Лучшие новые и проверенные товары с AliExpress

На AliExpress постоянно появляются новые товары, которые хочется купить, как только видишь их. Вот только по-настоящему популярными они не становятся из-за того, что о них мало кто знает. Мы собрали новые товары с этого маркетплейса и те, которые вы могли пропустить. Они не ограничены какой-то тематикой, а представляют самые разные категории — от товаров для кухни до дизайнерской обуви. Так каждый сможет найти что-то, что ему подойдет. Выбирайте и делитесь в комментариях тем, что вы хотели бы посоветовать другим с AliExpress.
Содержание
Шнурки на магнитах
А у вас никогда не было проблем с выбором шнурков? Даже если те, которые включены в комплект с обувью, хорошие, они все равно не всегда оказываются удобными — такими удобными, как магнитные.
Эти выпускаются в нескольких цветах и держатся за счет магнита, но основная нагрузка перераспределяется на специальные язычки. Благодаря такой связке шнурки всегда будут в «завязанном» состоянии. А еще они эластичные, чтобы можно было не перешнуровывать их.
Кроссовки Xiaomi
А это уже готовые кроссовки. Делает их Xiaomi. И пусть они не сравнятся с фирменными моделями от именитых спортивных брендов, но они точно подойдут для города.
Самые интересные игрушки и другие товары для животных с AliExpress.
Конструкция без шнурков сделана так, чтобы кроссовки были максимально удобными и мягкими. Они держат форму, но при такой относительно невысокой цене рассчитывать на долговечность вряд ли стоит. Зато в своей цене они отработают каждый рубль, а еще они хорошо выглядят и выпускаются почти в любом размере.
Карманный микроскоп
Помните, как на уроках биологии мы с интересом рассматривали что-то в большой микроскоп, который стоял на столе? Теперь есть его карманный аналог.
Этот гаджет при весе всего 40 грамм обеспечивает увеличение вплоть до 120-кратного. Этого достаточно, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. А чтобы было удобнее им пользоваться, есть встроенная подсветка, которая сделает изображение более качественным.
Часы с лампой
Тяжело просыпаться утро? Понимаю, это обычная история. Особенно осенью или тем более зимой, когда солнце встает очень поздно.
Тут еще больше товаров с AliExpress, которые хочется купить
Когда можно включить такую лампу после звонка будильника, просыпаться будет намного проще. Кроме функции будильника, тут есть еще 12/24-часовой формат отображения времени, 25 мелодий сигнала и возможность подключения устройств для зарядки.
Необычные кроссовки
Эти кроссовки выпускаются в широком диапазоне размеров и необычном дизайне.
Такая обувь может использоваться для простого городского использования, а может и для бега. По крайней мере так ее позиционирует производитель. В любом случае, как бы вы не надели их, это очень необычная и привлекающая внимание обувь.
Недорогие TWS-наушники
TWS-наушники намного удобнее обычных беспроводных, а тем более проводных. Вот только проблема в том, что раньше они были довольно дорогими, но сейчас многое изменилось.
Товары с AliExpress, которые так и хочется купить даже без повода.
Эта модель стоит дешевле двух тысяч рублей, но предлагает довольно неплохое качество звука. Производится она брендом, который известен одной из самых популярных колонок на AliExpress — Tronsmart. Они работают до 32 часов с учетом зарядки от кейса, имеют защиту от пота и брызг и самый новый стандарт Bluetooth.
Недорогие недорогие TWS-наушники
Часы с проекцией на потолок
Такие часы были популярны некоторое время назад, но сейчас они снова возвращаются, например, в таком дизайне.
Основная часть часов имеет интересный внешний вид. А еще у них есть откидная часть. Именно она и позволяет проецировать время на стену или потолок. На самом деле это больше интересно, чем удобно, но почему бы не воспользоваться такой функцией?
Вакуумный упаковщик для дома
Такой упаковщик позволит не завязывать пакет, а запаять его. Сделать это можно почти с любым пакетом, который сделан из полиэтилена или пластика. Проще говоря, с любым, который можно расплавить.
Крутые штуки с AliExpress. От провода с подсветкой до наушников с ANC.
Только надо научиться им пользоваться. Если передержать, то пакет просто перегорит в этом месте. В остальном принцип работы прост. Сжимаете пакет, как степлером, и проводите вдоль предполагаемой линии спайки. Вот и все.