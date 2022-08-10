Лучшие новые и проверенные товары с AliExpress

На AliExpress постоянно появляются новые товары, которые хочется купить, как только видишь их. Вот только по-настоящему популярными они не становятся из-за того, что о них мало кто знает. Мы собрали новые товары с этого маркетплейса и те, которые вы могли пропустить. Они не ограничены какой-то тематикой, а представляют самые разные категории — от товаров для кухни до дизайнерской обуви. Так каждый сможет найти что-то, что ему подойдет. Выбирайте и делитесь в комментариях тем, что вы хотели бы посоветовать другим с AliExpress.

Шнурки на магнитах

А у вас никогда не было проблем с выбором шнурков? Даже если те, которые включены в комплект с обувью, хорошие, они все равно не всегда оказываются удобными — такими удобными, как магнитные.

Эти выпускаются в нескольких цветах и держатся за счет магнита, но основная нагрузка перераспределяется на специальные язычки. Благодаря такой связке шнурки всегда будут в «завязанном» состоянии. А еще они эластичные, чтобы можно было не перешнуровывать их.

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Кроссовки Xiaomi

А это уже готовые кроссовки. Делает их Xiaomi. И пусть они не сравнятся с фирменными моделями от именитых спортивных брендов, но они точно подойдут для города.

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Конструкция без шнурков сделана так, чтобы кроссовки были максимально удобными и мягкими. Они держат форму, но при такой относительно невысокой цене рассчитывать на долговечность вряд ли стоит. Зато в своей цене они отработают каждый рубль, а еще они хорошо выглядят и выпускаются почти в любом размере.

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Карманный микроскоп

Помните, как на уроках биологии мы с интересом рассматривали что-то в большой микроскоп, который стоял на столе? Теперь есть его карманный аналог.

Этот гаджет при весе всего 40 грамм обеспечивает увеличение вплоть до 120-кратного. Этого достаточно, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. А чтобы было удобнее им пользоваться, есть встроенная подсветка, которая сделает изображение более качественным.

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Часы с лампой

Тяжело просыпаться утро? Понимаю, это обычная история. Особенно осенью или тем более зимой, когда солнце встает очень поздно.

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Когда можно включить такую лампу после звонка будильника, просыпаться будет намного проще. Кроме функции будильника, тут есть еще 12/24-часовой формат отображения времени, 25 мелодий сигнала и возможность подключения устройств для зарядки.

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Необычные кроссовки

Эти кроссовки выпускаются в широком диапазоне размеров и необычном дизайне.

Такая обувь может использоваться для простого городского использования, а может и для бега. По крайней мере так ее позиционирует производитель. В любом случае, как бы вы не надели их, это очень необычная и привлекающая внимание обувь.

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Недорогие TWS-наушники

TWS-наушники намного удобнее обычных беспроводных, а тем более проводных. Вот только проблема в том, что раньше они были довольно дорогими, но сейчас многое изменилось.

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Эта модель стоит дешевле двух тысяч рублей, но предлагает довольно неплохое качество звука. Производится она брендом, который известен одной из самых популярных колонок на AliExpress — Tronsmart. Они работают до 32 часов с учетом зарядки от кейса, имеют защиту от пота и брызг и самый новый стандарт Bluetooth.

Недорогие недорогие TWS-наушники

Часы с проекцией на потолок

Такие часы были популярны некоторое время назад, но сейчас они снова возвращаются, например, в таком дизайне.

Основная часть часов имеет интересный внешний вид. А еще у них есть откидная часть. Именно она и позволяет проецировать время на стену или потолок. На самом деле это больше интересно, чем удобно, но почему бы не воспользоваться такой функцией?

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Вакуумный упаковщик для дома

Такой упаковщик позволит не завязывать пакет, а запаять его. Сделать это можно почти с любым пакетом, который сделан из полиэтилена или пластика. Проще говоря, с любым, который можно расплавить.

Крутые штуки с AliExpress. От провода с подсветкой до наушников с ANC.

Только надо научиться им пользоваться. Если передержать, то пакет просто перегорит в этом месте. В остальном принцип работы прост. Сжимаете пакет, как степлером, и проводите вдоль предполагаемой линии спайки. Вот и все.

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