравится. Например, в транспорте можно будет перевесить его на грудь, чтобы не мешать людям и не провоцировать карманников.

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Как сделать красивые фото

Такие светильники очень небольшие и относительно недорогие. Зато мощно светят, имеют хороший цветовой индекс и работают от аккумулятора. Они позволят украсить любой снимок и сделать его более интересным. Вы сможете подсветить как предметы, так и фон, если делаете селфи.

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Выбрать можно будет любой цвет или оттенок. Я сам недавно купил себе пару подобных для работы и постоянно ими пользуюсь. На момент подготовки статьи они действительно стоят дешевле, чем обычно.

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Машинка для полировки кузова

Если вы любите ухаживать за своей машиной самостоятельно, вам пригодится такой полировщик о знаменитого Baseus.

Суть полировки в том, чтобы активно втирать средство в чистый кузов автомобиля. Руками сделать это сложно, а такая машинка двигает полотно со скоростью 3800 оборотов в минуту. А еще она работает от встроенного аккумулятора. Подобная процедура на мойке будет стоит довольно дорого, и если вы делаете ее постоянно, покупка своей машинки будет отличным способом сэкономить.

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Длинная щетка для снега

Когда выпало много снега, его чистка становится большой проблемой. Особенно на больших машинах, если вы не очень высокого роста. Длинная щетка в данном случае решает многие из этих проблем.

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Эта щетка имеет раздвижную конструкцию, и получила несколько сторон использования. Вам будет доступен скребок для воды, жесткий скребок для снега и собственно сама щетка со щетиной для смахивания снега с кузова. Это один из лучших товаров для автомобиля.

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Видеорегистратор 4K

Этот видеорегистратор предлагает очень широкие возможности. Например, у него есть запись видео в 4K, режим работы на парковке и GPS для определения скорости и местоположения.

Мнения расходятся, и кто-то говорит, что покупать регистраторы не нужно, но есть и те, кто с ними не согласен. Выбор за вами, но если выбираете себе что-то подобное, обратите внимание на такую модель.

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Как покупать на Алиэкспресс дешевле

Если хотите сэкономить еще больше, можете воспользоваться наши купоном. Код appleinsiderDec — дает скидку 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей. Действует на покупки с доставкой в Россию и страны СНГ за исключением Украины. Но имейте ввиду, что количество активаций ограничено, а воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2021 года или пока не кончится лимит купонов.