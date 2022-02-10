Лучшие технологичные гаджеты с AliExpress для каждого

Технологи постоянно идут вперед, но мы забываем о них, когда это выходит за рамки привычных телефонов, планшетов, компьютеров или, на худой конец, электромобилей. А ведь технологии окружают нас везде. Так же их очень много на AliExpress. Например, кто бы подумал несколько лет назад, что по цене ниже бюджетного смартфона можно будет купить портативный проектор или что игровые компьютерные аксессуары будут стоить буквально пара сотен рублей. Ведь технологии это не только что-то новое, но и удешевление старого. Мы подобрали несколько таких технологичных гаджетов, которые смогут понравится каждому.

Подставка для ноутбука с переходниками и подсветкой

Говорить в очередной раз о том, что современным ноутбукам не хватает разъемов, едва ли имеет смысл. Поэтому без прелюдий сразу расскажу об этом гаджете.

Подставка может выдержать ноутбук весом до 25 килограмм с диагональю экрана 10-17 дюймов. Есть несколько положений, чтобы регулировать угол в диапазоне от 22 до 35 градусов. На задней стенке находятся 4 разъема USB и разъем питания USB Type-C, а снизу по периметру RGB подсветка, которую можно включить или выключить, если она не нужна. Выглядит все очень прилично. Заодно помогает компьютеру лучше охлаждаться.

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Увлажнитель воздуха

Воздух, которым мы дышим, должен быть чистым и увлажненным. Больше всего проблем возникает с этим зимой, когда начинается отопительный сезон, а влажность и без того падает. Вот тут и понадобится увлажнитель. Впрочем, иногда он пригодится и в теплое время года.

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Цифровой дисплей, ультрафиолетовая обработка, умное поддержание уровня влажности в диапазоне от 45% до 95%. И все это в стильном корпусе родственной Xiaomi компании. Увлажнитель Deerma, как и другие товары этого набирающего популярность бренда, вызывают доверие. А большой резервуар для воды, который обеспечивает до 12 часов работы без долива, еще больше настраивает на покупку.

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Компьютерная мышь с подсветкой

Компьютеры уже перестали быть чем-то строгим, угловатым и одноликим. Корпуса теперь позволяют сделать с ними все, что угодно — от простой подсветки до полной кастомизации. Манипуляторы стремятся не отставать.

Мышь с подсветкой — отличный аксессуар для рабочего стола. Особенно, когда она беспроводная. Эта модель выполнена в компактном дизайне популяризированном когда-то Magic Mouse от Apple. В комплекте приемник и подсветка, которую можно включить или отключить, если она вам не нравится. От одной зарядки мышь работает около месяца.

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Часы с проекцией

Часы должны быть в каждой комнате. Пусть они и есть в каждом телефоне, но именно настенные или настольные часы делают процесс считывания времени наиболее простым.

Гаджеты, которые пригодятся на любом рабочем столе.

Эта модель не просто показывает время, но и имеет другие функции. В частности, отображение температуры, влажности, радио с автоматическим отключением, будильник и проекцию времени на стену или потолок (регулировка в пределах 180 градусов). То есть вам не придется ночью смотреть на часы, которые стоят где-то не столе. Время будет считываться намного проще.

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Компактный проектор

Купить телевизор с диагональю больше 100 дюймов могут себе позволить очень немногие. Но есть компактные проекторы, которые способны на это. Пусть они и не обеспечат фантастического качества картинки, но в темноте работают довольно неплохо.

Такой компактный гаджет можно взять с собой в дорогу, например, в гостиницу, где обычно очень маленькие телевизоры. Но можно им пользоваться и дома. Есть функции трансляции, подключения разных устройств, встроенные приложения, коррекция трапеции, если надо ”приподнять или опустить” экран, HDMI вход и яркость лампы 5000 люмен. За 11 000 рублей — отличный вариант.

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Портативный пылесос

Чистота и порядок должны быть во всем, что окружает человека. Если с полом справиться робот-пылесос, обычный веник или швабра, то со столом или автомобилем все немного сложнее.

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Этот пылесос производится под брендом Baseus и имеет большую силу всасывания. Мотор раскручивается до 80 000 оборотов в минуту. Назвать его бесшумным сложно, а время автономной работы 45 минут возможно при минимальном уровне. Зато быстро убрать крошки со стола или прибраться в машине будет довольно просто.

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Как завести машину, если сел аккумулятор

Такое пуско-зарядное устройство позволит не просто завести машину, если сел аккумулятор или его емкости при данной температуре не хватает для запуска двигателя, но и даст другие бонусы.

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От него можно заряжать гаджеты и у него есть фонарик. Есть также экран для отображения уровня заряда встроенной батареи. Работа возможна как при отрицательной, так и при высокой температуре. Конечно, запуск двигателя подобным образом не самое полезное для него решение, но когда вы стоите зимой около автомобиля, который не заводится, выбора у вас нет. Иметь про запас такой аккумулятор не будет лишним.

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Переходник для ноутбука

В конце еще один переходник. В отличии от первого варианта, о котором было сказано в начале статьи, этот можно взять с собой. К компьютеру он подключается через один проводом с USB-разъемом, но есть USB Type-С переходник для подключения к MacBook и другим компьютерам с таким разъемом.

К переходнику можно подключить зарядку через USB Type-C, 2 USB, 2 HDMI, LAN, VGA, наушники, микрофон и даже два типа карт памяти — SD и microSD. Больше добавить нечего, ведь это просто удобный аксессуар в строгом металлическом корпусе.

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