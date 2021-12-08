Лучшие новогодние скидки на AliExpress. Еще можно успеть

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Артем Сутягин 0

До нового года осталось совсем немного времени. Это значит, что еще не поздно купить подарки или просто воспользоваться скидками, которые к этому времени приурочивают разные производители и продавцы. Есть они и на AliExpress. Некоторые вещи из приведенного ниже списка вы уже не успеете купить с доставкой к Новому году, но на большую часть предлагается экспресс-доставка. Если же ее нет, вы просто можете немного сэкономить. Мы постарались подобрать товары, которые действительно стали дешевле и не просто получили перечеркнутую высокую цену. В конце статьи я приведу купон, который позволит сэкономить еще больше. 

На AliExpress часто скидки делают для видимости. Но бывают и настоящие.

Горнолыжные очки со скидкой

Зима в самом разгаре и чувствуется, что снега будет еще много. А значит, сезон для лыжников и сноубордистов можно считать открытым.

В таких можно кататься, если не хотите тратить в 2-3 раза больше на модели именитых брендов..

Если вы только начинаете или хотели купить в этом году новые очки для катания, то обратите внимание на такую модель. Этот бренд можно отнести к категории ”noname”, но зато он стоит дешевле именитых аналогов и сейчас продается со скидкой. Есть разные комбинации цвета стекла, ремешка и корпуса — будет из чего выбрать. А на момент подготовки статьи доставка до Москвы стояла на новогодние праздники. Как раз успеете покататься.

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Лыжные перчатки

Еще один аксессуар для зимнего активного отдыха — непромокаемые перчатки для катания на лыжах. Теоретически их можно использовать для горных лыж, сноуборда, занятий спортом на улице или простого ношения, но лучше всего они подойдут для беговых лыж.

И кататься, и в TikTok залипать

Еще больше крутых товаров с "Алика" можно найти в этом Telegram-канале. Все отобрано вручную.

Они не промокают и, судя по отзывам, отлично сидят на руке. Есть элемент для управления сенсорным экраном и противоскользящие вставки. А еще они стоят очень недорого, что не может не радовать.

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Рюкзак через плечо

А это небольшой рюкзак, который пригодится не только зимой, но и просто в дороге. Он компактный и им можно пользоваться в формате ”на каждый день”. Он имеет защиту от воды и вмещает планшет.

Такая сумка пригодится круглый год.

Удобная форма позволит сложить внутрь все необходимые вещи и повесить его так, как больше нравится. Например, в транспорте можно будет перевесить его на грудь, чтобы не мешать людям и не провоцировать карманников.

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Как сделать красивые фото

Такие светильники очень небольшие и относительно недорогие. Зато мощно светят, имеют хороший цветовой индекс и работают от аккумулятора. Они позволят украсить любой снимок и сделать его более интересным. Вы сможете подсветить как предметы, так и фон, если делаете селфи.

Можно подсветить все, что угодно.

11 отличных товаров для дома с AliExpress.

Выбрать можно будет любой цвет или оттенок. Я сам недавно купил себе пару подобных для работы и постоянно ими пользуюсь. На момент подготовки статьи они действительно стоят дешевле, чем обычно.

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Машинка для полировки кузова

Если вы любите ухаживать за своей машиной самостоятельно, вам пригодится такой полировщик о знаменитого Baseus.

И это тоже Baseus.

Суть полировки в том, чтобы активно втирать средство в чистый кузов автомобиля. Руками сделать это сложно, а такая машинка двигает полотно со скоростью 3800 оборотов в минуту. А еще она работает от встроенного аккумулятора. Подобная процедура на мойке будет стоит довольно дорого, и если вы делаете ее постоянно, покупка своей машинки будет отличным способом сэкономить.

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Длинная щетка для снега

Когда выпало много снега, его чистка становится большой проблемой. Особенно на больших машинах, если вы не очень высокого роста. Длинная щетка в данном случае решает многие из этих проблем.

Длинная щетка для чистки снега удобнее, чем короткая.

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Эта щетка имеет раздвижную конструкцию, и получила несколько сторон использования. Вам будет доступен скребок для воды, жесткий скребок для снега и собственно сама щетка со щетиной для смахивания снега с кузова. Это один из лучших товаров для автомобиля.

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Видеорегистратор 4K

Этот видеорегистратор предлагает очень широкие возможности. Например, у него есть запись видео в 4K, режим работы на парковке и GPS для определения скорости и местоположения.

Видеорегистратор никогда не будет лишним.

Мнения расходятся, и кто-то говорит, что покупать регистраторы не нужно, но есть и те, кто с ними не согласен. Выбор за вами, но если выбираете себе что-то подобное, обратите внимание на такую модель.

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Как покупать на Алиэкспресс дешевле

Если хотите сэкономить еще больше, можете воспользоваться наши купоном. Код appleinsiderDec — дает скидку 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей. Действует на покупки с доставкой в Россию и страны СНГ за исключением Украины. Но имейте ввиду, что количество активаций ограничено, а воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2021 года или пока не кончится лимит купонов.

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