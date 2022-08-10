Лучшие новые и проверенные товары с AliExpress

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

На AliExpress постоянно появляются новые товары, которые хочется купить, как только видишь их. Вот только по-настоящему популярными они не становятся из-за того, что о них мало кто знает. Мы собрали новые товары с этого маркетплейса и те, которые вы могли пропустить. Они не ограничены какой-то тематикой, а представляют самые разные категории — от товаров для кухни до дизайнерской обуви. Так каждый сможет найти что-то, что ему подойдет. Выбирайте и делитесь в комментариях тем, что вы хотели бы посоветовать другим с AliExpress.

Подготовили для вас еще одну крутую подборку товаров с AliExpress.

Шнурки на магнитах

А у вас никогда не было проблем с выбором шнурков? Даже если те, которые включены в комплект с обувью, хорошие, они все равно не всегда оказываются удобными — такими удобными, как магнитные.

Эти выпускаются в нескольких цветах и держатся за счет магнита, но основная нагрузка перераспределяется на специальные язычки. Благодаря такой связке шнурки всегда будут в «завязанном» состоянии. А еще они эластичные, чтобы можно было не перешнуровывать их.

Купить шнурки на магнитах

Кроссовки Xiaomi

А это уже готовые кроссовки. Делает их Xiaomi. И пусть они не сравнятся с фирменными моделями от именитых спортивных брендов, но они точно подойдут для города.

Самые интересные игрушки и другие товары для животных с AliExpress.

Конструкция без шнурков сделана так, чтобы кроссовки были максимально удобными и мягкими. Они держат форму, но при такой относительно невысокой цене рассчитывать на долговечность вряд ли стоит. Зато в своей цене они отработают каждый рубль, а еще они хорошо выглядят и выпускаются почти в любом размере.

Купить кроссовки Xiaomi

Карманный микроскоп

Помните, как на уроках биологии мы с интересом рассматривали что-то в большой микроскоп, который стоял на столе? Теперь есть его карманный аналог.

Этот гаджет при весе всего 40 грамм обеспечивает увеличение вплоть до 120-кратного. Этого достаточно, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. А чтобы было удобнее им пользоваться, есть встроенная подсветка, которая сделает изображение более качественным.

Купить карманный микроскоп

Часы с лампой

Тяжело просыпаться утро? Понимаю, это обычная история. Особенно осенью или тем более зимой, когда солнце встает очень поздно.

Тут еще больше товаров с AliExpress, которые хочется купить

Когда можно включить такую лампу после звонка будильника, просыпаться будет намного проще. Кроме функции будильника, тут есть еще 12/24-часовой формат отображения времени, 25 мелодий сигнала и возможность подключения устройств для зарядки.

Купить часы с лампой

Необычные кроссовки

Эти кроссовки выпускаются в широком диапазоне размеров и необычном дизайне.

Такая обувь может использоваться для простого городского использования, а может и для бега. По крайней мере так ее позиционирует производитель. В любом случае, как бы вы не надели их, это очень необычная и привлекающая внимание обувь.

Купить необычные кроссовки

Недорогие TWS-наушники

TWS-наушники намного удобнее обычных беспроводных, а тем более проводных. Вот только проблема в том, что раньше они были довольно дорогими, но сейчас многое изменилось.

Товары с AliExpress, которые так и хочется купить даже без повода.

Эта модель стоит дешевле двух тысяч рублей, но предлагает довольно неплохое качество звука. Производится она брендом, который известен одной из самых популярных колонок на AliExpress — Tronsmart. Они работают до 32 часов с учетом зарядки от кейса, имеют защиту от пота и брызг и самый новый стандарт Bluetooth.

Недорогие недорогие TWS-наушники

Часы с проекцией на потолок

Такие часы были популярны некоторое время назад, но сейчас они снова возвращаются, например, в таком дизайне.

Основная часть часов имеет интересный внешний вид. А еще у них есть откидная часть. Именно она и позволяет проецировать время на стену или потолок. На самом деле это больше интересно, чем удобно, но почему бы не воспользоваться такой функцией?

Купить часы с проекцией

Вакуумный упаковщик для дома

Такой упаковщик позволит не завязывать пакет, а запаять его. Сделать это можно почти с любым пакетом, который сделан из полиэтилена или пластика. Проще говоря, с любым, который можно расплавить.

Крутые штуки с AliExpress. От провода с подсветкой до наушников с ANC.

Только надо научиться им пользоваться. Если передержать, то пакет просто перегорит в этом месте. В остальном принцип работы прост. Сжимаете пакет, как степлером, и проводите вдоль предполагаемой линии спайки. Вот и все.

Купить вакуумный упаковщик

Теги
Лонгриды для вас
Три проблемы, с которыми столкнутся все производители телефонов. Чем это грозит нам

Многие думают, что самое страшное для производителей смартфонов остается где-то там позади, в тумане постепенно удаляющейся в прошлое пандемии. Но на самом деле это не так, и сейчас Чен Цзинь (Chen Jin), генеральный менеджер китайского подразделения мобильных телефонов Lenovo, заявил, что у его направления деятельности есть как минимум три серьезные проблемы. Они относятся не только к его компании, а ко всей отрасли в целом, и это точно не останется незамеченным простыми пользователями. Давайте рассмотрим, о чем говорит руководитель крупной компании, и поймем, к чему готовиться. Или, может быть, наоборот, надо расслабиться и не переживать из-за этого?

Читать далее
Топовые товары с AliExpress, которые прокачают ваш смартфон

Гаджеты с АлиЭкспресс призваны помогать нам делать нашу жизнь лучше. Смартфон - неотъемлемая часть жизни, поэтому даже самый топовый телефон можно сделать еще круче. Нашли для вас несколько мегапрактичных гаджетов, которые прокачают ваш смартфон, не дадут ему разбиться и разрядиться. В общем, в нашей новой подборке только самый топ: сейчас цены на товары снизились благодаря курсу доллара, поэтому откладывать покупку точно не стоит - добавляйте в корзину и срочно оплачивайте!

Читать далее
Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся этой весной

Каждый год в преддверии весны появляется мысль обновить свой гардероб или набор гаджетов. Что выбрать? Вопрос риторический. Постарались ответить на него и отобрали классные товары с АлиЭкспресса, которые пригодятся в хозяйстве, а также поднимут настроение. Все как вы любите - недорого и со вкусом. Некоторые товары и вовсе со скидкой, поэтому поторопитесь, пока они продаются по низкой цене. В нашей новой подборке найдете товары для смартфона, для дома и даже кое-что из одежды!

Читать далее
Новый комментарий