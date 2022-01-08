Лучшие смарт-часы 2021 и как их правильно выбирать

Умные часы становятся все более популярным гаджетом, а их продажи растут из месяца в месяц. Рассказывать о преимуществах и недостатках такого типа устройств большого смысла нет, тем более, мы уже не раз это делали. В этот раз поговорим о том, какие модели можно считать лучшими по итогам прошлого года. А заодно я расскажу о том, как надо подходить к выбору этого гаджета, на что обратить внимание при покупке, какую операционную систему выбрать и есть ли что-то еще важнее других показателей. Если вы задумываетесь о покупке умных часов, статья будет вам полезна. А если нет, она будет просто информативной. Вдруг когда-нибудь пригодится.

Как выбрать лучшие умные часы для Android

Хорошая новость в отношении умных часов в 2022 году заключается в том, что их существует много. С одной стороны, это осложняет выбор, но с другой стороны, так можно более точно подобрать то, что нужно именно вам. На выбор есть Samsung, Fitbit, Garmin, Huawei, Honor, Apple и другие производители.

Samsung Galaxy Watch 4 — отличный выбор для большинства людей. Они получили самые хорошие оценки по мнению экспертов. Сам я пользовался ими около пары месяцев и тоже составил свое мнение. Пусть у меня и были вопросы к этим часам, но в целом это оказался отличный гаджет. Можно даже сказать лучший за последнее время.

Это первые часы на новой платформе Wear OS 3, что само по себе довольно интересно. У вас также будет подключение к LTE, встроенный GPS, отслеживание активности, сна и пульса, уведомления со смартфона, Samsung Pay, Google Pay и многое другое. А с учетом всех улучшений и обновлений цена тоже вполне разумная.

Конечно, если вы не очень лояльны к Wear OS 3 или просто не любите Samsung Health, то вам не стоит покупать этим часы.

При покупке умных часов следует учитывать множество факторов. Независимо от того, является ли это вашим первым носимым устройством или они у вас уже были. Вам надо понимать, на что обратить внимание перед покупкой.

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Внешний вид смарт-часов

Во-первых, и это, возможно, самое главное, вам нужно определить, какой размер часов вам нужен. Маленькие часы часто немного дешевле своих более крупных аналогов, а некоторые часы могут быть слишком большими или маленькими для вашего запястья. Понимание того, какой размер часов вы хотите, сразу отбросит примерно половину вариантов.

И во-вторых, конечно же, нельзя забывать об эстетике. В конце концов, вы все еще покупаете часы, и они должны соответствовать вашему стилю! Есть более строгие модели, вроде Samsung Galaxy Watch 4 Classic или Huawei Watch 3 Pro, и утонченные, например, Fitbit Versa 3 или Garmin Venu Sq. Спортивных моделей и вовсе примерно 70-80% от представленного на рынке разнообразия.

А еще будет хорошо, если есть возможность примерить новые часы, так как они часто сидят очень по-разному, и вам может быть в них просто неудобно. Так же плюсом будет возможность замены ремешков. Например, для Apple Watch ремешки решают все и делают использование часов очень разным.

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Какие функции должны быть в умных часах

Вам также необходимо взвесить важность таких функций, как GPS, отслеживание фитнеса и сна, сотовая связь, мониторинг сердечного ритма, определение уровня кислорода и мобильные платежи. Так ваш список вариантов будет намного короче, если вы четко определитесь со своими потребностями. К сожалению, тут нет универсального средства. Даже если вы не ограничены в бюджете, часто вам все равно придется выбирать, так как нет модели, в которой есть абсолютно все.

От себя могу добавить, что отличным дополнением для часов будет наличие NFC, который, впрочем, есть почти везде. Его наличие позволит вам платить часами, что очень удобно.

Какая операционная система должна быть у часов

Выбор операционной системы может быть сложным по нескольким причинам, особенно теперь, когда вам нужно учитывать наличие Wear OS 3. Если вы новичок в мире умных часов, вам это может показаться незначительным, но это очень важно. В первую очередь из-за того, насколько хорошо часы будут интегрироваться с телефоном.

Вы можете использовать iPhone с некоторыми умными часами Android, но будьте готовы к некоторым проблемам на этом пути. Также могут быть определенные ограничения, например, невозможность использования функции быстрого ответа на текстовое сообщение или некорректная работа приложений. Но если вы купите Apple Watch, то они будут работать только с iPhone и то не со всеми. Изначально часы работали с моделями iPhone 5S и старше, но теперь отвалились еще несколько моделей, и надо смотреть в описании на поддерживаемую операционную систему телефона. Но даже если это довольно старый iPhone, переживать не стоит.

Пользователи Samsung постоянно жалуются, что ОС Tizen не всегда отлично отображает уведомления на своих часах. В результате вам может быть легче прокручивать уведомления на умных часах Wear OS. К счастью, на Galaxy Watch 4 это не проблема благодаря новой платформе Wear OS 3.

Другие производители умных часов, такие, как Garmin и Fitbit, используют свои собственные операционные системы. В некоторых случаях это может потребовать времени на адаптацию, но оно того стоит. Например, если вы бегун, который часто отслеживает свои тренировки и другую статистику, то Garmin — отличный выбор. С другой стороны, обычные спортсмены могут найти довольно простую FitbitOS удобной для пользователя и более простой в навигации.

Стоит ли покупать гибридные умные часы

Если вы впервые изучаете гибридные умные часы, вам может быть интересно, насколько они умны. Вы получаете хорошее сочетание традиционных часов с некоторыми дополнительными преимуществами умных моделей. Однако не покупайте одно из этих носимых устройств, ожидая премиальных функций. Вы получите лишь несколько базовых возможностей смарт-часов.

Что лучше купить: фитнес-браслет или смарт-часы.

Fossil Hybrid HR, например, предлагает мониторинг сердечного ритма, базовое отслеживание активности, управление музыкой и уведомления со смартфона. У вас не будет яркого AMOLED-дисплея, Google Assistant, мобильных платежей или опций GPS. Тот, кто хочет ощутить, что такое умные часы, но не готов переходить на них целиком и сразу, может попробовать такой вариант в качестве неплохого компромисса.

Как долго работают умные часы

Некоторые пользователи не выносят мысли о том, что каждые 24 часа им приходится снимать часы, чтобы зарядить их. К счастью есть приличное количество вариантов с высокой автономностью. Вы также можете выбрать модель с передовой технологией, которая помогает продлить срок службы батареи, например, двухслойный дисплей на TicWatch Pro 3 Ultra GPS.

Другие модели предлагают режимы экономии заряда батареи, при которых некоторые функции отключаются для увеличения автономности, но работает это не всегда идеально. В качестве альтернативы можно выбрать модель с быстрой зарядкой, например, Fossil Gen 6. Просто установите часы на зарядку утром, когда вы будете готовиться к новому дню, и они будут полностью заряжены к тому времени, когда вы будете готовы к выходу из дома.

Если вы хотите найти именно часы с высоким временем автономной работы, Garmin и Fitbit предлагают одни из лучших вариантов, обеспечивающих почти неделю работы без зарядки. Неплохо дела обстоят и у Huawei Watch 3 Pro. Хотя самым лучшим вариантом будет Fossil Hybrid HR — ничто не может сравниться с их 2+ неделями. Но помните, что самые передовые модели, вроде Apple Watch 7 и Samsung Galaxy Watch 4 проработают не больше 1-2 дней.

Как правильно пользоваться смарт-часами.

Определив эти важные детали, вы сможете составить общее представление о том, какой тип умных часов вам следует купить. Независимо от того, что именно в конечном итоге вы выберете, вы получите крутой современный гаджет, о котором лет 10 назад мы не могли даже мечтать. Он поможет вам отслеживать свое здоровье и физическую форму, а также перенесет на ваше запястью много функций смартфона, который теперь придется доставать реже.

Ниже приведу мой личный рейтинг смарт часов прошедшего года.

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